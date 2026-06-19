كيفية الحصول على تذاكر لمشاهدة كيليان مبابي في كأس العالم 2026: تذاكر كأس العالم في فرنسا، ومعلومات، والمزيد

يحب كيليان مبابي كأس العالم، ويحب مشجعو كرة القدم مشاهدته وهو يقدم أداءً رائعًا على أكبر مسرح. وقد ازدهرت هذه العلاقة أكثر في ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي، حيث سجل نجم ريال مدريد هدفين مذهلين في مرمى السنغال.

ورفعت هذه الأهداف رصيد مبابي في كأس العالم إلى 14 هدفاً، بعد أن سجل 12 هدفاً خلال مشاركتيه السابقتين في البطولة (2018 و2022). وهذا يعني أنه تجاوز الأسطورة جوست فونتين، ليصبح أفضل هداف في تاريخ فرنسا في أكبر حدث كروي على وجه الأرض.

وهناك توقعات كبيرة بأن يتمكن مبابي من إضافة المزيد إلى رصيده التهديفي في أمريكا الشمالية هذا الصيف. وستواجه فرنسا في مباراتها المقبلة منتخب العراق على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بفيلادلفيا، تليها مباراتها الأخيرة في دور المجموعات ضد النرويج.

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مباريات منتخب فرنسا في كأس العالم 2026

سيهدف كيليان مبابي إلى تحقيق إنجازات جديدة خلال المباريات المتبقية لفرنسا في المجموعة الأولى، حيث لم يسجل أي هدف حتى الآن ضد العراق أو النرويج.

التاريخ ووقت انطلاق المباراة المباراة المكان التذاكر الثلاثاء 16 يونيو فرنسا ضد السنغال (3-1) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) غير متوفر الاثنين 22 يونيو (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) فرنسا ضد العراق ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) التذاكر الجمعة 26 يونيو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) فرنسا ضد النرويج ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لفرنسا

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة ، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار



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ما يمكن توقعه من كيليان مبابي في كأس العالم 2026

في سن التاسعة عشرة فقط، تصدر كيليان مبابي عناوين الصحف العالمية، عندما سجل هدفين خلال مباراة فرنسا مع الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2018. وكان هذان الهدفان مجرد هدفين من أصل أربعة أهداف سجلها الشاب الموهوب في مشاركته الأولى في كأس العالم.

وبعد أربع سنوات، ضاعف المهاجم الذي كان يلعب حينها في صفوف باريس سان جيرمان رصيده التهديفي في كأس العالم ثلاث مرات، حيث سجل ثمانية أهداف في كأس العالم 2022 بقطر. وعلى الرغم من أن فرنسا اضطرت إلى العودة إلى الوطن بميداليات الوصيف، إلا أن مبابي كان على مستوى الحدث في المباراة النهائية ضد الأرجنتين، حيث سجل ثلاثية بطولية.

وبعد أن سجل الآن 14 هدفاً خلال بطولات كأس العالم، يجد مبابي، الذي يلعب حالياً بالطبع صفوف ريال مدريد، نفسه متعادلًا مع الأسطورة جيرد مولر في المركز الثالث لأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ البطولة. وهو يتأخر بهدفين فقط عن ميروسلاف كلوز وليونيل ميسي، اللذين يتصدران قائمة الهدافين.

إلى جانب الرغبة في مشاهدة كيليان مبابي وهو يلعب، ازدادت في الآونة الأخيرة الرغبة العامة في السفر ومشاهدة منتخب فرنسا وهو يخوض مبارياته، وسيكون العديد من مشجعي كرة القدم حريصين على متابعة أداء المنتخب في أمريكا الشمالية هذا الصيف. ويُعد المنتخب الفرنسي، الفائز بكأس العالم مرتين، أحد ستة منتخبات فقط توجت باللقب في مناسبات متعددة.