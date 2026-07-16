أصبحت الأجواء مهيأة لما يبدو أنه سيكون الفصل الأخير الحاسم في المسيرة الأسطورية ليونيل ميسي.

قاد قائد المنتخب الأرجنتيني فريقه «لا ألبيسيليستي» إلى بلوغ نهائي كأس العالم FIFA للمرة الثانية على التوالي، ليصبح الفريق على بعد 90 دقيقة فقط من الدفاع عن لقبه العالمي.

بعد فوز مثير بنتيجة 2-1 على إنجلترا في نصف النهائي الذي أُقيم في أتلانتا، وصل ميسي وفريقه إلى نيوجيرسي لخوض مواجهة تاريخية حاسمة مع إسبانيا.

سيطر ميسي بشكل مطلق على البطولة، حيث يتصدر سباق «الحذاء الذهبي» برصيد 9 أهداف، كما يتصدر قائمة صانعي الأهداف بـ 6 تمريرات حاسمة.

يوم الأحد، 19 يوليو، يقود ميسي منتخب الأرجنتين إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي (ملعب ميتلايف) لمواجهة منتخب إسبانيا القوي. هذه هي فرصتك الأخيرة لمشاهدة أعظم لاعب في التاريخ وهو يسعى للفوز بكأس العالم للمرة الثانية على أكبر مسرح في العالم.

ما هو جدول مباريات الأرجنتين في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

تنافس الأرجنتين في المجموعة J في كأس العالم 2026.

وقد اجتازت حاملة اللقب مبارياتها الافتتاحية بسهولة بفضل الأداء التاريخي الذي قدمه ليونيل ميسي، الذي سجل ثلاثية ضد الجزائر وهدفين ضد النمسا:

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو الأرجنتين ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أروهيد، كانساس سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية 3-0 الاثنين، 22 يونيو الأرجنتين ضد النمسا (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T، أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية 2-0 السبت، 27 يونيو الأردن ضد الأرجنتين (9 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T، أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية 3-1 الجمعة، 3 يوليو الأرجنتين ضد الرأس الأخضر - دور الـ32 (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب هارد روك، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية 3-2 الثلاثاء، 7 يوليو الأرجنتين ضد مصر (12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب أتلانتا (ملعب مرسيدس-بنز) أتلانتا، جورجيا 3-2 الأحد، 12 يوليو الأرجنتين ضد سويسرا ملعب كانساس سيتي (ملعب أروهيد) في كانساس سيتي، ميسوري 3-1 الأربعاء، 15 يوليو إنجلترا ضد الأرجنتين ملعب أتلانتا (ملعب مرسيدس بنز) 2-1 (فوز الأرجنتين) الأحد، 19 يوليو نهائي كأس العالم 2026: إسبانيا ضد الأرجنتين ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للأرجنتين

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس "من يأتي أولًا يخدم أولًا" مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس "من يأتي أولًا يخدم أولًا" مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في الأرجنتين؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات. الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطابق العلوي خارج الفئات الأخرى.

وقد تقلبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات الأولية:

المرحلة القيمة الاسمية الرسمية متوسط أسعار إعادة البيع التذاكر النهائية 2,030 دولار - 7,875 دولار 5,200 دولار - 22,000 دولار وأكثر التذاكر

تابع بوابات تذاكر كأس العالم FIFA للحصول على معلومات إضافية، ومواقع البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

ما يمكن توقعه من ليونيل ميسي في كأس العالم 2026

في آخر مرة شاهدنا فيها ليونيل ميسي في كأس العالم، خلال نهائي قطر 2022، ساعد في قيادة الأرجنتين إلى لقبها الأول منذ 36 عامًا. لم يكتفِ بتسجيل ثنائية ضد فرنسا فحسب، بل سجل أيضًا إحدى ركلات الجزاء الحاسمة خلال ركلات الترجيح.

امتدت مسيرة ميسي الدولية المشرقة لأكثر من 20 عامًا. ومع ذلك، في عام 2005، بدأ حياته مع المنتخب الأرجنتيني باللونين الأزرق والأبيض ببداية واعدة. خلال مباراة ودية ضد المجر في بودابست، دخل ميسي كبديل في الدقيقة 63، ليحصل على بطاقة حمراء بعد أقل من دقيقة واحدة، بعد أن استخدم مرفقه لصد أحد المدافعين.

ربما كانت تلك بداية مخيبة للآمال، لكنها كانت واحدة من النواقص القليلة جدًا في مسيرة نجم كرة القدم الأرجنتيني والعالمي. وبينما حقق ميسي سلسلة طويلة من الإنجازات على مستوى الأندية، مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي، فإن بعض أعظم إنجازاته جاءت على الساحة الدولية.

سجل ميسي 116 هدفاً في 198 مباراة مع منتخب الأرجنتين، منها 13 هدفاً في بطولات كأس العالم. وهذا الرصيد يضعه في المركز الرابع المشترك على قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم، خلف ميروسلاف كلوز ورونالدو (البرازيل) وجيرد مولر. ومع ذلك، وبما أن ميسي يبدو مستعداً للمشاركة في بطولة كأس العالم السادسة هذا الصيف، وهو رقم قياسي، فمن المرجح أن يتقدم أكثر في تلك القائمة التاريخية.

تتمتع الأرجنتين بجاذبية هائلة بشكل عام. فقد توافدت حشود غفيرة لمشاهدة ليونيل ميسي وزملائه أثناء منافسات كأس أمريكا الجنوبية 2024، التي أُقيمت في الولايات المتحدة.

شاهد أكثر من 80,000 مشجع مباراة نصف النهائي بين الأرجنتين وكندا في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، وشاهد أكثر من 65,000 مشجع منتخب «لا ألبيسيليستي» وهو يرفع كأسًا كبيرًا آخر عاليًا في ملعب هارد روك في ميامي عقب فوزه 1-0 على كولومبيا.