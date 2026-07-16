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كيفية الحصول على تذاكر لمشاهدة ليونيل ميسي في كأس العالم 2026: تذاكر المباراة النهائية لكأس العالم للأرجنتين، ومباراة الأرجنتين ضد إسبانيا، والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
الأرجنتين
ليونيل ميسي

إليك كيفية مشاهدة ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين في مباريات كأس العالم 2026

أصبحت الأجواء مهيأة لما يبدو أنه سيكون الفصل الأخير الحاسم في المسيرة الأسطورية ليونيل ميسي. 

قاد قائد المنتخب الأرجنتيني فريقه «لا ألبيسيليستي» إلى بلوغ نهائي كأس العالم FIFA للمرة الثانية على التوالي، ليصبح الفريق على بعد 90 دقيقة فقط من الدفاع عن لقبه العالمي. 

بعد فوز مثير بنتيجة 2-1 على إنجلترا في نصف النهائي الذي أُقيم في أتلانتا، وصل ميسي وفريقه إلى نيوجيرسي لخوض مواجهة تاريخية حاسمة مع إسبانيا.

سيطر ميسي بشكل مطلق على البطولة، حيث يتصدر سباق «الحذاء الذهبي» برصيد 9 أهداف، كما يتصدر قائمة صانعي الأهداف بـ 6 تمريرات حاسمة. 

يوم الأحد، 19 يوليو، يقود ميسي منتخب الأرجنتين إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي (ملعب ميتلايف) لمواجهة منتخب إسبانيا القوي. هذه هي فرصتك الأخيرة لمشاهدة أعظم لاعب في التاريخ وهو يسعى للفوز بكأس العالم للمرة الثانية على أكبر مسرح في العالم.

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ما هو جدول مباريات الأرجنتين في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

تنافس الأرجنتين في المجموعة J في كأس العالم 2026. 

وقد اجتازت حاملة اللقب مبارياتها الافتتاحية بسهولة بفضل الأداء التاريخي الذي قدمه ليونيل ميسي، الذي سجل ثلاثية ضد الجزائر وهدفين ضد النمسا:

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي)المكانالنتيجة النهائية / التذاكر
الثلاثاء، 16 يونيو الأرجنتين ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب أروهيد، كانساس سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية3-0
الاثنين، 22 يونيو الأرجنتين ضد النمسا (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب AT&T، أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية2-0
السبت، 27 يونيو الأردن ضد الأرجنتين (9 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب AT&T، أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية3-1
الجمعة، 3 يوليوالأرجنتين ضد الرأس الأخضر - دور الـ32 (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)ملعب هارد روك، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية3-2
الثلاثاء، 7 يوليوالأرجنتين ضد مصر (12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)ملعب أتلانتا (ملعب مرسيدس-بنز) أتلانتا، جورجيا3-2
الأحد، 12 يوليوالأرجنتين ضد سويسراملعب كانساس سيتي (ملعب أروهيد) في كانساس سيتي، ميسوري3-1
الأربعاء، 15 يوليو إنجلترا ضد الأرجنتين ملعب أتلانتا (ملعب مرسيدس بنز)2-1 (فوز الأرجنتين)
الأحد، 19 يوليونهائي كأس العالم 2026: إسبانيا ضد الأرجنتين ملعب ميتلايف، إيست رذرفوردالتذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للأرجنتين

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس "من يأتي أولًا يخدم أولًا" مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في الأرجنتين؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.
  • الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطابق العلوي خارج الفئات الأخرى.

وقد تقلبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات الأولية:

المرحلةالقيمة الاسمية الرسميةمتوسط أسعار إعادة البيعالتذاكر
النهائية2,030 دولار - 7,875 دولار5,200 دولار - 22,000 دولار وأكثرالتذاكر

تابع بوابات تذاكر كأس العالم FIFA للحصول على معلومات إضافية، ومواقع البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

ما يمكن توقعه من ليونيل ميسي في كأس العالم 2026

في آخر مرة شاهدنا فيها ليونيل ميسي في كأس العالم، خلال نهائي قطر 2022، ساعد في قيادة الأرجنتين إلى لقبها الأول منذ 36 عامًا. لم يكتفِ بتسجيل ثنائية ضد فرنسا فحسب، بل سجل أيضًا إحدى ركلات الجزاء الحاسمة خلال ركلات الترجيح.

امتدت مسيرة ميسي الدولية المشرقة لأكثر من 20 عامًا. ومع ذلك، في عام 2005، بدأ حياته مع المنتخب الأرجنتيني باللونين الأزرق والأبيض ببداية واعدة. خلال مباراة ودية ضد المجر في بودابست، دخل ميسي كبديل في الدقيقة 63، ليحصل على بطاقة حمراء بعد أقل من دقيقة واحدة، بعد أن استخدم مرفقه لصد أحد المدافعين.

ربما كانت تلك بداية مخيبة للآمال، لكنها كانت واحدة من النواقص القليلة جدًا في مسيرة نجم كرة القدم الأرجنتيني والعالمي. وبينما حقق ميسي سلسلة طويلة من الإنجازات على مستوى الأندية، مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي، فإن بعض أعظم إنجازاته جاءت على الساحة الدولية.

سجل ميسي 116 هدفاً في 198 مباراة مع منتخب الأرجنتين، منها 13 هدفاً في بطولات كأس العالم. وهذا الرصيد يضعه في المركز الرابع المشترك على قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم، خلف ميروسلاف كلوز ورونالدو (البرازيل) وجيرد مولر. ومع ذلك، وبما أن ميسي يبدو مستعداً للمشاركة في بطولة كأس العالم السادسة هذا الصيف، وهو رقم قياسي، فمن المرجح أن يتقدم أكثر في تلك القائمة التاريخية.

تتمتع الأرجنتين بجاذبية هائلة بشكل عام. فقد توافدت حشود غفيرة لمشاهدة ليونيل ميسي وزملائه أثناء منافسات كأس أمريكا الجنوبية 2024، التي أُقيمت في الولايات المتحدة.

شاهد أكثر من 80,000 مشجع مباراة نصف النهائي بين الأرجنتين وكندا في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، وشاهد أكثر من 65,000 مشجع منتخب «لا ألبيسيليستي» وهو يرفع كأسًا كبيرًا آخر عاليًا في ملعب هارد روك في ميامي عقب فوزه 1-0 على كولومبيا.

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أسئلة الأكثر شيوعًا

المصدر الرسمي هو موقع فيفا للتذاكر، خاصة خلال مرحلة اللحظة الأخيرة التي بدأت في 1 أبريل. نظراً للطلب الهائل، تعد منصة StubHub خياراً ثانوياً موثوقاً للعثور على تذاكر مباريات ميسي التي قد تنفد بسرعة من الموقع الرسمي.

لا، لن تكون هناك مبيعات تذاكر في الملاعب خلال البطولة. جميع المبيعات تتم عبر الإنترنت فقط من خلال البوابات الرسمية ومنصات إعادة البيع المعتمدة.

تقام البطولة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتستضيفها 16 مدينة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بمشاركة 48 فريقاً لأول مرة في التاريخ.

سجل ليونيل ميسي 13 هدفاً في كأس العالم خلال 5 بطولات سابقة. كانت أفضل حصيلة له في قطر 2022 برصيد سبعة أهداف ضد ستة منتخبات مختلفة.

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