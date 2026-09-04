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القائمة الكاملة لمباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب التذاكر السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00 إيبسويتش تاون ضد ليفربول بورتمان رود (خارج الأرض) تذاكر السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00 ليفربول ضد فولهام أنفيلد (على الأرض) تذاكر السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00 بورنموث ضد ليفربول فيتاليتي ستاديوم (خارج الأرض) تذاكر السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 ليفربول ضد مانشستر سيتي أنفيلد (على الأرض) تذاكر السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 برينتفورد ضد ليفربول Gtech Community Stadium (خارج الأرض) تذاكر السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 ليفربول ضد برايتون آند هوف ألبيون أنفيلد (على الأرض) تذاكر السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00 ليفربول ضد أرسنال أنفيلد (على الأرض) تذاكر السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 كريستال بالاس ضد ليفربول سيلهرست بارك (خارج الأرض) تذاكر السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 ليفربول ضد مانشستر يونايتد أنفيلد (على الأرض) تذاكر السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 إيفرتون ضد ليفربول Hill Dickinson Stadium (خارج الأرض) تذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 ليفربول ضد سندرلاند أنفيلد (على الأرض) تذاكر السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد ليفربول ستامفورد بريدج (خارج الأرض) تذاكر السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 ليفربول ضد ليدز يونايتد أنفيلد (على الأرض) تذاكر السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 ليفربول ضد توتنهام هوتسبير أنفيلد (على الأرض) تذاكر السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 هال سيتي ضد ليفربول MKM Stadium (خارج الأرض) تذاكر الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 أستون فيلا ضد ليفربول فيلا بارك (خارج الأرض) تذاكر السبت 2 يناير 2027، 15:00 ليفربول ضد كوفنتري سيتي أنفيلد (على الأرض) تذاكر الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 سندرلاند ضد ليفربول Stadium of Light (خارج الأرض) تذاكر السبت 16 يناير 2027، 15:00 ليفربول ضد كريستال بالاس أنفيلد (على الأرض) تذاكر السبت 23 يناير 2027، 15:00 مانشستر يونايتد ضد ليفربول أولد ترافورد (خارج الأرض) تذاكر السبت 30 يناير 2027، 15:00 ليفربول ضد إيفرتون أنفيلد (على الأرض) تذاكر السبت 6 فبراير 2027، 15:00 أرسنال ضد ليفربول ملعب الإمارات (خارج الأرض) تذاكر الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 كوفنتري سيتي ضد ليفربول Coventry Building Society Arena (خارج الأرض) تذاكر السبت 20 فبراير 2027، 15:00 ليفربول ضد هال سيتي أنفيلد (على الأرض) تذاكر السبت 27 فبراير 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد ليفربول Tottenham Hotspur Stadium (خارج الأرض) تذاكر الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 ليفربول ضد أستون فيلا أنفيلد (على الأرض) تذاكر السبت 13 مارس 2027، 15:00 ليفربول ضد إيبسويتش تاون أنفيلد (على الأرض) تذاكر السبت 20 مارس 2027، 15:00 فولهام ضد ليفربول كرافن كوتيدج (خارج الأرض) تذاكر السبت 10 أبريل 2027، 15:00 ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد أنفيلد (على الأرض) تذاكر السبت 17 أبريل 2027، 15:00 نوتنغهام فورست ضد ليفربول The City Ground (خارج الأرض) تذاكر السبت 24 أبريل 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد ليفربول إيلاند رود (خارج الأرض) تذاكر السبت 1 مايو 2027، 20:00 ليفربول ضد تشيلسي أنفيلد (على الأرض) تذاكر السبت 8 مايو 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد ليفربول الاتحاد (خارج الأرض) تذاكر السبت 15 مايو 2027، 15:00 ليفربول ضد برينتفورد أنفيلد (على الأرض) تذاكر السبت 23 مايو 2027، 15:00 برايتون آند هوف ألبيون ضد ليفربول American Express Stadium (خارج الأرض) تذاكر الأحد 30 مايو 2027، 16:00 ليفربول ضد بورنموث أنفيلد (على الأرض) تذاكر

مواعيد انطلاق المباريات قابلة للتغيير وفقًا لاختيارات البث التلفزيوني. كما يعود ليفربول أيضًا إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على أن تُؤكد المباريات بعد قرعة مرحلة الدوري.

كم تبلغ أسعار تذاكر ليفربول؟

تختلف الأسعار بحسب المنافس وموقع المقعد، مع فرض أسعار أعلى على المباريات الكبيرة. تُباع تذاكر الدخول العام لغير حاملي التذاكر الموسمية على دفعتين عبر All Red Ticket Sales، وتتراوح أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية بين 30 و61 جنيهًا إسترلينيًا. وقد تكون أسعار المنصات الثانوية مثل StubHub أعلى من القيمة الاسمية.

كيف يمكنني الحصول على تذاكر ليفربول خارج الأرض؟

يُعدّ الانضمام إلى عضوية نادي ليفربول الخطوة الأولى، مع منح الأولوية لمن سبق لهم حضور مباريات خارج الأرض، وذلك استنادًا إلى نظام نقاط الولاء.

سجّل اهتمامك بمباريات خارج الأرض المحددة عبر موقع النادي أو مكتب التذاكر، وإذا نجحت فسيتم إخطارك بتعليمات الشراء.

متى تُطرح تذاكر ليفربول للبيع مسبقًا؟

تُطرح التذاكر عادة للبيع قبل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بأربعة إلى ستة أسابيع، رغم أن المباريات الأكثر شعبية قد تُطرح في وقت أبكر. أما مواعيد بيع مسابقات الكؤوس فتختلف ويُعلن عنها عبر القنوات الرسمية للنادي.

تتوفر التذاكر الموسمية عبر موقع ليفربول قبل بداية الموسم، رغم أن قائمة الانتظار تمتد حاليًا إلى الآلاف ولا تستقبل طلبات جديدة. ويجدد الحاملون الحاليون تذاكرهم مبكرًا في العام وحتى مايو. ويبلغ سعر أرخص تذكرة موسمية نحو 713 جنيهًا إسترلينيًا، فيما يبلغ سعر الأغلى نحو 904 جنيهات إسترلينية.

تتيح مبادرة ليفربول "Every Seat, Every Game" للمشجعين إعادة التذاكر غير المستخدمة إلى Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي، والمتاحة لأعضاء All Red، مع نفاد التذاكر سريعًا كلما اقترب موعد المباراة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب أنفيلد

يلعب ليفربول في أنفيلد منذ عام 1892، ما يجعله أحد أقدم الملاعب وأكثرها عراقة في كرة القدم الإنجليزية. ويشتهر الملعب بأجوائه، خصوصًا في جهة الكوب، وقد جرى تطويره على مراحل بدلًا من استبداله، ما حافظ على طابعه مع زيادة سعته تدريجيًا.

أدى تطوير المدرج الرئيسي في 2016 إلى رفع السعة إلى ما يزيد قليلًا على 53,000 متفرج، وأضاف التوسّع الأحدث في مدرج أنفيلد رود طبقة علوية جديدة، لترتفع السعة الإجمالية إلى نحو 61,276، وهي أعلى سعة في تاريخ الملعب وتكفي لجعل أنفيلد خامس أكبر ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. واكتمل المشروع، الذي تمت الموافقة عليه لأول مرة في 2021، على مراحل، وجرى اعتماده رسميًا بعد إصدار مجلس مدينة ليفربول شهادة السلامة العامة. وحتى الآن، لا توجد لدى النادي أي خطط توسعة إضافية مطروحة، إذ تركزت الاستثمارات الأخيرة بدلًا من ذلك على مشروعات التجديد في المجتمع المحيط.