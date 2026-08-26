كيفية الحصول على تذاكر ليفانتي ضد أتلتيك بيلباو: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه ليفانتي فريق أتلتيك بيلباو يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 على ملعب سيوداد دي فالنسيا في فالنسيا.

هذه المواجهة في دوري الدرجة الأولى تجمع بين فريقين إسبانيين عريقين يتطلعان إلى حصد نقاط مهمة مبكرًا في موسم 2026-27. وكان اللقاء السابق بينهما في فبراير 2026 قد انتهى بفوز ممتع لأتلتيك كلوب بنتيجة 4-2 على ملعب سان ماميس.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة ليفانتي ضد أتلتيك بيلباو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ليفانتي ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة ليفانتي ضد أتلتيك بيلباو على ملعب سيوداد دي فالنسيا في فالنسيا، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها في القوائم الرسمية للبث الخاصة بهذه المباراة في الدوري الإسباني.

الدوري الإسباني - الجولة 6 16 سبتمبر 2026 - 09:00 سيوداد دي فالنسيا

كيفية شراء تذاكر مباراة ليفانتي ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة ليفانتي يو دي ضد أتلتيك بيلباو يوم 16 سبتمبر 2026 على ملعب سيوتات دي فالنسيا عبر بعض القنوات الرسمية والثانوية:

القنوات الرسمية المباشرة

بوابة التذاكر الرسمية لليفانتي يو دي: المصدر الأساسي والأكثر أمانًا هو مباشرة عبر الموقع الرسمي لنادي ليفانتي يو دي، صاحب الأرض، أو من شباك التذاكر في ملعب سيوتات دي فالنسيا.

بوابة التذاكر الرسمية لأتلتيك كلوب: يمكن للجماهير الزائرة التحقق من الموقع الرسمي لأتلتيك بيلباو لمعرفة الحصة المخصصة تحديدًا للمشجعين الضيوف.

منصات السوق الثانوية وإعادة البيع

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للجمهور العام، فقد تُدرج التذاكر على منصات تجميع التذاكر وإعادة بيعها مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفانتي ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني؟

تختلف تكلفة تذاكر مباراة ليفانتي ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني يوم 16 سبتمبر 2026 بحسب ما إذا كنت تشتري عبر القنوات الرسمية للنادي أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية:

التذاكر الرسمية المباشرة (شباك/موقع ليفانتي يو دي)

المقاعد العادية: تبدأ أسعار التذاكر الرسمية لمباريات الدوري الإسباني المعتادة على ملعب سيوتات دي فالنسيا عادة بين 30 € و50 € لمدرجات الأطراف/الزوايا ( Gol Norte و Gol Sur ).

مقاعد الجانبين والمقاعد المميزة: تتراوح أسعار المدرجات الجانبية الوسطى ( Tribuna و Preferencia ) عمومًا بين 60 € و110 € ، بحسب الفئة ومدى القرب من أرضية الملعب.

إعادة البيع والمنصات الثانوية

على مواقع تبادل التذاكر مثل StubHub، تبدأ الأسعار حاليًا من نحو:

إعادة البيع للفئة الأساسية: تبدأ الأسعار على منصات التجميع الأساسية وإعادة البيع حاليًا من حوالي 140 € إلى 150 € (نحو 163 دولارًا) للمقاعد من الفئة الأساسية.

متوسط نطاق إعادة البيع: تتراوح مقاعد الفئات المتوسطة إلى العليا على منصات إعادة البيع عادة بين 190 € و220 €+ ، بما يعكس طلب السوق ورسوم الخدمة.

ليفانتي ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ليفانتي وأتلتيك بيلباو

حصد ليفانتي نقطة واحدة من آخر خمس مباريات، بعدما سجل تعادلًا واحدًا وفوزًا واحدًا وثلاث هزائم خلال تلك السلسلة. وكانت نتيجته الوحيدة في الدوري الإسباني هي التعادل 0-0 مع أوساسونا يوم 24 أغسطس، بعدما خسر 3-0 أمام إسبانيول في عطلة افتتاح الموسم. وقبل انطلاق المنافسات الرسمية، خسر ليفانتي 1-0 أمام فياريال في مباراة ودية وفاز على ألباسيتي 2-1. كما شهد فوزه الوحيد الآخر في فترة ما قبل الموسم انتصارًا بنتيجة 1-0 على القادسية. وخلال المباريات الخمس، سجل ليفانتي ثلاثة أهداف واستقبل ثلاثة.

يصل أتلتيك بيلباو بعدما حقق فوزًا واحدًا في آخر خمس مباريات. وجاء انتصاره الوحيد في مباراة ودية خلال فترة ما قبل الموسم أمام بورغوس سي إف، وفاز فيها 3-0. وكانت آخر مبارياته خسارة على أرضه 3-1 أمام إشبيلية في الدوري الإسباني يوم 22 أغسطس، كما خسر 3-1 أمام ريال سرقسطة و1-0 أمام أتالانتا في مباريات ودية. وخسر بيلباو أيضًا 3-1 أمام مارسيليا في وقت سابق من فترة ما قبل الموسم. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل بيلباو ستة أهداف واستقبل ثمانية.

ليفانتي ضد أتلتيك بيلباو: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 8 فبراير 2026، حين فاز أتلتيك بيلباو 4-2 على أرضه في الدوري الإسباني. وقبل ذلك، استضاف ليفانتي فريق أتلتيك بيلباو في نوفمبر 2025، وفاز الضيوف 2-0 على ملعب سيوداد دي فالنسيا. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة في هذه البيانات، فاز أتلتيك بيلباو ثلاث مرات، مع تعادل واحد ونتيجة أخرى إضافية أيضًا مسجلة، وذلك عبر الدوري الإسباني ومباراة في كأس ملك إسبانيا.