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كيفية الحصول على تذاكر مالاجا ضد فياريال: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
مالاجا
فياريال
الدوري الإسباني

مالاجا يواجه فياريال في الدوري الإسباني. إليك كيف يمكنك حجز تذاكرك

يواجه مالاجا فريق فياريال يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 على ملعب لا روساليدا في مالاجا.

يتوجه فياريال إلى الأندلس بهدف حصد نقاط ثمينة خارج أرضه، في ظل سعيه لاقتناص مركز مؤهل إلى البطولات الأوروبية في جدول الدوري. وتعِيد هذه المواجهة إحياء منافسة تاريخية في دوري الدرجة الأولى بين الفريقين، اللذين التقيا آخر مرة في الدوري الإسباني في أبريل 2018، عندما حقق مالاجا فوزًا بنتيجة 1-0 على أرضه.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة مالاجا ضد فياريال، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة مالاجا ضد فياريال في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة مالاجا ضد فياريال على ملعب لا روساليدا في مالاجا.

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الدوري الإسباني - الجولة 6
لا روزاليدا

كيفية شراء تذاكر مباراة مالاجا ضد فياريال في الدوري الإسباني

لشراء تذاكر مباراة نادي مالاجا ضد نادي فياريال في الدوري الإسباني يوم 16 سبتمبر 2026 على ملعب لا روساليدا، لديك بعض الخيارات:

1. البوابة الرسمية لتذاكر نادي مالاجا

البوابة الرسمية لتذاكر نادي مالاجا (entradas.malagacf.com) أو عبر الموقع الرسمي للنادي (malagacf.com). وعادةً ما تُفتح المبيعات الرسمية للجمهور قبل موعد المباراة بفترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين. ويضمن الشراء مباشرة من النادي المستضيف صلاحية التذكرة بأسعارها الأصلية.

2. شباك التذاكر في الملعب (حضورياً)

يمكنك شراء المقاعد المتبقية مباشرة من شباك التذاكر في الملعب خلال أسبوع المباراة أو في يوم اللقاء، وذلك حسب التوافر.

3. منصات إعادة البيع الثانوية

إذا نفدت تذاكر الدخول العام الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub توفر خيارات لإعادة البيع.

وغالبًا ما تُدرج التذاكر مبكرًا على مواقع إعادة البيع من جانب حاملي التذاكر الموسمية أو البائعين.

وتتحدد الأسعار وفقًا لحجم الطلب من جانب البائعين، وتكون عادة أعلى من السعر الأصلي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مالاجا ضد فياريال في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة نادي مالاجا ضد نادي فياريال في الدوري الإسباني يوم 16 سبتمبر 2026 على ملعب لا روساليدا، بحسب ما إذا كنت ستشتريها مباشرة عبر القنوات الرسمية أو من خلال المنصات الثانوية:

  • تذاكر النادي الرسمية (السعر الأصلي): تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام القياسية مباشرة من نادي مالاجا عادة بين 30 € و75 €، بحسب المدرج وفئة المقعد (مثلًا، خلف المرمى مقابل الجانب الجانبي من المدرج الرئيسي).
  • باقات الضيافة الرسمية / كبار الزوار: تبدأ أسعار المقاعد المميزة وخيارات صالات كبار الزوار عبر القنوات الرسمية من نحو 120 € إلى 200 €.
  • منصات إعادة البيع الثانوية: على مواقع تبادل التذاكر مثل StubHub، تبدأ الأسعار حاليًا من نحو 75 € إلى 90 € للمقاعد الأساسية، بينما يصل متوسط أسعار التذاكر المعروضة إلى 150 € إلى 170 € أو أكثر بحسب حجم الطلب.

مالاجا ضد فياريال في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة مالاجا وفياريال

حصد مالاجا نقطة واحدة من أول مباراتين له في الدوري الإسباني حتى الآن، بينما أسفرت سلسلة مبارياته الخمس في المنافسات الرسمية والودية عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وكان أحدث نتائجه التعادل 1-1 مع ديبورتيفو لا كورونيا يوم 24 أغسطس. وقبل ذلك، خسر 2-0 أمام أتلتيكو مدريد في افتتاح مشواره بالدوري الإسباني. وشهدت نتائج فترة الإعداد تعادلًا 2-2 مع فولهام وفوزًا 4-2 على العربي، كما تضمنت أيضًا خسارة 2-1 أمام AD Ceuta FC.

يصل فياريال بعدما حقق تعادلين في أول مباراتين له في الدوري الإسباني. وأسفرت مبارياته الخمس الأخيرة عن انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته التعادل 2-2 خارج أرضه أمام أتلتيكو مدريد يوم 23 أغسطس. كما تعادل 2-2 مع راسينغ سانتاندير في الجولة الافتتاحية. وجاء انتصاراه الوديان على جلطة سراي وليفانتي على جانبي خسارة 3-1 أمام لانس في فترة الإعداد. وعلى مدار المباريات الخمس كلها، سجل فياريال سبعة أهداف واستقبل سبعة.

مالاجا

مالاجا - المستوى

ALA
ف4-2
CAC
خ2-1
فولهام
ت2-2
أتلتيكو مدريد
خ2-0
COR
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
فياريال

فياريال - المستوى

لانس
خ3-1
ليفانتي
ف1-0
جلطة سراي
ف1-2
راسينج
ت2-2
أتلتيكو مدريد
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

مالاجا ضد فياريال: السجل الحديث للمواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الإسباني يوم 1 أبريل 2018، عندما فاز مالاجا 1-0 على ملعب لا روساليدا. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يمتلك مالاجا انتصارين مقابل انتصارين لفياريال، مع تعادل واحد. كما التقى الفريقان أيضًا في مباراة ودية في أغسطس 2017، فاز بها مالاجا 1-0، بينما حقق فياريال فوزًا 2-0 على أرضه في نوفمبر 2017.

وجهاً لوجه

مالاجاتعادلفياريال
2
1
2
الدوري الإسباني
مالاجا badge
مالاجا
مالاجا
1
فياريال badge
فياريال
فياريال
0
انتهت
الدوري الإسباني
فياريال badge
فياريال
فياريال
2
مالاجا badge
مالاجا
مالاجا
0
انتهت
وديات الأندية
مالاجا badge
مالاجا
مالاجا
1
فياريال badge
فياريال
فياريال
0
انتهت
الدوري الإسباني
فياريال badge
فياريال
فياريال
1
مالاجا badge
مالاجا
مالاجا
1
انتهت
الدوري الإسباني
مالاجا badge
مالاجا
مالاجا
0
فياريال badge
فياريال
فياريال
2
انتهت
3الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب مالاجا وفياريال

في جدول الدوري الإسباني الحالي، يحتل فياريال المركز التاسع، بينما يأتي مالاجا في المركز 16.

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
220052+36
ف
ف
2
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
220020+26
ف
ف
3
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
211041+34
ت
ف
4
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
211042+24
ت
ف
5
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110050+53
ف
6
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
210142+23
خ
ف
7
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
8
خيتافيخيتافيخيتافي
210113-23
ف
خ
9
فياريالفياريالفياريال
20204402
ت
ت
10
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
20202202
ت
ت
11
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
10100001
ت
12
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
10100001
ت
13
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
201123-11
خ
ت
14
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
201123-11
ت
خ
15
فالنسيافالنسيافالنسيا
201101-11
خ
ت
16
مالاجامالاجامالاجا
201113-21
ت
خ
17
ليفانتيليفانتيليفانتي
201103-31
ت
خ
18
إلتشيإلتشيإلتشي
201116-51
خ
ت
19
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
100101-10
خ
20
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
100113-20
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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