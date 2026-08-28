يواجه لو مان نظيره لوريان يوم السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب ماري مارفان في لو مان.

يملك لوريان الأفضلية في المواجهات التنافسية المباشرة الأخيرة بين الفريقين، بعدما فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات جمعتهما. وسيحاول لو مان استغلال أفضلية اللعب على أرضه من أجل قلب الموازين أمام ضيفه.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة لو مان ضد لوريان، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة لو مان ضد لوريان في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة لو مان ضد لوريان على ملعب ماري مارفان في لو مان.

الدوري الفرنسي - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 11:00 إم إم أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة لو مان ضد لوريان في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة لو مان ضد لوريان على ملعب ماري مارفان يوم 19 سبتمبر 2026، أمامك عدة خيارات تتراوح بين القنوات الرسمية للنادي ومنصات بيع التذاكر الثانوية:

متجر التذاكر الرسمي لنادي لو مان (lemans.org / ticketing.lemans.org): الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة هي شراء التذاكر مباشرة من الموقع الرسمي الإلكتروني لبيع التذاكر الخاص بالنادي المضيف. وعادة ما تبدأ أسعار المقاعد العادية خلف المرمى من نحو 7 €، بينما تصل أسعار مقاعد المدرج الرئيسي إلى 15 € أو أكثر بحسب الفئة.

شباك تذاكر الملعب: إذا لم تُبع التذاكر بالكامل عبر الإنترنت مسبقًا، يمكن شراء تذاكر يوم المباراة شخصيًا من شبابيك ملعب ماري مارفان يوم اللقاء.

منصات بيع التذاكر الثانوية: إذا نفدت تذاكر النادي الرسمية أو كنت تبحث عن تذاكر متاحة لغير الأعضاء، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض مقاعد يعيد المشجعون بيعها.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لو مان ضد لوريان في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة لو مان ضد لوريان على ملعب ماري مارفان بحسب موقع المقعد ومكان الشراء:

شباك التذاكر الرسمي والبيع المباشر:

المقاعد العادية/خلف المرمى: تتراوح عادة بين 7 € و15 € لفئات المقاعد الأساسية. مقاعد المدرج الرئيسي / الفئة المتوسطة: تتراوح عادة بين 15 € و60 € بحسب المدرج والإطلالة.

منصات إعادة البيع والسوق الثانوية:

تبدأ الأسعار على المنصات الثانوية مثل StubHub عادة من نحو 55 € إلى 65 € للدخول الأساسي، بينما تتراوح الأسعار المتوسطة حول 75 € إلى 80 € بحسب حجم الطلب ومدى التوافر مع اقتراب موعد المباراة.



لو مان ضد لوريان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة لو مان ولوريان

حقق لو مان فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضها. وكانت أحدث نتائجه تعادلًا 2-2 مع بريست في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس، في أول مباراة تنافسية له في الموسم الجديد. كما فاز على أنجيه 3-2 خارج أرضه وعلى نانت 1-0 خلال فترة الإعداد، بينما كانت خسارته الوحيدة في تلك السلسلة بنتيجة 1-0 أمام لو هافر. وسجل لو مان ثمانية أهداف واستقبل خمسة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

أسفرت آخر خمس مباريات للوريان عن فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم. وكانت مباراته الأخيرة تعادلًا سلبيًا 0-0 مع نيس في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس. وكانت أثقل نتيجة في سلسلته الأخيرة الخسارة 4-1 أمام إلفيرسبيرج في مباراة ودية يوم 15 أغسطس، رغم أنه أظهر جودة هجومية في وقت سابق بالفوز 5-1 على UNFP FC والانتصار 2-0 خارج أرضه على جانجان. وسجل لوريان تسعة أهداف واستقبل سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

لو مان ضد لوريان: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في دوري الدرجة الثانية الفرنسي يوم 4 فبراير 2020، عندما فاز لوريان على لو مان 4-2 على أرضه. وقبل ذلك، استضاف لو مان نظيره لوريان في أغسطس 2019 في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وفاز لوريان 2-1 على ملعب ماري مارفان. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يملك لوريان الأفضلية بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد للومان، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.