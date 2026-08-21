لم تشاهد مانشستر سيتي على الهواء مباشرة هذا الموسم بعد؟ لا تقلق، إذ لديك فرصة أخرى في سبتمبر/أيلول المقبل، قبل انطلاق فترة التوقف الدولي. ويواجه سيتي فريق سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد يوم السبت 19 سبتمبر/أيلول.

حجز تذاكر مواجهة سندرلاند يمنحك فرصة مشاهدة بعض صفقات مانشستر سيتي الصيفية الجديدة اللامعة عن قرب، بما في ذلك أيوب بوعدي. وكان سيتي قد أنفق مؤخرًا أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني من أجل الموهبة المغربية الشابة التي تحظى بإشادة كبيرة، بعدما لفتت الأنظار على الساحة العالمية خلال كأس العالم 2026.

وتعرض سندرلاند لإحدى أثقل هزائمه خارج أرضه في موسم 2025/2026، عندما زار ملعب الاتحاد الموسم الماضي. وكان متأخرًا بنتيجة 3-0 بعد 65 دقيقة، بينما مضى سيتي بثبات نحو الفوز بأهداف روبن دياز، يوشكو جفارديول وفيل فودين.

فهل يقدّم مانشستر سيتي أداءً مهيمنًا جديدًا؟ دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند على ملعب الاتحاد في مانشستر يوم السبت 19 سبتمبر/أيلول، على أن تنطلق في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 10:00 ملعب الاتحاد

كيفية شراء تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للحصول على تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

أعضاء النادي الرسميون المشتركون بمقابل (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء الرسميين المشتركين بمقابل في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالسعر الاسمي من خلال منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/2027 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وغالبًا تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباراة: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو خصوم الديربي ضمن الفئة A، ما يعني أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطية على جانبي الملعب ومقاعد المستويات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المستويات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وسارية في النادي، من أجل دخول قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي لتذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/2027، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/2028.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تُعد من أصعب التذاكر منالًا في الرياضة العالمية. وتكون الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ولا تكاد تصل أبدًا إلى البيع العام أو قرعات العضوية الأساسية.

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