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متى تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

التاريخ المباراة الملعب التذاكر الأحد، 13 سبتمبر، 4:30 مساءً مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي أولد ترافورد التذاكر



يُعد أولد ترافورد الملعب الرئيسي لمانشستر يونايتد منذ عام 1910. وبسعة تقل بقليل عن 75,000 متفرج، يُعد «مسرح الأحلام»، كما يعرفه عشاق يونايتد، أكبر ملعب للأندية في المملكة المتحدة وثاني أكبر ملعب كرة قدم بشكل عام بعد ملعب ويمبلي. وإذا حدثت توسعة إضافية، فمن المرجح أن تشمل إضافة طابق ثانٍ إلى المدرج الجنوبي، ما سيرفع السعة إلى نحو 88,000 متفرج، رغم طرح مقترحات بديلة في السنوات الأخيرة لبناء ملعب جديد بالكامل.

وبعيداً عن استضافة مباريات مانشستر يونايتد، استُخدم أولد ترافورد في عدد من الأحداث الكروية البارزة، بما في ذلك مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، ومنها العديد من مباريات نصف النهائي، ونهائي 1915، وعدة مباريات إعادة للنهائي، إضافة إلى مباريات منتخب إنجلترا ومباريات في كأس العالم 1966، ويورو 1996 للسيدات، ويورو السيدات 2022. كما استضاف الملعب نهائي دوري أبطال أوروبا الإيطالي الخالص في 2003، حين تغلب ميلان على يوفنتوس بركلات الترجيح.

ما الذي يمكن توقعه من مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي؟

في حين أن ديربيات مانشستر على ملعب الاتحاد كانت محبطة لمشجعي مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة، فإن يونايتد لم يكن بأي حال الطرف الأضعف في كل المواجهات الأخيرة أمام كتيبة بيب. فقد تفوق سيتي عندما التقى الفريقان في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، لكن مانشستر يونايتد رد اعتباره بعد 12 شهراً فقط في ويمبلي، عندما حصد لقبه الثالث عشر في المسابقة، وهو ما مثل ثاني ألقابه في الكؤوس خلال فترة إريك تن هاج.

أما على صعيد المواجهات أمام الغريم التقليدي في أولد ترافورد، فسيحتفظ مانشستر يونايتد بذكريات طيبة عن لقائهما في الدوري الإنجليزي الممتاز في يناير 2023. ففي مواجهة حافلة بالإثارة، كما هي الحال دائماً تقريباً في ديربيات مانشستر، منح جاك جريليش التقدم لسيتي في الدقيقة 60، قبل أن يرد يونايتد بهدفين خلال أربع دقائق عبر برونو فرنانديز وماركوس راشفورد.

وبعد فشله في هز الشباك في آخر مباراتين على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي، يتطلع يونايتد بشدة إلى استعادة فعاليته الهجومية في الديربي المقبل. ومع انضمام أمثال ماثيوس كونيا وبنجامين سيسكو إلى الفريق منذ تلك المباريات، سيأمل مشجعو يونايتد في رؤية فريقهم يسجل. وبحسب الالتزامات الدولية، قد يستعيد يونايتد أيضاً هدافه الحالي برايان مبيومو لتعزيز خياراته الهجومية بشكل أكبر.

كيف تشتري تذاكر مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من الآمن القول إن الطلب على تذاكر مانشستر يونايتد هائل للغاية، وهذا يؤثر في آليات الشراء على كل المستويات. ويُعد مانشستر يونايتد، بحسب معظم الإحصاءات، ثالث أكثر الأندية حصولاً على الدعم الجماهيري في العالم بعد ريال مدريد وبرشلونة. ويملك النادي أكثر من 200 مليون متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقدّر أنه يحظى بأكثر من مليار مشجع ومناصر حول العالم. وإضافة إلى ذلك، هناك عدد ضخم من حاملي التذاكر الموسمية، يزيد على 50,000 في كل مباراة بيتية، ما يضغط على عدد التذاكر المتبقية لكل مباراة.

وكقاعدة عامة، لا تُطرح تذاكر مانشستر يونايتد للبيع لغير الأعضاء تقريباً أبداً. وتبقى المبيعات العامة نادرة للغاية وغالباً ما تقتصر على المباريات الأقل طلباً. ويمكن لأعضاء النادي شراء تذاكر المباريات البيتية عبر خمس دفعات رئيسية و35 دفعة أصغر خلال كل موسم.

وتبقى هذه الدفعات من التذاكر غير قابلة للتنبؤ، لذا غالباً ما يشترك المشجعون في التنبيهات. وبالنسبة لبعض المباريات الكبرى، مثل ديربي مانشستر، يجري مانشستر يونايتد قرعة للأعضاء قبل نحو ثمانية أسابيع من موعد انطلاق المباريات. ويُطلب دفع عربون، وقد تنخفض نسب النجاح إلى 10% فقط بسبب شدة الطلب. وبعد ذلك، تُطرح دفعات إضافية من التذاكر للمباريات الفردية في الأسابيع والأيام التي تسبق اللقاء.

وفي حين تبقى البوابة الرسمية للنادي هي الطريقة الأكثر أماناً أمام المشجعين لشراء تذاكر مانشستر يونايتد، فإن الراغبين في حضور ديربي مانشستر قد يرغبون في النظر إلى مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Viagogo، التي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

للمرة الأولى هذا الموسم، ستُسعَّر تذاكر المباريات في أولد ترافورد وفقاً لفئة المباراة، ما يجعل مانشستر يونايتد متماشياً مع معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الأخرى.

وتوجد ثلاث فئات تسعير لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي A وB وC، وفئة رابعة، وهي D، لبعض مباريات الكؤوس، بما يعكس مستويات الطلب المختلفة على المباريات. وستظل كل الخصومات الخاصة بالجماهير من صغار السن وكبار السن قائمة.

وتأتي أسعار فئات التذاكر على النحو التالي:

الفئة D: ‏£32-£52 (مباريات الكؤوس فقط)

الفئة C: ‏£37-£60 (مباراتان في الدوري الإنجليزي الممتاز)

الفئة B: ‏£57-£86 (11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز)

الفئة A: ‏£59-£97 (6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز)

(ملاحظة: مباراة مانشستر سيتي صُنفت، كما كان متوقعاً، ضمن الفئة A)

كما تختلف الأسعار بالنسبة إلى التذاكر المخفضة، إذ يدفع من تزيد أعمارهم على 65 عاماً ومن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً ما بين £34 و£65، بينما يمكن لمن هم دون 18 عاماً الدخول مقابل £14 فقط في المدرج العائلي أو £47 كحد أقصى في قسم 93:20.

ما باقات الضيافة المتاحة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي؟

تُعد باقات ضيافة مانشستر يونايتد أيضاً وسيلة رائعة لغير الأعضاء من أجل ضمان مقاعد للمباراة. وعادة ما تنفد ببطء أكبر من التذاكر في السوقين الأولية والثانوية، لذا قد تكون خياراً جيداً عندما تكون الخيارات الأخرى محدودة.

ويعتمد ما ستحصل عليه في باقات ضيافة مان يونايتد على الجناح. لكن بعض المزايا تنطبق على جميع تذاكر كبار الشخصيات في أولد ترافورد، وتشمل:

مقاعد فاخرة مبطنة

إمكانية الدخول إلى صالات حصرية

مرطبات مجانية

جلسات أسئلة وأجوبة مع نجوم سابقين لمانشستر يونايتد

ترفيه يوم المباراة

خصومات في المتجر الضخم

ساعات فتح ممتدة تبدأ قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة

وفي ما يلي مجموعة مختارة من باقات الضيافة المتاحة لمباريات مانشستر يونايتد في أولد ترافورد:

تجربة المتحف بعد المباراة (ابتداءً من £340)

مقعد في مدرج السير أليكس فيرجسون، مع دخول إلى متحف مانشستر يونايتد بعد المباراة لمدة 90 دقيقة، إلى جانب وجبة غير رسمية وبار مجاني.

The International (ابتداءً من £425)

إحدى أكثر الباقات هدوءاً وعفوية، وتُقام في أجواء تقليدية في قلب ستريتفورد إند. تجربة طعام غير رسمية مع تشكيلة مشروبات مجانية.

Red Cafe (ابتداءً من £549)

إطلالة رائعة من مقعدك في أولد ترافورد داخل مدرج السير أليكس فيرجسون، مع استقبال بالمشروبات، وقائمة طعام من ثلاث وجبات، ووجبات خفيفة بعد المباراة، إضافة إلى بيرة ونبيذ ومشروبات غازية مجانية.

Trinity Club (قبل المباراة ابتداءً من £425، وبعد المباراة ابتداءً من £299)

مقعد في المدرج الشرقي (الطابق 2)، مع بوفيه ساخن وبارد وبار شامل.

Warwick Suite Executive Box (ابتداءً من £1250)

مساحة خاصة متصلة بجناح Warwick الفاخر، وتوفر قائمة بوفيه مميزة وباراً شاملاً بالكامل وفطائر كلاسيكية وعند صافرة النهاية.