كيفية الحصول على تذاكر لمشاهدة كيليان مبابي في كأس العالم 2026: تذاكر كأس العالم في فرنسا، وسباق الحذاء الذهبي، والمزيد

يحب كيليان مبابي كأس العالم، ويحب مشجعو كرة القدم مشاهدته وهو يقدم أداءً رائعًا على أكبر مسرح عالمي. وقد ازدهرت هذه العلاقة أكثر في أمريكا الشمالية، حيث سجل سبعة أهداف أخرى في خمس مباريات لعبها أساسيًا في كأس العالم 2026.

ورفعت هذه الأهداف رصيد مبابي في كأس العالم إلى 19 هدفاً، بعد أن سجل 12 هدفاً خلال بطولتيه العالميتين السابقتين (2018 و2022). وهذا يعني أنه تجاوز الأسطورة جوست فونتين، ليصبح أفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا في أكبر حدث كروي على وجه الأرض.

بالإضافة إلى ذلك، رفع رصيده الدولي إلى 63 هدفاً، متجاوزاً بذلك الهداف التاريخي السابق لمنتخب «البلوز»، أوليفييه جيرو (57 هدفاً).

وهناك توقعات كبيرة بأن يتمكن مبابي من إضافة المزيد إلى رصيده التهديفي خلال مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. وتستعد فرنسا الآن لمباراتها في ربع النهائي ضد المغرب في بوسطن يوم الخميس المقبل (9 يوليو).

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نتائج منتخب فرنسا في كأس العالم 2026 ومبارياته القادمة

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو فرنسا ضد السنغال (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) فازت فرنسا 3-1 الاثنين، 22 يونيو فرنسا ضد العراق (الساعة 5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا) فازت فرنسا 3-1 الجمعة، 26 يونيو فرنسا ضد النرويج (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت (فوكسبورو) فازت فرنسا 4-1 الثلاثاء، 30 يونيو فرنسا ضد السويد (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد فازت فرنسا 3-0 السبت، 4 يوليو فرنسا ضد باراغواي (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا فازت فرنسا 1-0 الخميس، 9 يوليو فرنسا ضد المغرب (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت، فوكسبورو التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لفرنسا

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي التابع للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار وأكثر (15,240 دولار)

مسيرة فرنسا نحو نهائي كأس العالم 2026

بعد أن احتلت فرنسا صدارة المجموعة الأولى، فيما يلي التواريخ والأوقات والأماكن التي ستلعب فيها، إذا تمكنت من التأهل إلى نهائي كأس العالم في 19 يوليو.

بعد فوزها على باراغواي في دور الـ16، ستواجه فرنسا الآن المغرب في ربع النهائي، في مباراة تعيد مواجهة الدور نصف النهائي في كأس العالم 2022 بقطر، والتي فاز فيها «البلوز» بنتيجة 2-0. وإذا تمكنت فرنسا من التغلب على المغرب للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم، فستواجه إسبانيا أو بلجيكا في نصف النهائي، ثم الأرجنتين أو إنجلترا أو النرويج أو سويسرا في النهائي.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة المحلي) الدور المكان المباراة المحتملة التذاكر 9 يوليو (4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ربع النهائي ملعب جيليت (فوكسبورو) فرنسا ضد المغرب التذاكر 14 يوليو (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) نصف النهائي ملعب AT&T (أرلينغتون) المباراة 101: ضد إسبانيا/البرتغال/الولايات المتحدة الأمريكية/بلجيكا التذاكر 19 يوليو (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) النهائي ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) المباراة 104: ضد الفائز في المباراة 101 التذاكر

الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 - أحدث الترتيب

تصدر ليونيل ميسي ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 بفارق واضح، بعد أن سجل هدفه الثامن في البطولة ضد مصر خلال دور الـ16.

ومع ذلك، لا يزال النجوم الفرنسيون في السباق على لقب هداف البطولة في أمريكا الشمالية، خاصة كيليان مبابي، الذي يتأخر بهدف واحد فقط عن ميسي. أما أوسمان ديمبيلي، الذي سجل ثلاثية لا تُنسى في الشوط الأول ضد النرويج خلال مرحلة المجموعات، فيبلغ رصيده حالياً 4 أهداف في البطولة.

اللاعب (الفريق) عدد الأهداف المباراة القادمة - التذاكر ليونيل ميسي (الأرجنتين) 8 ضد سويسرا - التذاكر كيليان مبابي (فرنسا) 7 ضد المغرب - تذاكر إرلينغ هالاند (النرويج) 7 ضد إنجلترا - تذاكر هاري كين (إنجلترا) 6 ضد النرويج - تذاكر فينيسيوس جونيور (البرازيل) 4 خرج من البطولة جود بيلينغهام (إنجلترا) 4 ضد النرويج - تذاكر أوسمان ديمبيلي (فرنسا) 4 ضد المغرب - تذاكر جوليان كينونيس (المكسيك) 4 خرج من البطولة إسماعيل سار (السنغال) 4 تم إقصاؤه ميكيل أويارزابال (إسبانيا) 4 ضد بلجيكا - التذاكر

ما الذي يمكن توقعه من كيليان مبابي في كأس العالم 2026

في سن التاسعة عشرة فقط، تصدر كيليان مبابي عناوين الصحف العالمية، عندما سجل هدفين خلال مباراة فرنسا مع الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2018. وكان هذان الهدفان مجرد هدفين من أصل أربعة أهداف سجلها الشاب الموهوب في مشاركته الأولى في كأس العالم.

وبعد أربع سنوات، ضاعف المهاجم الذي كان يلعب آنذاك في صفوف باريس سان جيرمان رصيده التهديفي في كأس العالم ثلاث مرات، حيث سجل ثمانية أهداف في كأس العالم 2022 بقطر. ورغم أن فرنسا اضطرت إلى العودة إلى الوطن بميداليات الوصيف، إلا أن مبابي كان على مستوى الحدث في المباراة النهائية ضد الأرجنتين، حيث سجل ثلاثية بطولية.

وبعد أن سجل 19 هدفاً خلال بطولات كأس العالم، يحتل مبابي، الذي يلعب حالياً مع ريال مدريد، المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم. ولا يفصله سوى هدف واحد عن ليونيل ميسي.

إلى جانب الرغبة في مشاهدة كيليان مبابي وهو يلعب، ازدادت الرغبة العامة في السفر ومشاهدة منتخب فرنسا وهو يخوض مبارياته في الآونة الأخيرة، وسيكون العديد من مشجعي كرة القدم حريصين على متابعة أداء المنتخب في أمريكا الشمالية هذا الصيف. ويُعد المنتخب الفرنسي، الفائز بكأس العالم مرتين، أحد ستة منتخبات فقط توجت باللقب في مناسبات متعددة.