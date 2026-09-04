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Virgil van Dijk of Liverpool lifts the trophyGetty Images

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كيفية الحصول على تذاكر ليفربول لموسم 2026-2027: المباريات، الأسعار ومعلومات التذكرة الموسمية

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التذاكر
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا
محمد صلاح
فيرجيل فان دايك

كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر ليفربول FC

إذا كنت تبحث عن شراء تذاكر ليفربول لموسم 2026/27، فيمكنك استخدام الروابط أدناه لحجز التذاكر والباقات.

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القائمة الكاملة لمباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالتذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00إيبسويتش تاون ضد ليفربولبورتمان رود (خارج الأرض)تذاكر
السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00ليفربول ضد فولهامأنفيلد (على الأرض)تذاكر
السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00بورنموث ضد ليفربولفيتاليتي ستاديوم (خارج الأرض)تذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00ليفربول ضد مانشستر سيتيأنفيلد (على الأرض)تذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00برينتفورد ضد ليفربولGtech Community Stadium (خارج الأرض)تذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00ليفربول ضد برايتون آند هوف ألبيونأنفيلد (على الأرض)تذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00ليفربول ضد أرسنالأنفيلد (على الأرض)تذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00كريستال بالاس ضد ليفربولسيلهرست بارك (خارج الأرض)تذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00ليفربول ضد مانشستر يونايتدأنفيلد (على الأرض)تذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00إيفرتون ضد ليفربولHill Dickinson Stadium (خارج الأرض)تذاكر
الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00ليفربول ضد سندرلاندأنفيلد (على الأرض)تذاكر
السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00تشيلسي ضد ليفربولستامفورد بريدج (خارج الأرض)تذاكر
السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00ليفربول ضد ليدز يونايتدأنفيلد (على الأرض)تذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00ليفربول ضد توتنهام هوتسبيرأنفيلد (على الأرض)تذاكر
السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00هال سيتي ضد ليفربولMKM Stadium (خارج الأرض)تذاكر
الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00أستون فيلا ضد ليفربولفيلا بارك (خارج الأرض)تذاكر
السبت 2 يناير 2027، 15:00ليفربول ضد كوفنتري سيتيأنفيلد (على الأرض)تذاكر
الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00سندرلاند ضد ليفربولStadium of Light (خارج الأرض)تذاكر
السبت 16 يناير 2027، 15:00ليفربول ضد كريستال بالاسأنفيلد (على الأرض)تذاكر
السبت 23 يناير 2027، 15:00مانشستر يونايتد ضد ليفربولأولد ترافورد (خارج الأرض)تذاكر
السبت 30 يناير 2027، 15:00ليفربول ضد إيفرتونأنفيلد (على الأرض)تذاكر
السبت 6 فبراير 2027، 15:00أرسنال ضد ليفربولملعب الإمارات (خارج الأرض)تذاكر
الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00كوفنتري سيتي ضد ليفربولCoventry Building Society Arena (خارج الأرض)تذاكر
السبت 20 فبراير 2027، 15:00ليفربول ضد هال سيتيأنفيلد (على الأرض)تذاكر
السبت 27 فبراير 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد ليفربولTottenham Hotspur Stadium (خارج الأرض)تذاكر
الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00ليفربول ضد أستون فيلاأنفيلد (على الأرض)تذاكر
السبت 13 مارس 2027، 15:00ليفربول ضد إيبسويتش تاونأنفيلد (على الأرض)تذاكر
السبت 20 مارس 2027، 15:00فولهام ضد ليفربولكرافن كوتيدج (خارج الأرض)تذاكر
السبت 10 أبريل 2027، 15:00ليفربول ضد نيوكاسل يونايتدأنفيلد (على الأرض)تذاكر
السبت 17 أبريل 2027، 15:00نوتنغهام فورست ضد ليفربولThe City Ground (خارج الأرض)تذاكر
السبت 24 أبريل 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد ليفربولإيلاند رود (خارج الأرض)تذاكر
السبت 1 مايو 2027، 20:00ليفربول ضد تشيلسيأنفيلد (على الأرض)تذاكر
السبت 8 مايو 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد ليفربولالاتحاد (خارج الأرض)تذاكر
السبت 15 مايو 2027، 15:00ليفربول ضد برينتفوردأنفيلد (على الأرض)تذاكر
السبت 23 مايو 2027، 15:00برايتون آند هوف ألبيون ضد ليفربولAmerican Express Stadium (خارج الأرض)تذاكر
الأحد 30 مايو 2027، 16:00ليفربول ضد بورنموثأنفيلد (على الأرض)تذاكر

مواعيد انطلاق المباريات قابلة للتغيير وفقًا لاختيارات البث التلفزيوني. كما يعود ليفربول أيضًا إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على أن تُؤكد المباريات بعد قرعة مرحلة الدوري.

كم تبلغ أسعار تذاكر ليفربول؟

تختلف الأسعار بحسب المنافس وموقع المقعد، مع فرض أسعار أعلى على المباريات الكبيرة. تُباع تذاكر الدخول العام لغير حاملي التذاكر الموسمية على دفعتين عبر All Red Ticket Sales، وتتراوح أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية بين 30 و61 جنيهًا إسترلينيًا. وقد تكون أسعار المنصات الثانوية مثل StubHub أعلى من القيمة الاسمية.

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الدوري الإنجليزي الممتاز
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ليفربول
ليفربول

كيف يمكنني الحصول على تذاكر ليفربول خارج الأرض؟

يُعدّ الانضمام إلى عضوية نادي ليفربول الخطوة الأولى، مع منح الأولوية لمن سبق لهم حضور مباريات خارج الأرض، وذلك استنادًا إلى نظام نقاط الولاء. 

سجّل اهتمامك بمباريات خارج الأرض المحددة عبر موقع النادي أو مكتب التذاكر، وإذا نجحت فسيتم إخطارك بتعليمات الشراء.

متى تُطرح تذاكر ليفربول للبيع مسبقًا؟

تُطرح التذاكر عادة للبيع قبل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بأربعة إلى ستة أسابيع، رغم أن المباريات الأكثر شعبية قد تُطرح في وقت أبكر. أما مواعيد بيع مسابقات الكؤوس فتختلف ويُعلن عنها عبر القنوات الرسمية للنادي.

تتوفر التذاكر الموسمية عبر موقع ليفربول قبل بداية الموسم، رغم أن قائمة الانتظار تمتد حاليًا إلى الآلاف ولا تستقبل طلبات جديدة. ويجدد الحاملون الحاليون تذاكرهم مبكرًا في العام وحتى مايو. ويبلغ سعر أرخص تذكرة موسمية نحو 713 جنيهًا إسترلينيًا، فيما يبلغ سعر الأغلى نحو 904 جنيهات إسترلينية.

تتيح مبادرة ليفربول "Every Seat, Every Game" للمشجعين إعادة التذاكر غير المستخدمة إلى Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي، والمتاحة لأعضاء All Red، مع نفاد التذاكر سريعًا كلما اقترب موعد المباراة.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب أنفيلد

يلعب ليفربول في أنفيلد منذ عام 1892، ما يجعله أحد أقدم الملاعب وأكثرها عراقة في كرة القدم الإنجليزية. ويشتهر الملعب بأجوائه، خصوصًا في جهة الكوب، وقد جرى تطويره على مراحل بدلًا من استبداله، ما حافظ على طابعه مع زيادة سعته تدريجيًا.

أدى تطوير المدرج الرئيسي في 2016 إلى رفع السعة إلى ما يزيد قليلًا على 53,000 متفرج، وأضاف التوسّع الأحدث في مدرج أنفيلد رود طبقة علوية جديدة، لترتفع السعة الإجمالية إلى نحو 61,276، وهي أعلى سعة في تاريخ الملعب وتكفي لجعل أنفيلد خامس أكبر ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. واكتمل المشروع، الذي تمت الموافقة عليه لأول مرة في 2021، على مراحل، وجرى اعتماده رسميًا بعد إصدار مجلس مدينة ليفربول شهادة السلامة العامة. وحتى الآن، لا توجد لدى النادي أي خطط توسعة إضافية مطروحة، إذ تركزت الاستثمارات الأخيرة بدلًا من ذلك على مشروعات التجديد في المجتمع المحيط.

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