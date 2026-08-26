يواجه ليل نظيره تروا يوم الأحد 13 سبتمبر/أيلول 2026 على ملعب ديكاتلون أرينا-ستاد بيير موروا في فيلنوف داسك.

يدخل ليل هذه السلسلة من المباريات سعيًا للاستفادة من أفضلية الأرض تحت إشراف جهازه الفني. في المقابل، يسافر تروا إلى فيلنوف داسك بحثًا عن نتيجة خارج الديار بالغة الأهمية أمام منافس قوي.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة ليل ضد تروا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ليل ضد تروا في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة ليل ضد تروا على ملعب ديكاتلون أرينا-ستاد بيير موروا في فيلنوف داسك، على أن تنطلق في هذا اليوم من الدوري الفرنسي.

الدوري الفرنسي - الجولة 4 13 سبتمبر 2026 - 09:00 بيير موروا

كيف تشتري تذاكر مباراة ليل ضد تروا في الدوري الفرنسي؟

يتطلب شراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين LOSC Lille وES Troyes AC، المقررة في 13 سبتمبر/أيلول 2026 على ملعب ديكاتلون أرينا-ستاد بيير موروا، اتباع بعض القنوات المعتادة:

الموقع الرسمي للنادي: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا هي زيارة الموقع الرسمي لنادي LOSC Lille. توجه إلى قسم التذاكر أو قسم المباريات لشراء التذاكر مباشرة من النادي بمجرد طرحها للبيع العام أو خلال نوافذ البيع الحصرية للأعضاء.

شباك التذاكر / مكتب تذاكر الملعب: يمكن للجماهير المحلية أو المسافرين زيارة مكتب التذاكر في ملعب ديكاتلون أرينا-ستاد بيير موروا في فيلنوف داسك قبل يوم المباراة لشراء التذاكر شخصيًا، وذلك حسب التوافر.

منصات إعادة البيع ومقارنة التذاكر: إذا كانت القنوات الرسمية للنادي قد نفدت أو كنت تبحث عن فئات جلوس محددة، مثل المقاعد خلف المرمى أو عند الزوايا أو على الجانبين، فإن أسواق التذاكر الثانوية ومواقع التجميع، مثل StubHub، تتابع التذاكر المتاحة لدى البائعين.

مزايا عضوية النادي: إذا كنت تحمل عضوية في ليل أو صفة حامل تذكرة موسمية، فتابع الإشعارات الخاصة بفترات الأولوية التي تُرسل عبر البريد الإلكتروني، والتي غالبًا ما تمنحك وصولًا مبكرًا قبل بدء البيع العام.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليل ضد تروا في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الفرنسي المقبلة بين LOSC Lille وES Troyes AC يوم 13 سبتمبر/أيلول 2026 بحسب المنصة وفئة الجلوس ومدى مبكّرية الشراء:

البيع العام الرسمي للنادي: تبدأ أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية عند شرائها مباشرة عبر الموقع الرسمي لنادي LOSC Lille من مستويات أساسية أقل للمقاعد العادية خلف المرمى أو في الزوايا العلوية.

السوق الثانوية ومنصات إعادة البيع: على منصات مقارنة التذاكر وإعادة البيع، مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر الأدنى لهذه المباراة من نحو 11 € ، بينما تتراوح المتوسطات العامة على المنصات تقريبًا بين 55 € و134 € بحسب اختيار المقعد.

فئات الجلوس: تتطلب المقاعد المميزة على الجانبين أو مقاعد المدرج المركزي في ملعب ديكاتلون أرينا-ستاد بيير موروا أسعارًا أعلى، وغالبًا ما تبدأ من 65 € إلى 85 €+ (85 $ إلى 110 $+) على شبكات توزيع التذاكر.

ليل ضد تروا في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليل وتروا

يدخل ليل هذه المباراة بسجل يتضمن انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مواجهة له انتصارًا بنتيجة 2-0 على أنجيه في الدوري الفرنسي يوم 23 أغسطس/آب، وهو ما مثّل نتيجته التنافسية الوحيدة في هذه السلسلة. وقبل ذلك، تعادل 1-1 مع إيفرتون و2-2 مع هامبورج في فترة الإعداد، وفاز على OH Leuven بنتيجة 6-3، وخسر 2-1 أمام Union St. Gilloise. وسجل ليل 14 هدفًا في تلك المباريات الخمس واستقبلت شباكه سبعة.

يصل تروا إلى المباراة بسجل يتضمن انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة من آخر خمس مواجهات. وكانت مباراته الأخيرة تعادلًا سلبيًا 0-0 مع Paris FC يوم 22 أغسطس/آب في الدوري الفرنسي. وقبل ذلك، تعادل 1-1 مع كل من Panetolikos وAuxerre في مباريات ودية خلال فترة الإعداد، وفاز على GOAL FC بنتيجة 5-2، ثم انتصر 3-0 على Grenoble. وسجل تروا تسعة أهداف واستقبل هدفين خلال تلك المباريات الخمس.

ليل ضد تروا: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في 3 يونيو/حزيران 2023، عندما تعادل تروا وليل 1-1 في مباراة بالدوري الفرنسي. وقبل ذلك، فاز ليل على تروا 5-1 على أرضه في الدوري الفرنسي في يناير/كانون الثاني 2023، كما انتصر أيضًا 2-0 في مواجهة بكأس فرنسا بين الفريقين في الشهر نفسه. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ليل ثلاث مرات مقابل فوز واحد لتروا، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.