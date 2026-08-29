بعد موسمين صعبين، يحدو جماهير مانشستر يونايتد الأمل في أن فريقها قد تجاوز المنعطف أخيرًا. وستسود الأجواء الإيجابية أرجاء أولد ترافورد قبل المباراة الافتتاحية لمانشستر يونايتد على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيبسويتش تاون يوم الأحد 30 أغسطس، ويمكنك أن تكون حاضرًا للاستمتاع بالمناسبة من خلال حجز التذاكر اليوم.

وقد كانت فترة مايكل كاريك كمدرب مؤقت بمثابة مفاجأة كبيرة، لدرجة أن أسطورة مانشستر يونايتد السابقة حصلت على المنصب بشكل دائم قبل يومين من ختام الموسم أمام برايتون، وهي المباراة التي فاز فيها مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0 بشكل مقنع. وبعد ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عقب إنهاء الموسم في المركز الثالث، سيكون كاريك حريصًا على المنافسة على الألقاب على جميع الجبهات خلال الأشهر المقبلة.

أحد مفاتيح أي نجاح مستقبلي لمانشستر يونايتد يتمثل في إعادة أولد ترافورد إلى الحصن الذي كان عليه سابقًا. وحقق مانشستر يونايتد تحت قيادة جوزيه مورينيو سلسلة تاريخية من 40 مباراة بلا هزيمة على ملعب "مسرح الأحلام" خلال عامي 2016 و2017. فهل يسحق يونايتد إيبسويتش الصاعد حديثًا في هذا الملعب الأيقوني؟

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف مانشستر يونايتد فريق إيبسويتش تاون على ملعب أولد ترافورد في مانشستر يوم الأحد 30 أغسطس، على أن تنطلق المباراة في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 30 أغسطس 2026 - 11:30 أولد ترافورد

كيفية شراء تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للحصول على تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر من خلال العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم، بنظام القرعة: جرى استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء الرسميين المشتركين برسوم، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر، إعادة البيع: إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير تبعًا للنادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والامتيازات: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة لفئات البالغين، والناشئين، وعادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو الخصوم المحليين ضمن الفئة A، ما يعني أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: المقاعد المركزية على جانبي الملعب وفي الطبقات السفلية تكون أعلى سعرًا، بينما توفر المقاعد في الطبقات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

ضرورة العضوية الرسمية: لشراء تذاكر المباريات على الأرض بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية فعالة ومدفوعة للدخول في قرعات التذاكر أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر المباريات خارج الأرض وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر المباريات خارج الأرض حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر تذاكر المباريات خارج الأرض عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الزائرة محدودة للغاية، وتُباع عادة بشكل حصري لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي نادرًا ما تصل إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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