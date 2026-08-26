يواجه لوريان نظيره تولوز يوم السبت، 12 سبتمبر 2026، على ملعب دو موستوار في لوريان.

وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الفرنسي، اتسمت المواجهة بتوازن واضح بعدما حقق كل فريق انتصارين وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. ويتطلع الناديان إلى بناء زخم مبكر هذا الموسم وترسيخ موقعيهما في مراكز أعلى بجدول الدوري بعد نهايات متقاربة في المواسم السابقة.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة لوريان ضد تولوز، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة لوريان ضد تولوز في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة لوريان ضد تولوز على ملعب دو موستوار في لوريان، مع عدم توفر معلومات البث الرسمية لهذه المباراة حاليًا.

الدوري الفرنسي - الجولة 4 12 سبتمبر 2026 - 14:45 Stade du Moustoir

كيف تشتري تذاكر مباراة لوريان ضد تولوز في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي المقبلة بين إف سي لوريان وتولوز إف سي على ملعب دو موستوار، يمكنك استخدام الطرق الأساسية التالية:

الموقع الرسمي للنادي: الخيار الأكثر مباشرة وموثوقية هو التحقق من بوابة التذاكر الرسمية على الموقع الرسمي لنادي إف سي لوريان. وبما أن لوريان هو صاحب الأرض، فعادة ما تُطرح التذاكر أولًا لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية، ثم تُطرح للبيع العام بحسب التوافر.

شباك التذاكر في الملعب: إذا ظلت التذاكر متاحة مع اقتراب يوم المباراة، يمكنك شراؤها مباشرة من مكتب التذاكر في ملعب دو موستوار في لوريان.

منصات إعادة البيع الثانوية: إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فيمكن العثور عليها في أسواق المشجعين للبيع المباشر ومنصات تجميع التذاكر الثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لوريان ضد تولوز في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين إف سي لوريان وتولوز إف سي على ملعب دو موستوار عادةً بحسب فئة المقاعد التي تختارها.

الأسعار الابتدائية: في أسواق التذاكر الثانوية ومنصات إعادة البيع مثل StubHub، تبدأ الأسعار عادة من نحو 33 إلى 36 يورو للمقاعد العادية أو أقسام خلف المرمى (مثل Virages).

متوسط الأسعار: ترتفع أسعار معظم المقاعد العادية في المدرجات الجانبية والوسطى، إذ تدور متوسطات السوق حول 50 إلى 55 يورو .

المقاعد المميزة وكبار الشخصيات: قد تكلف المقاعد ذات الرؤية الأفضل في الأقسام المركزية الرئيسية أو باقات الضيافة أكثر بكثير، بحسب التوافر وحجم الطلب.

لوريان ضد تولوز في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لوريان وتولوز

حقق لوريان فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته تعادلًا سلبيًا 0-0 مع نيس في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس، بينما كانت أثقل نتيجة في هذه السلسلة الخسارة 4-1 أمام إلفيرسبيرج في مباراة ودية يوم 15 أغسطس. وأظهر الفريق جودة هجومية في وقت سابق من فترة الإعداد، بعدما فاز على UNFP FC بنتيجة 5-1، وانتصر 2-0 خارج أرضه على جانجون. وخلال المباريات الخمس، سجل لوريان تسعة أهداف واستقبل سبعة.

حقق تولوز فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتعرض لثلاث هزائم في آخر خمس مباريات أيضًا. وانتهت آخر مباراة له بالخسارة 0-2 خارج أرضه أمام ليون في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس. كما خسر 1-2 أمام هامبورج إس في في فترة الإعداد، رغم أن الفوز على العين وريال سوسيداد أظهر قدرته على تقديم الأداء. وسجل تولوز خمسة أهداف واستقبل ستة خلال المباريات الخمس.

لوريان ضد تولوز: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أحدث مواجهة بين الناديين جاءت في الدوري الفرنسي يوم 21 مارس 2026، حين فاز تولوز 1-0 على أرضه. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 1-1 على ملعب دو موستوار في نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مباريات بينهما في الدوري الفرنسي، فاز تولوز مرتين، وفاز لوريان مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، ما يعكس تقاربًا كبيرًا في سجل المواجهات المباشرة.

ترتيب لوريان وتولوز

في جدول الدوري الفرنسي الحالي، يحتل لوريان المركز العاشر، بينما يأتي تولوز في المركز السادس عشر.