كيفية الحصول على تذاكر لمشاهدة كيليان مبابي في كأس العالم 2026: تذاكر كأس العالم في فرنسا ومعلومات أخرى

يحب كيليان مبابي كأس العالم، ويحب مشجعو كرة القدم مشاهدته وهو يقدم أداءً رائعًا على أكبر مسرح عالمي. ويستعد هذا المهاجم المذهل الآن لإبهار الجماهير في أمريكا الشمالية، ويمكنك حجز تذاكر لمشاهدته وهو يلعب مع المنتخب الفرنسي اليوم.

بعد أن سجل 12 هدفًا خلال حملتي كأس العالم السابقتين (2018 و2022)، هناك توقعات كبيرة بأن يضيف مبابي المزيد إلى رصيده التهديفي هذا الصيف. أول مباراة لمبابي وزملائه الفرنسيين ستكون ضد السنغال في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، تليها مباريات المجموعة مع العراق والنرويج.

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ما هو جدول مباريات فرنسا في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

على الرغم من تسجيله 56 هدفًا في مرمى 28 منافسًا دوليًا، سيحقق كيليان مبابي إنجازًا جديدًا إذا سجل هدفًا خلال مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026، حيث لم يسجل بعد أي هدف في مرمى أي من منافسي فرنسا في المجموعة الأولى: السنغال والعراق والنرويج.

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة) المكان التذاكر الثلاثاء 16 يونيو فرنسا ضد السنغال (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) التذاكر الاثنين 22 يونيو فرنسا ضد العراق (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) التذاكر الجمعة 26 يونيو فرنسا ضد النرويج (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لفرنسا

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لفيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة بيع التذاكر في اللحظة الأخيرة ، والتي انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً وفقاً لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

التذاكر ، والتي انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً وفقاً لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما تم فتح سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا . أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى، وتقع في الطبقة السفلية من المقاعد.

الأغلى، وتقع في الطبقة السفلية من المقاعد. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطابق العلوي خارج الفئات الأخرى.

تقلبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات الأولية:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار



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ما يمكن توقعه من كيليان مبابي في كأس العالم 2026

في سن التاسعة عشرة فقط، تصدر كيليان مبابي عناوين الصحف العالمية، عندما سجل هدفين خلال مباراة فرنسا مع الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2018. كان هذان الهدفان مجرد هدفين من أصل أربعة أهداف سجلها الشاب الموهوب في أول مشاركة له في كأس العالم.

وبعد أربع سنوات، ضاعف مهاجم باريس سان جيرمان آنذاك رصيده التهديفي في كأس العالم، وسجل ثمانية أهداف في قطر 2022. وعلى الرغم من أن فرنسا اضطرت إلى العودة إلى ديارها بميداليات الوصيف، إلا أن مبابي كان على مستوى الحدث في المباراة النهائية ضد الأرجنتين، حيث سجل ثلاثية بطولية.

بعد أن سجل 12 هدفاً في بطولات كأس العالم، يتقاسم كيليان مبابي، الذي يلعب حالياً مع ريال مدريد، المركز السادس في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ البطولة مع الأسطورة بيليه. كما أنه يتأخر بهدف واحد فقط عن مهاجم فرنسي شهير آخر هو جوست فونتين، الذي سجل جميع أهدافه الـ13 في كأس العالم خلال نسخة عام 1958.

بالإضافة إلى الرغبة في مشاهدة كيليان مبابي وهو يلعب، ازدادت الرغبة العامة في السفر ومشاهدة فرنسا وهي تلعب في الآونة الأخيرة، وسيكون العديد من مشجعي كرة القدم حريصين على مشاهدة أدائها في أمريكا الشمالية هذا الصيف. وتعد فرنسا، الفائزة بكأس العالم مرتين، واحدة من ستة فرق فقط توجت باللقب في مناسبات متعددة.