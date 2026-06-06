Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP
Book Argentina World Cup Tickets

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر لمشاهدة ليونيل ميسي في كأس العالم 2026: تذاكر كأس العالم للأرجنتين ومعلومات أخرى

تسوّق مع جول
التذاكر
كأس العالم
الأرجنتين
ليونيل ميسي

إليك كيفية مشاهدة ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين في مباريات كأس العالم 2026

قد يكون ليونيل ميسي لا يزال يلعب بانتظام مع إنتر ميامي في دوري MLS، لكن مشجعي كرة القدم حول العالم يتمنون أن يظهر هذا الأسطورة الرياضية مرتديًا القميص الأرجنتيني الشهير ذي الخطوط الزرقاء والبيضاء في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

مع اقتراب نهاية مسيرة ميسي الدولية اللامعة، يسارع المشجعون لشراء تذاكر مباريات الأرجنتين في كأس العالم، والتي ستكون أولها في كانساس سيتي ضد الجزائر يوم 16 يونيو.

دع GOAL يقدم لك المعلومات الأساسية حول تذاكر كأس العالم 2026 للأرجنتين، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

تذاكر كأس العالم 2026 للأرجنتيناحجز الآن

ما هو جدول مباريات الأرجنتين في دورة كأس العالم 2026؟

على الرغم من أن أياً من أهداف ليونيل ميسي الدولية البالغ عددها 116 هدفاً لم يسجلها ضد اثنين من منافسي الأرجنتين في مجموعتها بكأس العالم 2026، وهما النمسا والأردن، إلا أنه سجل هدفين سابقاً ضد الجزائر، التي ستكون أول منافس للبطل الحالي هذا الصيف.

في عام 2007، فازت الأرجنتين على الجزائر 4-3 في مباراة ودية على ملعب كامب نو في برشلونة. بالإضافة إلى تعادل النتيجة 2-2 من ركلة جزاء، سجل ميسي أيضًا هدف الفوز.

التاريخالمباراة (وقت الانطلاق)المكانالتذاكر
الثلاثاء 16 يونيوالأرجنتين ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أروهيد (كانساس سيتي)التذاكر
الاثنين 22 يونيو الأرجنتين ضد النمسا (12:00 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T (أرلينغتون)التذاكر
السبت 27 يونيو الأرجنتين ضد الأردن (9 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T (أرلينغتون)التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للأرجنتين

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت حالياً مرحلة بيع التذاكر في اللحظة الأخيرة، بعد أن انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً وفقاً لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما تم فتح سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في الأرجنتيناحجز الآن

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في الأرجنتين؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.
  • الفئة 2: تمتد عبر الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تقلبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات الأولية:

المرحلةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60 - 620 دولار
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2735 دولار
دور الـ32105 - 750
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار


تابع بوابات تذاكر كأس العالم FIFA للحصول على معلومات إضافية، ومواقع البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

ما يمكن توقعه من ليونيل ميسي في كأس العالم 2026

آخر مرة شاهدنا فيها ليونيل ميسي في كأس العالم، خلال نهائي قطر 2022، ساعد في قيادة الأرجنتين إلى لقبها الأول منذ 36 عامًا. لم يكتفِ بتسجيل ثنائية ضد فرنسا، بل سجل أيضًا أحد الركلات الحاسمة خلال ركلات الترجيح.

امتدت مسيرة ميسي الدولية المذهلة لأكثر من 20 عامًا. ومع ذلك، في عام 2005، بدأ حياته مع المنتخب الأرجنتيني باللونين الأزرق والأبيض بداية مبشرة. خلال مباراة ودية ضد المجر في بودابست، تم إشراك ميسي في الدقيقة 63، ليحصل على بطاقة حمراء بعد أقل من دقيقة، بعد أن استخدم مرفقه لصد مدافع.

ربما كانت تلك بداية مخيبة للآمال، لكنها كانت واحدة من النكسات القليلة جدًا التي مر بها نجم كرة القدم الأرجنتيني والعالمي. ففي حين حقق ميسي عددًا هائلاً من الإنجازات على مستوى الأندية، مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي، إلا أن بعضًا من أعظم إنجازاته جاءت على الساحة الدولية.

سجل ميسي 116 هدفاً في 198 مباراة مع الأرجنتين، منها 13 هدفاً في بطولات كأس العالم. وهذا المجموع يعني أنه يحتل المركز الرابع في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم، خلف ميروسلاف كلوز ورونالدو (البرازيل) وجيرد مولر. ومع ذلك، وبما أن ميسي يبدو مستعداً للعب في بطولة كأس العالم السادسة التي ستحطم الأرقام القياسية هذا الصيف، فمن المرجح أن يرتقي إلى مراكز أعلى في تلك القائمة التاريخية.

تتمتع الأرجنتين بجاذبية كبيرة بشكل عام. فقد توافدت حشود غفيرة لمشاهدة ليونيل ميسي وزملائه أثناء بطولة كوبا أمريكا 2024، التي أقيمت في الولايات المتحدة.

شاهد أكثر من 80,000 مشجع مباراة نصف النهائي بين الأرجنتين وكندا في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، وشاهد أكثر من 65,000 مشجع منتخب "البيزيلستي" يرفع كأساً كبرى أخرى في ملعب هارد روك في ميامي بعد فوزه 1-0 على كولومبيا.

تذاكر كأس العالم 2026 للأرجنتيناحجز الآن

أسئلة الأكثر شيوعًا

المصدر الرسمي هو موقع فيفا للتذاكر، خاصة خلال مرحلة اللحظة الأخيرة التي بدأت في 1 أبريل. نظراً للطلب الهائل، تعد منصة StubHub خياراً ثانوياً موثوقاً للعثور على تذاكر مباريات ميسي التي قد تنفد بسرعة من الموقع الرسمي.

لا، لن تكون هناك مبيعات تذاكر في الملاعب خلال البطولة. جميع المبيعات تتم عبر الإنترنت فقط من خلال البوابات الرسمية ومنصات إعادة البيع المعتمدة.

تقام البطولة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتستضيفها 16 مدينة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بمشاركة 48 فريقاً لأول مرة في التاريخ.

سجل ليونيل ميسي 13 هدفاً في كأس العالم خلال 5 بطولات سابقة. كانت أفضل حصيلة له في قطر 2022 برصيد سبعة أهداف ضد ستة منتخبات مختلفة.