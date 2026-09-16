كيفية الحصول على تذاكر مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه مانشستر يونايتد فريق توتنهام هوتسبير يوم السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب أولد ترافورد في مانشستر.

لكن توتنهام قدم مستويات قوية في أولد ترافورد خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تحقيقه انتصارات في مسابقات الدوري والكأس خلال موسم 2024–25. وفي أحدث مواجهة بينهما في الدوري على أولد ترافورد في فبراير 2026، حقق مانشستر يونايتد فوزًا بنتيجة 2-0 بفضل هدفي برايان مبيومو وبرونو فرنانديز.

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متى تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير على ملعب أولد ترافورد في مانشستر يوم السبت 10 أكتوبر 2026

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6 10 أكتوبر 2026 - 12:30 أولد ترافورد

كيف تشتري تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير على ملعب أولد ترافورد، اتبع هذه الخطوات والخيارات الأساسية:

العضوية الرسمية للنادي: الطريقة الأساسية والأكثر موثوقية للحصول على تذاكر المدرجات المخصصة لجماهير صاحب الأرض تكون عبر الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد. يجب أولًا التسجيل للحصول على عضوية مانشستر يونايتد الرسمية للبالغين أو الناشئين، والتي تمنحك إمكانية الوصول إلى قرعات التذاكر، وفترات الطرح ذات الأولوية، ومبيعات المباريات ذات الطلب المرتفع.

قرعات التذاكر وعمليات الطرح: المباريات الكبيرة مثل مواجهة توتنهام هوتسبير تُطرح عادة عبر نظام قرعة للأعضاء الرسميين. احرص على متابعة منصة التذاكر الخاصة بالنادي لمعرفة مواعيد فتح القرعة وإعلانات طرح التذاكر في وقت مبكر من الموسم.

باقات الضيافة يوم المباراة: إذا نفدت تذاكر الدخول العام، فإن شراء باقة ضيافة رسمية مباشرة عبر مانشستر يونايتد يعد وسيلة مضمونة للحضور. وتشمل تذاكر الضيافة مقاعد مميزة إلى جانب مزايا مثل وجبات ما قبل المباراة، والدخول إلى الصالات، وبرامج المباراة المجانية.

شركاء السفر والتذاكر الرسميون: يقدم البائعون المعتمدون الأساسيون وشركاء السفر باقات رسمية للتذاكر والفنادق. ويضمن الشراء عبر هذه المنصات المعتمدة أصالة التذاكر من دون المخاطرة بالدخول بتذاكر غير صالحة.

منصات السوق الثانوية: إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الأساسية، فغالبًا ما تتوفر عروض على منصات تبادل التذاكر بين الجماهير ومواقع بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub حتى يوم المباراة، رغم أن الأسعار قد تختلف بحسب حجم الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير على ملعب أولد ترافورد بحسب منصة الشراء، وفئة المقاعد، ونوع التذكرة:

التذاكر الرسمية بالسعر الأساسي (لأعضاء مانشستر يونايتد): نظرًا لأن هذه المباراة تندرج ضمن الفئة A على ملعب أولد ترافورد، فإن أسعار تذاكر الدخول العام القياسية للبالغين، التي تُشترى مباشرة عبر نظام القرعة الرسمي للنادي، تتراوح عادة بين 40 و70 جنيهًا إسترلينيًا، حسب موقع المقعد في الملعب. كما تتوفر أسعار مخفضة لفئات الامتيازات (الناشئين وكبار السن).

باقات الضيافة يوم المباراة: تبدأ خيارات الضيافة الرسمية، التي تشمل مقاعد فاخرة مبطنة، والطعام، والدخول إلى الصالات، والتي تُشترى مباشرة من النادي أو من شركاء السفر المعتمدين، من نحو 250 إلى 450+ جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد.

منصات السوق الثانوية والبائعون المعاد بيعهم: إذا كنت ستشتري عبر منصات التبادل بين الجماهير أو منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub بعد نفاد الحصص الأساسية:

المقاعد القياسية: تبدأ الأسعار عادة من نحو 115 إلى 160 جنيهًا إسترلينيًا .

المقاعد المميزة: قد تتراوح أسعار المناطق الأعلى طلبًا أو المقاعد المركزية في الطبقات السفلية بين 170 و350+ جنيهًا إسترلينيًا .

مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير

حقق مانشستر يونايتد انتصارين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 5-2 على إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 30 أغسطس، كما حقق أيضًا فوزًا وديًا بنتيجة 1-1 على ليدز يونايتد. وجاءت الهزيمتان أمام هال سيتي، الذي فاز 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأمام ميلان، الذي تغلب على يونايتد 4-2 في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم. وتعادل يونايتد 1-1 مع باريس سان جيرمان في آخر مبارياته التحضيرية قبل الموسم. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل يونايتد عشرة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية.

أظهرت نتائج توتنهام في آخر خمس مباريات تحقيقه انتصارين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين. وكانت آخر نتيجة رسمية له خسارته 0-2 أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 29 أغسطس. لكن سبيرز حقق فوزًا مريحًا بنتيجة 5-1 على تشارلتون أثليتيك في كأس كاراباو يوم 26 أغسطس، كما فاز على هوفنهايم 3-0 في مباراة ودية قبل الموسم. وتعادل 2-2 مع هوفنهايم في ودية أخرى، وخسر 3-0 أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل توتنهام 11 هدفًا واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 7 فبراير 2026، حين فاز مانشستر يونايتد 2-0 على ملعب أولد ترافورد. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 2-2 على ملعب توتنهام في نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات، فاز توتنهام مرتين، وفاز يونايتد مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. وشهدت تلك المباريات الخمس أيضًا فوز توتنهام 1-0 على يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي في مايو 2025، وانتصار سبيرز 4-3 في كأس كاراباو في ديسمبر 2024.