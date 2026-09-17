كيفية الحصول على تذاكر لوتون تاون لموسم 2026/2027: المواعيد، أسعار التذاكر والمزيد

ينافس نادي لوتون تاون في كرة القدم الإنجليزية على ملعبه الشهير والفريد، كينيلورث رود. ويشتهر الملعب بأجوائه الحميمية ودعم الجماهير المحلية الصاخب، إذ إن حضور مباراة في بيدفوردشير يمنح واحدة من أكثر تجارب يوم المباراة أصالة في كرة القدم البريطانية.

GOAL يقدّم كل المعلومات الأساسية التي تحتاج إليها لضمان مقعدك في كينيلورث رود. تعرّف على جدول المباريات، ومنافذ بيع التذاكر الرسمية، وخيارات السوق الثانوية، وكيفية شراء تذاكرك اليوم.

متى تكون مباريات لوتون تاون؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 19 سبتمبر 2026، الساعة 15:00 لوتون تاون ضد برادفورد سيتي كينيلورث رود، لوتون التذاكر 22 سبتمبر 2026، الساعة 19:00 لوتون تاون ضد إيبسويتش تاون كينيلورث رود، لوتون التذاكر 26 سبتمبر 2026، الساعة 15:00 هدرسفيلد تاون ضد لوتون تاون جون سميث ستاديوم، هدرسفيلد التذاكر 3 أكتوبر 2026، الساعة 15:00 لوتون تاون ضد دونكاستر روفرز كينيلورث رود، لوتون التذاكر 6 أكتوبر 2026، الساعة 19:45 كولتشستر يونايتد ضد لوتون تاون جوب سيرف كوميونيتي ستاديوم، كولتشستر التذاكر 10 أكتوبر 2026، الساعة 15:00 ويكومب وندررز ضد لوتون تاون آدامز بارك، هاي ويكومب التذاكر 17 أكتوبر 2026، الساعة 12:30 ميلتون كينز دونز ضد لوتون تاون ستاديوم إم كيه، ميلتون كينز التذاكر 20 أكتوبر 2026، الساعة 19:45 لوتون تاون ضد بارنسلي كينيلورث رود، لوتون التذاكر 24 أكتوبر 2026، الساعة 12:30 لوتون تاون ضد ليستر سيتي كينيلورث رود، لوتون التذاكر 31 أكتوبر 2026، الساعة 15:00 بيتربورو يونايتد ضد لوتون تاون ويستون هومز ستاديوم، بيتربورو التذاكر 14 نوفمبر 2026، الساعة 15:00 لوتون تاون ضد كامبريدج يونايتد كينيلورث رود، لوتون التذاكر 17 نوفمبر 2026، الساعة 19:00 لوتون تاون ضد بيتربورو يونايتد كينيلورث رود، لوتون التذاكر 21 نوفمبر 2026، الساعة 15:00 بيرتن ألبيون ضد لوتون تاون بيريلي ستاديوم، بيرتن أبون ترينت التذاكر 28 نوفمبر 2026، الساعة 15:00 لوتون تاون ضد أوكسفورد يونايتد كينيلورث رود، لوتون التذاكر 1 ديسمبر 2026، الساعة 19:45 بلاكبول ضد لوتون تاون بلومفيلد رود، بلاكبول التذاكر 12 ديسمبر 2026، الساعة 15:00 لوتون تاون ضد ويغان أثلتيك كينيلورث رود، لوتون التذاكر 19 ديسمبر 2026، الساعة 12:30 شيفيلد وينزداي ضد لوتون تاون هيلزبره ستاديوم، شيفيلد التذاكر 26 ديسمبر 2026، الساعة 15:00 لوتون تاون ضد بروملي كينيلورث رود، لوتون التذاكر 29 ديسمبر 2026، الساعة 19:45 إيه إف سي ويمبلدون ضد لوتون تاون تشيري ريد ريكوردز ستاديوم، لندن التذاكر 2 يناير 2027، الساعة 15:00 بليموث أرجايل ضد لوتون تاون هوم بارك، بليموث التذاكر 9 يناير 2027، الساعة 15:00 لوتون تاون ضد شيفيلد وينزداي كينيلورث رود، لوتون التذاكر 16 يناير 2027، الساعة 15:00 لوتون تاون ضد ميلتون كينز دونز كينيلورث رود، لوتون التذاكر 19 يناير 2027، الساعة 19:45 بارنسلي ضد لوتون تاون أوكويل، بارنسلي التذاكر 23 يناير 2027، الساعة 15:00 ليستر سيتي ضد لوتون تاون كينج باور ستاديوم، ليستر التذاكر 30 يناير 2027، الساعة 15:00 لوتون تاون ضد بيتربورو يونايتد كينيلورث رود، لوتون التذاكر 6 فبراير 2027، الساعة 15:00 لوتون تاون ضد مانسفيلد تاون كينيلورث رود، لوتون التذاكر 9 فبراير 2027، الساعة 19:45 ستوكبورت كاونتي ضد لوتون تاون إيدجلي بارك، ستوكبورت التذاكر 13 فبراير 2027، الساعة 15:00 ليتون أورينت ضد لوتون تاون جوجان جروب ستاديوم، لندن التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر لوتون تاون؟

يمكن شراء تذاكر المباريات الرسمية مباشرة عبر بوابة التذاكر الإلكترونية الرسمية لنادي لوتون تاون ومن شباك التذاكر في كينيلورث رود. وتُدار المبيعات الرسمية وفق نظام أولوية متدرج، ما يمنح أعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية أولوية الوصول أولاً قبل طرح المقاعد المتبقية للبيع العام.

إذا نفدت المخصصات العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل Ticomboتوفّر خياراً بديلاً للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر لوتون تاون؟

تبدأ أسعار التذاكر القياسية على البوابة الرسمية لتذاكر لوتون تاون عادة من 26 £ لمقاعد دخول البالغين العامة، مع اختلاف الأسعار بحسب فئة المباراة، والفئة العمرية، وموقع المدرج داخل كينيلورث رود.

إذا نفدت المخصصات العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل Ticomboتوفّر خياراً بديلاً للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، حيث تبدأ الأسعار من 45 £ للتذكرة الواحدة بحسب التوافر والطلب في السوق.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن لوتون تاون

لوتون تاون نادٍ إنجليزي تاريخي لكرة القدم يتخذ من بيدفوردشير مقراً له، وقد تأسس في عام 1885. ويخوض النادي مبارياته على أرضه في كينيلورث رود، وهو ملعب شهير يتسع لأكثر من 11,500 متفرج ويوفر أجواءً إنجليزية تقليدية مميزة لكرة القدم.

تشمل التفاصيل الأساسية التي ينبغي معرفتها عند التخطيط لتجربة يوم المباراة ما يلي: