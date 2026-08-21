سيرغب ليدز يونايتد في حصد أكبر عدد ممكن من النقاط قبل أن تتوقف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا بسبب فترة التوقف الدولي، ومع خوض مباراتين متتاليتين على ملعب إيلاند رود في منتصف سبتمبر، تبدو الفرصة مثالية أمامه.

وبعد مباراته على أرضه في الدوري ضد نيوكاسل في 14 سبتمبر، يفرش فريق دانيال فاركه السجادة الحمراء مجددًا بعد خمسة أيام فقط، عندما يواجه كريستال بالاس يوم السبت 19 سبتمبر. ويمكنك الجلوس في إيلاند رود في أي من المباراتين، أو كلتيهما، من خلال حجز التذاكر اليوم.

منح ليدز جماهيره المتحمسة هدية مبكرة لعيد الميلاد العام الماضي، بعدما اكتسح بالاس 4-1، قبل خمسة أيام فقط من نزول سانتا عبر المدخنة (20 ديسمبر). وسجل دومينيك كالفيرت-لوين هدفين، بينما أضاف كل من إيثان أمبادو وأنتون ستاخ هدفًا في تلك الليلة التي لا تُنسى على ملعب إيلاند رود.

هل سينجح ليدز يونايتد في سحق بالاس مجددًا؟ دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد كريستال بالاس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة ليدز يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة ليدز يونايتد ضد كريستال بالاس على ملعب إيلاند رود (ليدز) يوم السبت 19 سبتمبر، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 10:00 إيلاند رود

كيفية شراء تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المشتركين برسوم في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الرسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: تكاد المبيعات المفتوحة للجمهور العام من غير الأعضاء تكون معدومة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا لفئات البالغين، والناشئين، وعادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتكون أسعارها الرسمية الأعلى.

موقع المقعد: تحظى المقاعد الوسطية على جانبي الملعب ومقاعد المستويات السفلية بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في المستويات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الرسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن تذاكر الجماهير الضيفة محددة بسقف 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب في الرياضة العالمية من حيث الحصول عليها. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ولا تصل فعليًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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