يدخل ليفربول موسم 2026/27 تحت قيادة المدرب الجديد أندوني إيراولا، الذي تم التعاقد معه بعد دفاع كارثي عن اللقب انتهى بإقالة آرني سلوت عقب احتلال المركز الخامس. GOAL لديه كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر في أنفيلد.

القائمة الكاملة لمباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب البطولة التذاكر الأحد 23 أغسطس 2026، 16:30 نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول سانت جيمس بارك (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 29 أغسطس 2026، 15:00 ليفربول ضد نوتنغهام فورست أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00 إيبسويتش تاون ضد ليفربول بورتمان رود (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00 ليفربول ضد فولهام أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00 بورنموث ضد ليفربول فيتاليتي ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 ليفربول ضد مانشستر سيتي أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 برينتفورد ضد ليفربول ملعب جي تيك كوميونيتي (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 ليفربول ضد برايتون آند هوف ألبيون أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00 ليفربول ضد آرسنال أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 كريستال بالاس ضد ليفربول سيلهيرست بارك (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 ليفربول ضد مانشستر يونايتد أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 إيفرتون ضد ليفربول هيل ديكنسون ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 ليفربول ضد سندرلاند أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد ليفربول ستامفورد بريدج (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 ليفربول ضد ليدز يونايتد أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 ليفربول ضد توتنهام هوتسبير أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 هال سيتي ضد ليفربول MKM Stadium (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 أستون فيلا ضد ليفربول فيلا بارك (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 2 يناير 2027، 15:00 ليفربول ضد كوفنتري سيتي أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 سندرلاند ضد ليفربول ستاديوم أوف لايت (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 16 يناير 2027، 15:00 ليفربول ضد كريستال بالاس أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 23 يناير 2027، 15:00 مانشستر يونايتد ضد ليفربول أولد ترافورد (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 30 يناير 2027، 15:00 ليفربول ضد إيفرتون أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 6 فبراير 2027، 15:00 آرسنال ضد ليفربول الإمارات (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 كوفنتري سيتي ضد ليفربول كوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 20 فبراير 2027، 15:00 ليفربول ضد هال سيتي أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 27 فبراير 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد ليفربول ملعب توتنهام هوتسبير (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 ليفربول ضد أستون فيلا أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 13 مارس 2027، 15:00 ليفربول ضد إيبسويتش تاون أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 20 مارس 2027، 15:00 فولهام ضد ليفربول كرافن كوتيدج (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 10 أبريل 2027، 15:00 ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 17 أبريل 2027، 15:00 نوتنغهام فورست ضد ليفربول ذا سيتي جراوند (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 24 أبريل 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد ليفربول إيلاند رود (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 1 مايو 2027، 20:00 ليفربول ضد تشيلسي أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 8 مايو 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد ليفربول الاتحاد (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 15 مايو 2027، 15:00 ليفربول ضد برينتفورد أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 23 مايو 2027، 15:00 برايتون آند هوف ألبيون ضد ليفربول أمريكان إكسبريس ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأحد 30 مايو 2027، 16:00 ليفربول ضد بورنموث أنفيلد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر

مواعيد انطلاق المباريات قابلة للتغيير وفقًا لاختيارات البث التلفزيوني. كما يعود ليفربول أيضًا إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مع تأكيد المباريات بعد قرعة مرحلة الدوري.

كم تبلغ أسعار تذاكر ليفربول؟

تختلف الأسعار بحسب المنافس وموقع المقعد، مع فرض أسعار أعلى على المباريات الكبرى. تُباع تذاكر الدخول العام لغير حاملي التذاكر الموسمية على مرحلتين عبر All Red Ticket Sales، وتتراوح أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية بين 30 و61 جنيهًا إسترلينيًا. وقد تكون المنصات الثانوية مثل StubHub أعلى من القيمة الاسمية.

كيف يمكنني الحصول على تذاكر ليفربول خارج أرضه؟

يُعد الانضمام إلى عضوية نادي ليفربول الخطوة الأولى، مع منح الأولوية لمن سبق لهم حضور مباريات خارج الأرض، استنادًا إلى نظام نقاط الولاء. سجّل اهتمامك بمباريات خارج الأرض المحددة عبر موقع النادي أو مكتب التذاكر، وإذا نجحت فسيتم إخطارك بتعليمات الشراء.

متى تُطرح تذاكر ليفربول للبيع مسبقًا؟

تُطرح التذاكر عادة قبل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بأربعة إلى ستة أسابيع، رغم أن المباريات الجماهيرية قد تُطرح في وقت أبكر. وتختلف مواعيد طرح تذاكر مسابقات الكؤوس، ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للنادي.

تتوفر التذاكر الموسمية عبر موقع ليفربول قبل انطلاق الموسم، رغم أن قائمة الانتظار تمتد حاليًا إلى الآلاف ولا تستقبل طلبات جديدة. ويقوم الحاملون الحاليون بالتجديد مبكرًا في العام وحتى شهر مايو. ويبلغ سعر أرخص تذكرة موسمية نحو 713 جنيهًا إسترلينيًا، فيما يبلغ سعر الأغلى نحو 904 جنيهات إسترلينية.

تتيح مبادرة ليفربول "Every Seat, Every Game" للجماهير إعادة التذاكر غير المستخدمة إلى منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي، والمتاحة لأعضاء All Red، مع نفاد التذاكر بسرعة كلما اقترب موعد المباراة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب أنفيلد

يلعب ليفربول في أنفيلد منذ عام 1892، ما يجعله أحد أقدم وأكثر الملاعب عراقة في كرة القدم الإنجليزية. ويشتهر الملعب بأجوائه، خصوصًا في جهة الكوب، وقد جرى تطويره على مراحل بدلًا من استبداله، ما حافظ على شخصيته مع زيادة سعته تدريجيًا.

رفعت إعادة تطوير المدرج الرئيسي في 2016 السعة إلى ما يزيد قليلًا على 53,000، وأضاف التوسّع الأحدث لمدرج أنفيلد رود طبقة علوية جديدة، لترتفع السعة الإجمالية إلى نحو 61,276، وهي الأعلى في تاريخ الملعب، بما يكفي لجعل أنفيلد خامس أكبر ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. واكتملت مراحل المشروع، الذي تمت الموافقة عليه لأول مرة في 2021، وجرى اعتماده رسميًا بعد أن أصدرت Liverpool City Council شهادة السلامة العامة. وحتى الآن، لا يملك النادي أي خطط إضافية للتوسعة مطروحة، مع تركيز الاستثمارات الأخيرة بدلًا من ذلك على مشاريع التجديد في المجتمع المحيط.