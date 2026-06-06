كيفية الحصول على تذاكر لمشاهدة ليونيل ميسي في كأس العالم 2026: تذاكر كأس العالم للأرجنتين ومعلومات أخرى

قد يكون ليونيل ميسي لا يزال يلعب بانتظام مع إنتر ميامي في دوري MLS، لكن مشجعي كرة القدم حول العالم يتمنون أن يظهر هذا الأسطورة الرياضية مرتديًا القميص الأرجنتيني الشهير ذي الخطوط الزرقاء والبيضاء في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

مع اقتراب نهاية مسيرة ميسي الدولية اللامعة، يسارع المشجعون لشراء تذاكر مباريات الأرجنتين في كأس العالم، والتي ستكون أولها في كانساس سيتي ضد الجزائر يوم 16 يونيو.

دع GOAL يقدم لك المعلومات الأساسية حول تذاكر كأس العالم 2026 للأرجنتين، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

ما هو جدول مباريات الأرجنتين في دورة كأس العالم 2026؟

على الرغم من أن أياً من أهداف ليونيل ميسي الدولية البالغ عددها 116 هدفاً لم يسجلها ضد اثنين من منافسي الأرجنتين في مجموعتها بكأس العالم 2026، وهما النمسا والأردن، إلا أنه سجل هدفين سابقاً ضد الجزائر، التي ستكون أول منافس للبطل الحالي هذا الصيف.

في عام 2007، فازت الأرجنتين على الجزائر 4-3 في مباراة ودية على ملعب كامب نو في برشلونة. بالإضافة إلى تعادل النتيجة 2-2 من ركلة جزاء، سجل ميسي أيضًا هدف الفوز.

التاريخ المباراة (وقت الانطلاق) المكان التذاكر الثلاثاء 16 يونيو الأرجنتين ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أروهيد (كانساس سيتي) التذاكر الاثنين 22 يونيو الأرجنتين ضد النمسا (12:00 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T (أرلينغتون) التذاكر السبت 27 يونيو الأرجنتين ضد الأردن (9 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T (أرلينغتون) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للأرجنتين

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة بيع التذاكر في اللحظة الأخيرة ، بعد أن انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً وفقاً لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

التذاكر ، بعد أن انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً وفقاً لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما تم فتح سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا . أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في الأرجنتين؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تمتد عبر الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تمتد عبر الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تقلبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات الأولية:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار



تابع بوابات تذاكر كأس العالم FIFA للحصول على معلومات إضافية، ومواقع البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

ما يمكن توقعه من ليونيل ميسي في كأس العالم 2026

آخر مرة شاهدنا فيها ليونيل ميسي في كأس العالم، خلال نهائي قطر 2022، ساعد في قيادة الأرجنتين إلى لقبها الأول منذ 36 عامًا. لم يكتفِ بتسجيل ثنائية ضد فرنسا، بل سجل أيضًا أحد الركلات الحاسمة خلال ركلات الترجيح.

امتدت مسيرة ميسي الدولية المذهلة لأكثر من 20 عامًا. ومع ذلك، في عام 2005، بدأ حياته مع المنتخب الأرجنتيني باللونين الأزرق والأبيض بداية مبشرة. خلال مباراة ودية ضد المجر في بودابست، تم إشراك ميسي في الدقيقة 63، ليحصل على بطاقة حمراء بعد أقل من دقيقة، بعد أن استخدم مرفقه لصد مدافع.

ربما كانت تلك بداية مخيبة للآمال، لكنها كانت واحدة من النكسات القليلة جدًا التي مر بها نجم كرة القدم الأرجنتيني والعالمي. ففي حين حقق ميسي عددًا هائلاً من الإنجازات على مستوى الأندية، مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي، إلا أن بعضًا من أعظم إنجازاته جاءت على الساحة الدولية.

سجل ميسي 116 هدفاً في 198 مباراة مع الأرجنتين، منها 13 هدفاً في بطولات كأس العالم. وهذا المجموع يعني أنه يحتل المركز الرابع في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم، خلف ميروسلاف كلوز ورونالدو (البرازيل) وجيرد مولر. ومع ذلك، وبما أن ميسي يبدو مستعداً للعب في بطولة كأس العالم السادسة التي ستحطم الأرقام القياسية هذا الصيف، فمن المرجح أن يرتقي إلى مراكز أعلى في تلك القائمة التاريخية.

تتمتع الأرجنتين بجاذبية كبيرة بشكل عام. فقد توافدت حشود غفيرة لمشاهدة ليونيل ميسي وزملائه أثناء بطولة كوبا أمريكا 2024، التي أقيمت في الولايات المتحدة.

شاهد أكثر من 80,000 مشجع مباراة نصف النهائي بين الأرجنتين وكندا في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، وشاهد أكثر من 65,000 مشجع منتخب "البيزيلستي" يرفع كأساً كبرى أخرى في ملعب هارد روك في ميامي بعد فوزه 1-0 على كولومبيا.