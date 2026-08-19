كيفية الحصول على تذاكر ليفربول ضد نوتنغهام فورست: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

يضمن أندوني إيراولا استقبالًا حارًا عندما يطأ أرضية ملعب أنفيلد في أول مباراة تنافسية له على أرضه مديرًا فنيًا لليفربول، يوم السبت 29 أغسطس. ويمكنك أن تكون حاضرًا لمتابعة هذه المناسبة ورؤية كيف سيقدم ليفربول أداءه أمام نوتنجهام فورست، من خلال حجز التذاكر اليوم.

ورغم إنهاء الموسم الماضي في المركز الخامس وضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فإن ما قدمه ليفربول كان دون المستوى، وهو ما كلف آرني سلوت منصبه. وهنا يأتي دور إيراولا، الذي صنع المعجزات مع بورنموث خلال مواسمه الثلاثة مع نادي الساحل الجنوبي، إذ قاده بشكل مذهل إلى المركز السادس وإلى أوروبا خلال الحملة الماضية.

لكن نوتنجهام فورست سيدخل اللقاء وهو يحمل ذكريات طيبة من زياراته الأخيرة إلى أنفيلد. فقد فاز الفريق في آخر مباراتين له هناك، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها انتصارين متتاليين في هذا الملعب العريق منذ عام 1963.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الساعة 12:30 بتوقيت بريطانيا الصيفي، يوم السبت 29 أغسطس، على ملعب أنفيلد في ليفربول.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 29 أغسطس 2026 - 07:30 أنفيلد

كيف تشتري تذاكر مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر عدة خيارات للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية ووصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم تنظيمها عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وسندات الديبنتشر: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال الطوابير الإلكترونية التقليدية التي تعتمد على أسبقية الحضور بنظام قرعة عشوائي للأعضاء المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويقوم الأعضاء بالتسجيل خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بسعرها الأصلي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: تكاد المبيعات المفتوحة للجمهور العام من غير الأعضاء أن تكون معدومة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصم: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا لفئات البالغين، والناشئين، وعادة تحت 18 أو تحت 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مثل A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام المنافسين الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تحظى المقاعد الوسطية على الجانبين والمقاعد في الطبقات السفلية بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على الأرض بالسعر الاسمي، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن الحد الأقصى لسعر تذاكر الجماهير الضيفة هو 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو إلى سحوبات العضوية الأساسية.

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