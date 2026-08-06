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Virgil van Dijk of Liverpool lifts the trophyGetty Images
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كيفية الحصول على تذاكر ليفربول لموسم 2026-27: المباريات، الأسعار ومعلومات التذكرة الموسمية

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التذاكر
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا
محمد صلاح
فيرجيل فان دايك

كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية تأمين تذاكر نادي ليفربول لكرة القدم

يدخل ليفربول موسم 2026/27 تحت قيادة المدرب الجديد أندوني إيراولا، الذي تم التعاقد معه بعد دفاع كارثي عن اللقب أدى إلى إقالة آرني سلوت عقب إنهاء الموسم في المركز الخامس. ويملك GOAL كل ما تحتاج إليه لحجز التذاكر في أنفيلد.

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القائمة الكاملة لمباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالبطولةالتذاكر
الأحد 23 أغسطس 2026، 16:30نيوكاسل يونايتد ضد ليفربولسانت جيمس بارك (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 29 أغسطس 2026، 15:00ليفربول ضد نوتنجهام فورستأنفيلد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00إيبسويتش تاون ضد ليفربولبورتمان رود (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00ليفربول ضد فولهامأنفيلد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00بورنموث ضد ليفربولفيتاليتي ستاديوم (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00ليفربول ضد مانشستر سيتيأنفيلد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00برينتفورد ضد ليفربولجي تك كوميونيتي ستاديوم (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00ليفربول ضد برايتون آند هوف ألبيونأنفيلد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00ليفربول ضد آرسنالأنفيلد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00كريستال بالاس ضد ليفربولسيلهرست بارك (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00ليفربول ضد مانشستر يونايتدأنفيلد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00إيفرتون ضد ليفربولهيل ديكينسون ستاديوم (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00ليفربول ضد سندرلاندأنفيلد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00تشيلسي ضد ليفربولستامفورد بريدج (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00ليفربول ضد ليدز يونايتدأنفيلد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00ليفربول ضد توتنهام هوتسبيرأنفيلد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00هال سيتي ضد ليفربولMKM Stadium (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00أستون فيلا ضد ليفربولفيلا بارك (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 2 يناير 2027، 15:00ليفربول ضد كوفنتري سيتيأنفيلد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00سندرلاند ضد ليفربولستاديوم أوف لايت (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 16 يناير 2027، 15:00ليفربول ضد كريستال بالاسأنفيلد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 23 يناير 2027، 15:00مانشستر يونايتد ضد ليفربولأولد ترافورد (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 30 يناير 2027، 15:00ليفربول ضد إيفرتونأنفيلد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 6 فبراير 2027، 15:00آرسنال ضد ليفربولالإمارات (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00كوفنتري سيتي ضد ليفربولكوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 20 فبراير 2027، 15:00ليفربول ضد هال سيتيأنفيلد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 27 فبراير 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد ليفربولتوتنهام هوتسبير ستاديوم (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00ليفربول ضد أستون فيلاأنفيلد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 13 مارس 2027، 15:00ليفربول ضد إيبسويتش تاونأنفيلد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 20 مارس 2027، 15:00فولهام ضد ليفربولكرافن كوتيدج (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 10 أبريل 2027، 15:00ليفربول ضد نيوكاسل يونايتدأنفيلد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 17 أبريل 2027، 15:00نوتنجهام فورست ضد ليفربولذا سيتي جراوند (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 24 أبريل 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد ليفربولإيلاند رود (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 1 مايو 2027، 20:00ليفربول ضد تشيلسيأنفيلد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 8 مايو 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد ليفربولالاتحاد (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 15 مايو 2027، 15:00ليفربول ضد برينتفوردأنفيلد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 23 مايو 2027، 15:00برايتون آند هوف ألبيون ضد ليفربولأمريكان إكسبريس ستاديوم (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأحد 30 مايو 2027، 16:00ليفربول ضد بورنموثأنفيلد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر

مواعيد انطلاق المباريات قابلة للتغيير وفقًا لاختيارات البث التلفزيوني. كما يعود ليفربول أيضًا إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مع تأكيد المباريات بعد قرعة مرحلة الدوري.

كم تبلغ أسعار تذاكر ليفربول؟

تختلف الأسعار بحسب المنافس وموقع المقعد، مع فرض أسعار أعلى على المواجهات الكبرى. وتُباع تذاكر الدخول العام لغير حاملي التذاكر الموسمية على دفعتين عبر All Red Ticket Sales، وتتراوح أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية بين 30 و61 جنيهًا إسترلينيًا. وقد تكون المنصات الثانوية مثل StubHub أعلى من القيمة الاسمية.

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كيف يمكنني الحصول على تذاكر ليفربول خارج الأرض؟

يُعد الانضمام إلى عضوية نادي ليفربول الخطوة الأولى، مع منح الأولوية لمن سبق لهم حضور مباريات خارج الأرض، استنادًا إلى نظام نقاط الولاء. ويمكن تسجيل الاهتمام بمباريات محددة خارج الأرض عبر موقع النادي أو مكتب التذاكر، وإذا نجحت العملية فسيتم إخطارك بتعليمات الشراء.

متى تُطرح تذاكر ليفربول للبيع مسبقًا؟

تُطرح التذاكر عادةً للبيع قبل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بأربعة إلى ستة أسابيع، رغم أن المباريات الجماهيرية قد تُطرح في وقت أبكر. وتختلف مواعيد طرح تذاكر مسابقات الكؤوس، ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للنادي.

تتوفر التذاكر الموسمية عبر موقع ليفربول قبل بداية الموسم، رغم أن قائمة الانتظار تمتد حاليًا إلى الآلاف ولا تستقبل طلبات جديدة. أما الحامِلون الحاليون فيجددون مبكرًا خلال العام وحتى مايو. ويبلغ سعر أرخص تذكرة موسمية نحو 713 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يبلغ سعر الأغلى نحو 904 جنيهات إسترلينية.

تتيح مبادرة ليفربول «Every Seat, Every Game» للجماهير إعادة التذاكر غير المستخدمة إلى Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي، والمتاحة لأعضاء All Red، مع نفاد التذاكر بسرعة كلما اقترب موعد المباراة.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب أنفيلد

يلعب ليفربول في أنفيلد منذ عام 1892، ما يجعله واحدًا من أقدم الملاعب وأكثرها عراقة في كرة القدم الإنجليزية. ويشتهر الملعب بأجوائه، خصوصًا في محيط مدرج الكوب، وقد جرى تطويره على مراحل بدلًا من استبداله، ما حافظ على طابعه مع زيادة سعته تدريجيًا.

أدى مشروع إعادة تطوير المدرج الرئيسي في 2016 إلى رفع السعة إلى أكثر قليلًا من 53,000، ثم أضاف التوسّع الأحدث في مدرج أنفيلد رود طبقة علوية جديدة، لترتفع السعة الإجمالية إلى نحو 61,276، وهي أكبر سعة في تاريخ الملعب، وكافية لجعل أنفيلد خامس أكبر ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان المشروع، الذي حصل على الموافقة لأول مرة في 2021، قد اكتمل على مراحل، وتم اعتماده رسميًا بعد أن أصدرت Liverpool City Council شهادة السلامة العامة. وحتى الآن، لا يملك النادي أي خطط إضافية للتوسعة مطروحة، إذ تركز الاستثمار الأخير بدلًا من ذلك على مشروعات التجديد في المجتمع المحيط.

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