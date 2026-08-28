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كيفية الحصول على تذاكر لو مان ضد لوريان: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، مبيعات اللحظة الأخيرة والمزيد

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لو مان يواجه لوريان في الدوري الفرنسي. إليك كيفية حجز تذاكرك

يواجه لو مان نظيره لوريان يوم السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب ماري مارفان في لو مان.

يملك لوريان الأفضلية في المواجهات التنافسية المباشرة الأخيرة بين الفريقين، بعدما فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات جمعتهما. وسيحاول لو مان استغلال أفضلية اللعب على أرضه من أجل قلب الموازين أمام ضيفه.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة لو مان ضد لوريان، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة لو مان ضد لوريان في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة لو مان ضد لوريان على ملعب ماري مارفان في لو مان.

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الدوري الفرنسي - الجولة 5
إم إم أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة لو مان ضد لوريان في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة لو مان ضد لوريان على ملعب ماري مارفان يوم 19 سبتمبر 2026، أمامك عدة خيارات تتراوح بين القنوات الرسمية للنادي ومنصات بيع التذاكر الثانوية:

  • متجر التذاكر الرسمي لنادي لو مان (lemans.org / ticketing.lemans.org): الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة هي شراء التذاكر مباشرة من الموقع الرسمي الإلكتروني لبيع التذاكر الخاص بالنادي المضيف. وعادة ما تبدأ أسعار المقاعد العادية خلف المرمى من نحو 7 €، بينما تصل أسعار مقاعد المدرج الرئيسي إلى 15 € أو أكثر بحسب الفئة.
  • شباك تذاكر الملعب: إذا لم تُبع التذاكر بالكامل عبر الإنترنت مسبقًا، يمكن شراء تذاكر يوم المباراة شخصيًا من شبابيك ملعب ماري مارفان يوم اللقاء.
  • منصات بيع التذاكر الثانوية: إذا نفدت تذاكر النادي الرسمية أو كنت تبحث عن تذاكر متاحة لغير الأعضاء، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض مقاعد يعيد المشجعون بيعها.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لو مان ضد لوريان في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة لو مان ضد لوريان على ملعب ماري مارفان بحسب موقع المقعد ومكان الشراء:

  • شباك التذاكر الرسمي والبيع المباشر:
    • المقاعد العادية/خلف المرمى: تتراوح عادة بين 7 € و15 € لفئات المقاعد الأساسية.
    • مقاعد المدرج الرئيسي / الفئة المتوسطة: تتراوح عادة بين 15 € و60 € بحسب المدرج والإطلالة.
  • منصات إعادة البيع والسوق الثانوية:
    • تبدأ الأسعار على المنصات الثانوية مثل StubHub عادة من نحو 55 € إلى 65 € للدخول الأساسي، بينما تتراوح الأسعار المتوسطة حول 75 € إلى 80 € بحسب حجم الطلب ومدى التوافر مع اقتراب موعد المباراة.

لو مان ضد لوريان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة لو مان ولوريان

حقق لو مان فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضها. وكانت أحدث نتائجه تعادلًا 2-2 مع بريست في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس، في أول مباراة تنافسية له في الموسم الجديد. كما فاز على أنجيه 3-2 خارج أرضه وعلى نانت 1-0 خلال فترة الإعداد، بينما كانت خسارته الوحيدة في تلك السلسلة بنتيجة 1-0 أمام لو هافر. وسجل لو مان ثمانية أهداف واستقبل خمسة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

أسفرت آخر خمس مباريات للوريان عن فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم. وكانت مباراته الأخيرة تعادلًا سلبيًا 0-0 مع نيس في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس. وكانت أثقل نتيجة في سلسلته الأخيرة الخسارة 4-1 أمام إلفيرسبيرج في مباراة ودية يوم 15 أغسطس، رغم أنه أظهر جودة هجومية في وقت سابق بالفوز 5-1 على UNFP FC والانتصار 2-0 خارج أرضه على جانجان. وسجل لوريان تسعة أهداف واستقبل سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

لومان

لومان - المستوى

VER
ف3-1
نانت
ف1-0
أنجييه
ف2-3
لوهافر
خ0-1
بريست
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
لوريان

لوريان - المستوى

EAG
ف0-2
UNF
ف5-1
أنجييه
خ2-1
إلفيرسبيرج
خ4-1
نيس
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

لو مان ضد لوريان: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في دوري الدرجة الثانية الفرنسي يوم 4 فبراير 2020، عندما فاز لوريان على لو مان 4-2 على أرضه. وقبل ذلك، استضاف لو مان نظيره لوريان في أغسطس 2019 في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وفاز لوريان 2-1 على ملعب ماري مارفان. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يملك لوريان الأفضلية بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد للومان، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وجهاً لوجه

لو مانتعادللوريان
0
1
4
الدوري الفرنسي الدرجة الثانية
لوريان badge
لوريان
لوريان
4
لو مان badge
لو مان
لومان
2
انتهت
الدوري الفرنسي الدرجة الثانية
لو مان badge
لو مان
لومان
1
لوريان badge
لوريان
لوريان
2
انتهت
الدوري الفرنسي
لو مان badge
لو مان
لومان
0
لوريان badge
لوريان
لوريان
3
انتهت
الدوري الفرنسي
لوريان badge
لوريان
لوريان
1
لو مان badge
لو مان
لومان
0
انتهت
الدوري الفرنسي
لوريان badge
لوريان
لوريان
1
لو مان badge
لو مان
لومان
1
انتهت
4الأهداف المسجلة11
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب لو مان ولوريان

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مارسيليامارسيليامارسيليا
110040+43
ف
2
لانسلانسلانس
110052+33
ف
3
ليلليلليل
110020+23
ف
4
ليونليونليون
110020+23
ف
5
موناكوموناكوموناكو
110010+13
ف
6
بريستبريستبريست
10102201
ت
7
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
10102201
ت
8
لو مانلو مانلومان
10102201
ت
9
رينرينرين
10102201
ت
10
لوريانلوريانلوريان
10100001
ت
11
نيسنيسنيس
10100001
ت
12
باريسباريسباريس
10100001
ت
13
ترواترواتروا
10100001
ت
14
لو هافرلو هافرلوهافر
100101-10
خ
15
أنجييهأنجييهأنجييه
100102-20
خ
16
تولوزتولوزتولوز
100102-20
خ
17
أوكسيرأوكسيرأوكسييه
100125-30
خ
18
ستراسبورجستراسبورجستراسبورج
100104-40
خ
دوري الأبطال
تصفيات دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط

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