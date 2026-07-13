كان المشجعون يتدافعون للحصول على تذاكر مباراة الأرجنتين الافتتاحية في المجموعة J ضد الجزائر في كانساس سيتي يوم 16 يونيو، وهي المباراة التي دخلت بالفعل سجلات التاريخ — حيث خُلدت بفضل ثلاثية سحرية من ميسي في فوز ساحق بنتيجة 3-0.

وبعد فوز ساحق بنتيجة 2-0 على النمسا في 22 يونيو، حيث سجل القائد ثنائية أخرى، تسير الأرجنتين بخطى واثقة.

ومع اقتراب نهاية مسيرته الدولية اللامعة، تحولت عملية البحث عن التذاكر إلى جنون مطلق مع اقتراب مرحلة خروج المغلوب الحاسمة.

ما هو جدول مباريات الأرجنتين في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

تنافس الأرجنتين في المجموعة J في كأس العالم 2026.

وقد اجتازت حاملة اللقب مبارياتها الافتتاحية بسهولة بفضل الأداء التاريخي الذي قدمه ليونيل ميسي، الذي سجل ثلاثية ضد الجزائر وهدفين ضد النمسا:

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو الأرجنتين ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أروهيد، كانساس سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية 3-0 الاثنين، 22 يونيو الأرجنتين ضد النمسا (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T، أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية 2-0 السبت، 27 يونيو الأردن ضد الأرجنتين (9 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T، أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية 3-1 الجمعة، 3 يوليو الأرجنتين ضد الرأس الأخضر - دور الـ32 (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب هارد روك، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية 3-2 الثلاثاء، 7 يوليو الأرجنتين ضد مصر (12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب أتلانتا (ملعب مرسيدس-بنز) أتلانتا، جورجيا 3-2 الأحد، 12 يوليو الأرجنتين ضد سويسرا ملعب كانساس سيتي (ملعب أروهيد) في كانساس سيتي، ميسوري 3-1 الأربعاء، 15 يوليو إنجلترا ضد الأرجنتين ملعب أتلانتا (ملعب مرسيدس بنز) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للأرجنتين

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس "من يأتي أولًا يخدم أولًا" مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس "من يأتي أولًا يخدم أولًا" مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

مسيرة الأرجنتين نحو نهائي كأس العالم 2026

1. الدور نصف النهائي

ببلوغها الدور نصف النهائي، أصبحت الأرجنتين على بعد فوز واحد فقط من الدفاع عن لقبها، حيث ستواجه بطل الجانب الأيمن السفلي من شجرة البطولة.

المنافس: إنجلترا

التاريخ: الأربعاء، 15 يوليو 2026

المكان: استاد أتلانتا (أتلانتا، جورجيا)

2. نهائي كأس العالم

إذا فازت الأرجنتين في مباراة نصف النهائي، فستسافر إلى الساحل الشرقي لتنافس على الجائزة الكبرى لكرة القدم ضد الفائز النهائي من الجانب المقابل تمامًا (اليسار) من شجرة البطولة العالمية.

التاريخ: الأحد، 19 يوليو 2026

المكان: ملعب ميتلايف (نيويورك/نيوجيرسي)

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 للأرجنتين؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

وقد تقلبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات الأولية:

المرحلة القيمة الاسمية الرسمية متوسط أسعار إعادة البيع التذاكر نصف النهائي 420 دولارًا - 3,295 دولارًا 1,400 دولار - 7,500 دولار التذاكر النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار 5,200 دولار - 22,000 دولار وأكثر التذاكر

تابع بوابات تذاكر كأس العالم FIFA للحصول على معلومات إضافية، ومواقع البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

ما يمكن توقعه من ليونيل ميسي في كأس العالم 2026

في آخر مرة شاهدنا فيها ليونيل ميسي في كأس العالم، خلال نهائي قطر 2022، ساعد في قيادة الأرجنتين إلى لقبها الأول منذ 36 عامًا. لم يكتفِ بتسجيل ثنائية ضد فرنسا، بل سجل أيضًا إحدى ركلات الجزاء الحاسمة خلال ركلات الترجيح.

امتدت مسيرة ميسي الدولية المذهلة لأكثر من 20 عامًا. ومع ذلك، في عام 2005، بدأ حياته مع المنتخب الأرجنتيني باللونين الأزرق والأبيض ببداية واعدة. خلال مباراة ودية ضد المجر في بودابست، دخل ميسي كبديل في الدقيقة 63، ليحصل على بطاقة حمراء بعد أقل من دقيقة واحدة، بعد أن استخدم مرفقه لصد أحد المدافعين.

ربما كانت تلك بداية مخيبة للآمال، لكنها كانت واحدة من النواقص القليلة جدًا التي مر بها نجم كرة القدم الأرجنتيني والعالمي. وبينما حقق ميسي سلسلة طويلة من الإنجازات على مستوى الأندية، مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي، فإن بعض أعظم إنجازاته جاءت على الساحة الدولية.

سجل ميسي 116 هدفاً في 198 مباراة مع منتخب الأرجنتين، منها 13 هدفاً في بطولات كأس العالم. وهذا الرصيد يضعه في المركز الرابع المشترك على قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم، خلف ميروسلاف كلوز ورونالدو (البرازيل) وجيرد مولر. ومع ذلك، وبما أن ميسي يبدو مستعداً للمشاركة في بطولة كأس العالم السادسة هذا الصيف، وهو رقم قياسي، فمن المرجح أن يتقدم إلى مراكز أعلى في تلك القائمة التاريخية.

تتمتع الأرجنتين بجاذبية هائلة بشكل عام. فقد توافدت حشود غفيرة لمشاهدة ليونيل ميسي وزملائه أثناء منافسات كأس أمريكا الجنوبية 2024، التي أُقيمت في الولايات المتحدة.

شاهد أكثر من 80,000 مشجع مباراة نصف النهائي بين الأرجنتين وكندا في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، وشاهد أكثر من 65,000 مشجع منتخب «لا ألبيسيليستي» وهو يرفع كأسًا كبيرًا آخر عاليًا في ملعب هارد روك في ميامي عقب فوزه 1-0 على كولومبيا.