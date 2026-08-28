يواجه ليون نظيره رين يوم السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب جروباما في ليون.

وفي آخر مواجهة بينهما في مايو 2026، حقق ليون فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-2 على رين على أرضه. وسيسعى ستاد رين إلى قلب الطاولة خارج ملعبه واستعادة أفضلية التفوق المعنوي في منافسة اتسمت تاريخيًا بالندية الكبيرة.

يقدم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة ليون ضد رين، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ليون ضد رين في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة ليون ضد رين على ملعب جروباما في ليون، على أن تنطلق في الموعد المحدد كما هو مؤكد في تفاصيل المباراة أدناه.

الدوري الفرنسي - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 11:00 ملعب جروباما

كيف تشتري تذاكر مباراة ليون ضد رين في الدوري الفرنسي؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة ليون ضد رين في الدوري الفرنسي من خلال عدة خيارات أساسية:

البوابة الرسمية لتذاكر أولمبيك ليون: الطريقة الأكثر أمانًا لشراء التذاكر بالسعر الرسمي هي مباشرة عبر الموقع الرسمي لتذاكر OL ‏(billetterie.olvallee.fr أو ol.fr).

شباك تذاكر ملعب جروباما: يمكنك شراء التذاكر شخصيًا من شبابيك التذاكر في ملعب جروباما في ديسين-شاربيو، ليون، في الأيام التي لا تُقام فيها مباريات أو قبل انطلاق اللقاء إذا ظلت مقاعد متاحة.

شركاء السفر والضيافة الرسميون: يقدم شركاء السفر الرياضي المعتمدون مثل P1 Travel تذاكر رسمية ليوم المباراة إلى جانب باقات ضيافة VIP.

منصات السوق الثانوية للتذاكر: تعرض منصات تجميع التذاكر مثل Ticombo تذاكر السوق الثانوية، سواء للدخول العام أو فئة VIP، من جانب البائعين المعاد بيعهم.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليون ضد رين في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ليون ضد ستاد رين في الدوري الفرنسي على ملعب جروباما يوم السبت 19 سبتمبر 2026، بحسب فئة المقاعد ومكان الشراء:

التذاكر الرسمية بالسعر الأساسي: تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام مباشرة من أولمبيك ليون بين نحو 15 € إلى 30 € للمقاعد العادية خلف المرمى أو في المدرجات العلوية. أما المقاعد الجانبية في الفئة المتوسطة فتتراوح عادة بين 35 € و75 € .

إعادة البيع والأسواق الثانوية: على منصات إعادة البيع مثل Ticombo، تبدأ الأسعار عادة من نحو 18 € إلى 33 € للمقاعد الأساسية. وعبر الأسواق الثانوية، يبلغ متوسط أسعار المقاعد العامة بين 95 € و135 € ، بحسب زاوية الرؤية وحجم الطلب.

باقات الضيافة وVIP: تبدأ الخيارات المميزة ليوم المباراة وباقات ضيافة السفر الرسمية عادة من نحو 160 € إلى 250 €+ للتذكرة الواحدة.

ليون ضد رين في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ليون ورين

فاز ليون في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته خسارة 1-2 أمام فنربخشة في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أوروبا يوم 26 أغسطس، وهي النتيجة التي أنهت مشواره الأوروبي. وقبل ذلك، فاز على تولوز 2-0 في الدوري الفرنسي وتعادل 1-1 مع فنربخشة في مباراة الذهاب. وكان أفضل نتائجه خلال هذه السلسلة الفوز 3-0 على سبارتا براغ، لكنه خسر أيضًا 2-1 أمام سبارتا براغ في مواجهة تأهيلية سابقة. وسجل ليون سبعة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس.

لم يحقق رين أي فوز في آخر خمس مباريات، إذ سجل تعادلًا واحدًا وأربع هزائم. وكانت آخر نتائجه الرسمية تعادلًا 2-2 مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي يوم 23 أغسطس، في مباراة تقدم فيها 2-0 قبل أن يستقبل هدفين في الشوط الثاني. وشهدت مبارياته التحضيرية للموسم خسائر أمام برينتفورد (4-2)، وسندرلاند (2-1)، وBrentford Academy (2-1)، إلى جانب تعادل 3-3 مع غلطة سراي. وسجل رين تسعة أهداف في تلك المباريات الخمس واستقبل 12.

ليون ضد رين: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أُقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 3 مايو 2026، حين فاز ليون على رين 4-2 على ملعب جروباما في الدوري الفرنسي. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق ليون بوضوح بعدما فاز ثلاث مرات مقابل انتصارين لرين. وسجل ليون 14 هدفًا في تلك المواجهات مقابل تسعة لرين، فيما انتهت المباراة التي أُقيمت في سبتمبر 2025 على ملعب رين بفوز أصحاب الأرض 3-1، كما ذهبت مواجهة سابقة في أغسطس 2024 لصالح رين أيضًا بنتيجة 3-0.