يضمن أندوني إيراولا استقبالًا حارًا عندما يخطو إلى أرضية ملعب أنفيلد لخوض أول مباراة تنافسية له على أرضه مديرًا فنيًا لليفربول يوم السبت 29 أغسطس. ويمكنك أن تكون هناك لمتابعة هذه المناسبة ورؤية كيف سيقدم الريدز الميرسيسايد أداءه أمام نوتنجهام فورست، من خلال حجز التذاكر اليوم.

رغم إنهاء الموسم الماضي في المركز الخامس وضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فإن أداء ليفربول كان دون المستوى وكلف آرني سلوت منصبه. ويأتي إيراولا بعد أن صنع المعجزات مع بورنموث خلال مواسمه الثلاثة مع نادي الساحل الجنوبي، إذ قاده بشكل مذهل إلى المركز السادس وإلى أوروبا خلال الموسم الماضي.

لكن نوتنجهام فورست سيحمل ذكريات جميلة من زياراته الأخيرة إلى أنفيلد. فقد فاز الفريق في آخر مباراتين له هناك، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها انتصارين متتاليين على هذا الملعب العريق منذ عام 1963.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الساعة 12:30 بتوقيت BST يوم السبت 29 أغسطس، على ملعب أنفيلد في ليفربول.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 29 أغسطس 2026 - 07:30 أنفيلد

كيف تشتري تذاكر مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم تنظيمها عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت التي تعتمد على أسبقية الحضور بقرعات عشوائية للأعضاء الرسميين المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد يكون طرح التذاكر للبيع المفتوح أمام عامة الجمهور من غير الأعضاء معدومًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا عبر فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، مع اختلاف نسب الخصم والشرائح العمرية من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، التي تشهد أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تحظى المقاعد المركزية على طول جانبي الملعب ومقاعد الطبقات السفلية بأسعار مرتفعة، بينما توفر مقاعد الطبقات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، وأكد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سقف سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر حصولًا في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ولا تصل فعليًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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