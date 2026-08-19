كيفية الحصول على تذاكر مانشستر سيتي ضد بورنموث: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

تبدأ حقبة ما بعد بيب بشكل فعلي يوم الأحد 23 أغسطس، حين يقود إنزو ماريسكا مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في أول مواجهة له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام بورنموث، ويمكنك التواجد هناك عبر حجز التذاكر اليوم.

وليس مانشستر سيتي وحده من غيّر مدربه، إذ تولى ماركو روز زمام الأمور في بورنموث، بينما انتقل أندوني إيراولا شمالًا ليصبح المدرب الجديد لليفربول.

وستعيد مواجهة بورنموث ذكريات مؤلمة لجماهير مانشستر سيتي، إذ إن تعادله 1-1 أمام بورنموث على ملعب فيتاليتي في مايو الماضي أنهى أحلامه في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، فرض سيتي هيمنته على أرضه، بعدما فاز في آخر ثلاث مباريات أمام بورنموث على ملعب الاتحاد بمجموع 12-3.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف مانشستر سيتي فريق بورنموث على ملعب الاتحاد في مانشستر، ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة 2 ظهرًا بتوقيت BST، يوم الأحد 23 أغسطس.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 23 أغسطس 2026 - 09:00 ملعب الاتحاد

كيفية شراء تذاكر مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لحجز تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، وتشريعات مكافحة بيع التذاكر في السوق السوداء، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر من خلال العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وحاملو السندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

أعضاء النادي الرسميون المدفوعون «نظام القرعة»: تم استبدال طوابير الحجز الإلكترونية التقليدية القائمة على أسبقية الحضور بقرعات عشوائية لأعضاء النادي المدفوعين، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع للمشاركة في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر «إعادة البيع»: إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور يكاد يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصومات: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة لفئات البالغين، والناشئين، وعادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، مع اختلاف نسب الخصم والفئات العمرية من نادٍ لآخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تكون المقاعد الوسطية على الجانبين والمقاعد في الطبقة السفلية بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقة العليا خلف المرميين خيارات أكثر ملاءمة من ناحية الميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة للنادي من أجل دخول القرعات أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة هو 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. إذ إن حصة الجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تكاد تصل أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أخبار الفريقين والقوائم