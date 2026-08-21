كيفية الحصول على تذاكر مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي: باقات الضيافة، أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، معلومات المباراة والمزيد

هي حكاية مدينتين على ملعب الاتحاد يوم السبت 5 سبتمبر، إذ يواجه مانشستر سيتي، الساعي إلى استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كوفنتري سيتي الصاعد حديثًا بقيادة فرانك لامبارد، والذي يخوض كرة القدم في دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 25 عامًا.

تحولت ملامح العبوس عند نهاية الشوط الأول إلى ارتياح مع صافرة النهاية خلال مواجهة مانشستر سيتي الافتتاحية في الدوري لموسم 2026/27 على ملعب الاتحاد. فعلى الرغم من تأخره 1-0 أمام بورنموث، أنقذ هدفان متأخران من الثنائي الدفاعي مارك جويهي ويوشكو جفارديول المدرب الجديد إنزو ماريسكا من الإحراج.

ولا تبدو رحلات كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز أسهل على الإطلاق. فبعد أن تفوق عليه البطل أرسنال في افتتاح موسمه، يتعين عليه الآن الاستعداد لهجوم إرلينج هالاند وأنطوان سيمينيو وفيل فودين وآخرين.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن تأمين تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي على ملعب الاتحاد في مانشستر، يوم السبت 5 سبتمبر، على أن تنطلق في تمام الساعة 3 مساءً بتوقيت BST.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3 5 سبتمبر 2026 - 10:00 ملعب الاتحاد

كيفية شراء تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر وفق العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون المدفوعون «نظام القرعة»: تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء الرسميين المشتركين المدفوعين في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر «إعادة البيع»: إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور أن يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات الأعمار والتخفيضات: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة ضمن فئات البالغين، والناشئين، وغالبًا ما تكون تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، ما يجعل أسعارها الاسمية الأعلى.

موقع المقعد: تحظى المقاعد المركزية على جانبي الملعب ومقاعد المستويات السفلية بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في المستويات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة ونشطة في النادي من أجل دخول قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي لتذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن سقف سعر تذاكر الجماهير الضيفة يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تُعد من أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئات الأعلى الذين يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، ولا تصل فعليًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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