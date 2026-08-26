يلتقي لو مان مع لانس يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب ستاد ماري-مارفان في لو مان.

وكان آخر لقاء تنافسي بين الفريقين في دوري الدرجة الثانية الفرنسي في يوليو 2019، حين حقق لانس فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على ملعب ستاد ماري-مارفان. ويُظهر السجل التاريخي للمواجهات المباشرة في آخر خمس مباريات تقاربًا كبيرًا، إذ حقق لو مان انتصارين، ولانس انتصارين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة لو مان ضد لانس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة لو مان ضد لانس في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة لو مان ضد لانس على ملعب ستاد ماري-مارفان في لو مان، ومن المقرر أن تنطلق ضمن جدول مباريات الدوري الفرنسي.

الدوري الفرنسي - الجولة 4 13 سبتمبر 2026 - 11:15 إم إم أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة لو مان ضد لانس في الدوري الفرنسي؟

يمكن الحصول على تذاكر مباراة الدوري الفرنسي المقبلة بين لو مان وRC Lens على ملعب ستاد ماري-مارفان عبر عدد قليل من الطرق الرئيسية:

القنوات الرسمية للنادي: تحقق من بوابات التذاكر الرسمية لنادي لو مان أو RC Lens لشراء تذاكر الدخول العادية مباشرة من الناديين بمجرد طرحها للبيع العام.

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر العادية أو كنت تبحث عن فئات جلوس محددة، فإن مواقع إعادة بيع التذاكر ومقارنتها مثل StubHub تعرض خيارات السوق الثانوية لهذه المباراة.

شباك التذاكر ومبيعات الملعب: رهناً بالتوافر مع اقتراب يوم المباراة، قد يمكن أيضًا شراء التذاكر مباشرة عبر شباك تذاكر الملعب أو منافذ البيع الفعلية في الملعب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لو مان ضد لانس في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الفرنسي المقبلة بين لو مان ولانس يوم 13 سبتمبر 2026 بحسب المنصة، وفئة المقاعد، ومدى مبكّرية الشراء:

التذاكر الأساسية

القنوات الرسمية للنادي: تتراوح أسعار التذاكر العادية بالقيمة الاسمية، المشتراة مباشرة عبر لو مان أو RC Lens، عادة بين 15 يورو و60 يورو بحسب فئة المقاعد والمدرج.

شباك تذاكر الملعب: تبدأ أسعار تذاكر يوم المباراة المشتراة من شباك ملعب ستاد ماري-مارفان عادة من حوالي 15 يورو إلى 45 يورو ، رهناً بالتوافر.

التذاكر الثانوية

منصات إعادة البيع:S تبدأ عروض السوق الثانوية ومواقع مقارنة التذاكر مثل StubHub عادة من 45 يورو إلى 55 يورو للمقاعد من الفئة الأساسية، بينما قد ترتفع فئات الجلوس المميزة إلى ما يزيد على 80 يورو إلى 140+ يورو بحسب الطلب.

لو مان ضد لانس في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة لو مان ولانس

حقق لو مان انتصارين وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة خلال آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتيجة له التعادل 2-2 مع بريست في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس، في أول مباراة تنافسية له في الموسم الجديد. وقبل ذلك في فترة الإعداد للموسم، فاز خارج أرضه على أنجيه بنتيجة 2-3 وعلى نانت 1-0، بينما مثّلت الخسارة 0-1 أمام لو هافر هزيمته الوحيدة. وسجل لو مان ثمانية أهداف واستقبل خمسة خلال تلك المباريات الخمس.

فاز لانس في ثلاث من آخر خمس مباريات، وخسر اثنتين. وكانت أحدث نتيجة له الفوز 5-2 على أوكسير في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس، بعد انتصاره في كأس الأبطال الفرنسية على باريس سان جيرمان يوم 16 أغسطس. كما تغلب لانس على فياريال 3-1 في فترة الإعداد للموسم، رغم أن الخسارة أمام سندرلاند 0-2 والتعادل السلبي ضد فاماليكاو ظهرا في وقت سابق من تحضيراته. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل لانس تسعة أهداف واستقبل خمسة.

لو مان ضد لانس: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاء آخر لقاء بين لو مان ولانس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي يوم 27 يوليو 2019، عندما فاز لانس 2-1 على ملعب ستاد ماري-مارفان. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، والتي أُقيمت جميعها في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، يملك لو مان انتصارين مقابل انتصارين للانس، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. ولم يلتقِ الفريقان في مباراة تنافسية منذ مواجهة 2019 تلك.