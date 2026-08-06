يدخل ليفربول موسم 2026/27 تحت قيادة المدرب الجديد أندوني إيراولا، الذي تم التعاقد معه بعد دفاع كارثي عن اللقب أدى إلى إقالة آرني سلوت عقب إنهاء الموسم في المركز الخامس. ويملك GOAL كل ما تحتاج إليه لحجز التذاكر في أنفيلد.

القائمة الكاملة لمباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب البطولة التذاكر الأحد 23 أغسطس 2026، 16:30 نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول سانت جيمس بارك (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 29 أغسطس 2026، 15:00 ليفربول ضد نوتنجهام فورست أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00 إيبسويتش تاون ضد ليفربول بورتمان رود (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00 ليفربول ضد فولهام أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00 بورنموث ضد ليفربول فيتاليتي ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 ليفربول ضد مانشستر سيتي أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 برينتفورد ضد ليفربول جي تك كوميونيتي ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 ليفربول ضد برايتون آند هوف ألبيون أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00 ليفربول ضد آرسنال أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 كريستال بالاس ضد ليفربول سيلهرست بارك (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 ليفربول ضد مانشستر يونايتد أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 إيفرتون ضد ليفربول هيل ديكينسون ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 ليفربول ضد سندرلاند أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد ليفربول ستامفورد بريدج (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 ليفربول ضد ليدز يونايتد أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 ليفربول ضد توتنهام هوتسبير أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 هال سيتي ضد ليفربول MKM Stadium (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 أستون فيلا ضد ليفربول فيلا بارك (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 2 يناير 2027، 15:00 ليفربول ضد كوفنتري سيتي أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 سندرلاند ضد ليفربول ستاديوم أوف لايت (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 16 يناير 2027، 15:00 ليفربول ضد كريستال بالاس أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 23 يناير 2027، 15:00 مانشستر يونايتد ضد ليفربول أولد ترافورد (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 30 يناير 2027، 15:00 ليفربول ضد إيفرتون أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 6 فبراير 2027، 15:00 آرسنال ضد ليفربول الإمارات (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 كوفنتري سيتي ضد ليفربول كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 20 فبراير 2027، 15:00 ليفربول ضد هال سيتي أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 27 فبراير 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد ليفربول توتنهام هوتسبير ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 ليفربول ضد أستون فيلا أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 13 مارس 2027، 15:00 ليفربول ضد إيبسويتش تاون أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 20 مارس 2027، 15:00 فولهام ضد ليفربول كرافن كوتيدج (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 10 أبريل 2027، 15:00 ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 17 أبريل 2027، 15:00 نوتنجهام فورست ضد ليفربول ذا سيتي جراوند (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 24 أبريل 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد ليفربول إيلاند رود (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 1 مايو 2027، 20:00 ليفربول ضد تشيلسي أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 8 مايو 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد ليفربول الاتحاد (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 15 مايو 2027، 15:00 ليفربول ضد برينتفورد أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 23 مايو 2027، 15:00 برايتون آند هوف ألبيون ضد ليفربول أمريكان إكسبريس ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأحد 30 مايو 2027، 16:00 ليفربول ضد بورنموث أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر

مواعيد انطلاق المباريات قابلة للتغيير وفقًا لاختيارات البث التلفزيوني. كما يعود ليفربول أيضًا إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مع تأكيد المباريات بعد قرعة مرحلة الدوري.

كم تبلغ أسعار تذاكر ليفربول؟

تختلف الأسعار بحسب المنافس وموقع المقعد، مع فرض أسعار أعلى على المواجهات الكبرى. وتُباع تذاكر الدخول العام لغير حاملي التذاكر الموسمية على دفعتين عبر All Red Ticket Sales، وتتراوح أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية بين 30 و61 جنيهًا إسترلينيًا. وقد تكون المنصات الثانوية مثل StubHub أعلى من القيمة الاسمية.

كيف يمكنني الحصول على تذاكر ليفربول خارج الأرض؟

يُعد الانضمام إلى عضوية نادي ليفربول الخطوة الأولى، مع منح الأولوية لمن سبق لهم حضور مباريات خارج الأرض، استنادًا إلى نظام نقاط الولاء. ويمكن تسجيل الاهتمام بمباريات محددة خارج الأرض عبر موقع النادي أو مكتب التذاكر، وإذا نجحت العملية فسيتم إخطارك بتعليمات الشراء.

متى تُطرح تذاكر ليفربول للبيع مسبقًا؟

تُطرح التذاكر عادةً للبيع قبل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بأربعة إلى ستة أسابيع، رغم أن المباريات الجماهيرية قد تُطرح في وقت أبكر. وتختلف مواعيد طرح تذاكر مسابقات الكؤوس، ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للنادي.

تتوفر التذاكر الموسمية عبر موقع ليفربول قبل بداية الموسم، رغم أن قائمة الانتظار تمتد حاليًا إلى الآلاف ولا تستقبل طلبات جديدة. أما الحامِلون الحاليون فيجددون مبكرًا خلال العام وحتى مايو. ويبلغ سعر أرخص تذكرة موسمية نحو 713 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يبلغ سعر الأغلى نحو 904 جنيهات إسترلينية.

تتيح مبادرة ليفربول «Every Seat, Every Game» للجماهير إعادة التذاكر غير المستخدمة إلى Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي، والمتاحة لأعضاء All Red، مع نفاد التذاكر بسرعة كلما اقترب موعد المباراة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب أنفيلد

يلعب ليفربول في أنفيلد منذ عام 1892، ما يجعله واحدًا من أقدم الملاعب وأكثرها عراقة في كرة القدم الإنجليزية. ويشتهر الملعب بأجوائه، خصوصًا في محيط مدرج الكوب، وقد جرى تطويره على مراحل بدلًا من استبداله، ما حافظ على طابعه مع زيادة سعته تدريجيًا.

أدى مشروع إعادة تطوير المدرج الرئيسي في 2016 إلى رفع السعة إلى أكثر قليلًا من 53,000، ثم أضاف التوسّع الأحدث في مدرج أنفيلد رود طبقة علوية جديدة، لترتفع السعة الإجمالية إلى نحو 61,276، وهي أكبر سعة في تاريخ الملعب، وكافية لجعل أنفيلد خامس أكبر ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان المشروع، الذي حصل على الموافقة لأول مرة في 2021، قد اكتمل على مراحل، وتم اعتماده رسميًا بعد أن أصدرت Liverpool City Council شهادة السلامة العامة. وحتى الآن، لا يملك النادي أي خطط إضافية للتوسعة مطروحة، إذ تركز الاستثمار الأخير بدلًا من ذلك على مشروعات التجديد في المجتمع المحيط.