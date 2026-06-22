كيفية الحصول على تذاكر لمشاهدة ليونيل ميسي في كأس العالم 2026: تذاكر كأس العالم للأرجنتين، ومعلومات، والمزيد

قد يكون ليونيل ميسي لا يزال يلعب بانتظام مع فريق «إنتر ميامي» في دوري MLS، لكن مشجعي كرة القدم حول العالم يتمنون أن يظهر هذا الأسطورة الرياضية مرتديًا القميص الأرجنتيني الشهير ذي الخطوط الزرقاء والبيضاء في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

مع اقتراب نهاية مسيرة ميسي الدولية الحافلة بالإنجازات، يسارع المشجعون بشغف إلى شراء تذاكر مباريات الأرجنتين في كأس العالم، والتي ستكون أولها في كانساس سيتي ضد الجزائر يوم 16 يونيو.

دع موقع GOAL يقدم لك المعلومات الأساسية حول تذاكر كأس العالم 2026 للأرجنتين، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

ما هو جدول مباريات الأرجنتين في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

على الرغم من أن أياً من الأهداف الدولية الـ116 التي سجلها ليونيل ميسي حتى الآن لم تكن في مرمى اثنين من منافسي الأرجنتين في دور المجموعات بكأس العالم 2026، وهما النمسا والأردن، إلا أنه سجل هدفين سابقاً في مرمى الجزائر، التي ستكون أول منافس للبطل الحالي هذا الصيف.

في عام 2007، فازت الأرجنتين على الجزائر 4-3 في مباراة ودية على ملعب كامب نو في برشلونة. بالإضافة إلى تعادل النتيجة 2-2 من ركلة جزاء، سجل ميسي أيضًا هدف الفوز.

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة) المكان التذاكر الثلاثاء 16 يونيو الأرجنتين ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أروهيد (كانساس سيتي) التذاكر الاثنين 22 يونيو الأرجنتين ضد النمسا (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T (أرلينغتون) التذاكر السبت 27 يونيو الأرجنتين ضد الأردن (9 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T (أرلينغتون) التذاكر

ما هي أرخص تذاكر مباريات الأرجنتين؟

استنادًا إلى قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار الفيفا الأولية، وأدنى الأسعار المتاحة للجمهور، إليك تذاكر مباريات الأرجنتين المتوفرة حاليًا في السوق.

الأسعار قابلة للتغيير بسبب نظام التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

الترتيب المباراة (التاريخ) المكان (المدينة) متوسط نطاق الأسعار (المستوى المبتدئ) التذاكر #1 الأردن ضد الأرجنتين (27 يونيو) ملعب دالاس (أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية) 340 دولار – 780 دولار وأكثر التذاكر #2 الأرجنتين ضد الجزائر (16 يونيو) ملعب كانساس سيتي (كانساس سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية) 310 دولارات – 720 دولارًا أمريكيًا أو أكثر التذاكر #3 الأرجنتين ضد النمسا (22 يونيو) ملعب دالاس (أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية) 245 دولار – 510 دولار+ التذاكر

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للأرجنتين

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في الأرجنتين؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطبقة السفلية من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطبقة السفلية من المقاعد. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: أرخص الفئات، وتقع في الطبقة العليا خارج نطاق الفئات الأخرى.

تقلبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات الأولية:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا - 620 دولارًا مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا دور الـ32 105 - 750 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار



تابع بوابات تذاكر كأس العالم FIFA للحصول على معلومات إضافية، ومواقع البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

ما يمكن توقعه من ليونيل ميسي في كأس العالم 2026

في آخر مرة شاهدنا فيها ليونيل ميسي في مباريات كأس العالم، خلال نهائي قطر 2022، ساعد في قيادة الأرجنتين إلى لقبها الأول منذ 36 عامًا. لم يكتفِ بتسجيل ثنائية ضد فرنسا فحسب، بل سجل أيضًا إحدى ركلات الجزاء الحاسمة خلال ركلات الترجيح.

امتدت مسيرة ميسي الدولية المشرقة لأكثر من 20 عامًا. ومع ذلك، في عام 2005، بدأ مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني باللونين الأزرق والأبيض ببداية واعدة. خلال مباراة ودية ضد المجر في بودابست، دخل ميسي كبديل في الدقيقة 63، ليحصل على بطاقة حمراء بعد أقل من دقيقة واحدة، بعد أن استخدم مرفقه لصد أحد المدافعين.

ربما كانت تلك بداية مخيبة للآمال، لكنها كانت واحدة من النواقص القليلة جدًا في مسيرة نجم كرة القدم الأرجنتيني والعالمي. وبينما حقق ميسي سلسلة طويلة من الإنجازات على مستوى الأندية، مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي، فإن بعضًا من أعظم إنجازاته جاءت على الساحة الدولية.

سجل ميسي 116 هدفاً في 198 مباراة مع منتخب الأرجنتين، منها 13 هدفاً في بطولات كأس العالم. وهذا الرصيد يضعه في المركز الرابع المشترك على قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم، خلف ميروسلاف كلوز ورونالدو (البرازيل) وجيرد مولر. ومع ذلك، وبما أن ميسي يبدو مستعداً للمشاركة في بطولة كأس العالم السادسة هذا الصيف، وهو رقم قياسي، فمن المرجح أن يتقدم إلى مراكز أعلى في تلك القائمة التاريخية.

تتمتع الأرجنتين بجاذبية هائلة بشكل عام. فقد توافدت حشود غفيرة لمشاهدة ليونيل ميسي وزملائه وهم يخوضون مبارياتهم خلال بطولة كوبا أمريكا 2024، التي أُقيمت في الولايات المتحدة.

شاهد أكثر من 80,000 مشجع مباراة نصف النهائي بين الأرجنتين وكندا في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، وشاهد أكثر من 65,000 مشجع منتخب «لا ألبيسيليستي» وهو يرفع كأساً كبيراً آخر عالياً في ملعب هارد روك في ميامي عقب فوزه 1-0 على كولومبيا.