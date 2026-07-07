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كيفية الحصول على تذاكر لمشاهدة كيليان مبابي في كأس العالم 2026: تذاكر كأس العالم في فرنسا، وسباق الحذاء الذهبي، والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
فرنسا
كيليان مبابي

يواصل مبابي تألقه في كأس العالم 2026، ومن المتوقع أن يضيف المزيد إلى رصيده التهديفي

يحب كيليان مبابي كأس العالم، ويحب مشجعو كرة القدم مشاهدته وهو يقدم أداءً رائعًا على أكبر مسرح عالمي. وقد ازدهرت هذه العلاقة أكثر في أمريكا الشمالية، حيث سجل سبعة أهداف أخرى في خمس مباريات لعبها أساسيًا في كأس العالم 2026.

ورفعت هذه الأهداف رصيد مبابي في كأس العالم إلى 19 هدفاً، بعد أن سجل 12 هدفاً خلال بطولتيه العالميتين السابقتين (2018 و2022). وهذا يعني أنه تجاوز الأسطورة جوست فونتين، ليصبح أفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا في أكبر حدث كروي على وجه الأرض.

بالإضافة إلى ذلك، رفع رصيده الدولي إلى 63 هدفاً، متجاوزاً بذلك الهداف التاريخي السابق لمنتخب «البلوز»، أوليفييه جيرو (57 هدفاً).

وهناك توقعات كبيرة بأن يتمكن مبابي من إضافة المزيد إلى رصيده التهديفي خلال مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. وتستعد فرنسا الآن لمباراتها في ربع النهائي ضد المغرب في بوسطن يوم الخميس المقبل (9 يوليو).

دع موقع GOAL يزودك بجميع المعلومات الأساسية حول تذاكر كأس العالم 2026 للمنتخب الفرنسي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

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نتائج منتخب فرنسا في كأس العالم 2026 ومبارياته القادمة

التاريخالمباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكانالنتيجة النهائية / التذاكر
الثلاثاء، 16 يونيوفرنسا ضد السنغال (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) فازت فرنسا 3-1
الاثنين، 22 يونيو فرنسا ضد العراق (الساعة 5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا) فازت فرنسا 3-1
الجمعة، 26 يونيو فرنسا ضد النرويج (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت (فوكسبورو) فازت فرنسا 4-1
الثلاثاء، 30 يونيوفرنسا ضد السويد (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب ميتلايف، إيست رذرفوردفازت فرنسا 3-0
السبت، 4 يوليوفرنسا ضد باراغواي (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيافازت فرنسا 1-0
الخميس، 9 يوليوفرنسا ضد المغرب (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب جيليت، فوكسبوروالتذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لفرنسا

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت مرحلة البيع فياللحظة الأخيرة حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي التابع للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسااحجز الآن

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخالمرحلة / الفئةنطاق الأسعار الرسميالنطاق التقديري في السوق الثانوية
9 يوليو – 11 يوليوربع النهائي450 دولار – 1,775 دولار850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار)
14 يوليو – 15 يوليونصف النهائي930 دولار – 3,295 دولار1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار)
18 يوليومباراة تحديد المركز الثالث250 دولار – 800 دولار500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار)
19 يوليونهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف)1,490 دولار – 7,875 دولار5,900 دولار – 38,000 دولار وأكثر (15,240 دولار)

مسيرة فرنسا نحو نهائي كأس العالم 2026

بعد أن احتلت فرنسا صدارة المجموعة الأولى، فيما يلي التواريخ والأوقات والأماكن التي ستلعب فيها، إذا تمكنت من التأهل إلى نهائي كأس العالم في 19 يوليو.

بعد فوزها على باراغواي في دور الـ16، ستواجه فرنسا الآن المغرب في ربع النهائي، في مباراة تعيد مواجهة الدور نصف النهائي في كأس العالم 2022 بقطر، والتي فاز فيها «البلوز» بنتيجة 2-0. وإذا تمكنت فرنسا من التغلب على المغرب للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم، فستواجه إسبانيا أو بلجيكا في نصف النهائي، ثم الأرجنتين أو إنجلترا أو النرويج أو سويسرا في النهائي.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة المحلي)الدورالمكانالمباراة المحتملةالتذاكر
9 يوليو (4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)ربع النهائيملعب جيليت (فوكسبورو)فرنسا ضد المغربالتذاكر
14 يوليو (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)نصف النهائيملعب AT&T (أرلينغتون)المباراة 101: ضد إسبانيا/البرتغال/الولايات المتحدة الأمريكية/بلجيكاالتذاكر
19 يوليو (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)النهائيملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)المباراة 104: ضد الفائز في المباراة 101

التذاكر

الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 - أحدث الترتيب

تصدر ليونيل ميسي ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 بفارق واضح، بعد أن سجل هدفه الثامن في البطولة ضد مصر خلال دور الـ16.
ومع ذلك، لا يزال النجوم الفرنسيون في السباق على لقب هداف البطولة في أمريكا الشمالية، خاصة كيليان مبابي، الذي يتأخر بهدف واحد فقط عن ميسي. أما أوسمان ديمبيلي، الذي سجل ثلاثية لا تُنسى في الشوط الأول ضد النرويج خلال مرحلة المجموعات، فيبلغ رصيده حالياً 4 أهداف في البطولة.

اللاعب (الفريق)عدد الأهدافالمباراة القادمة - التذاكر
ليونيل ميسي (الأرجنتين)8ضد سويسرا - التذاكر
كيليان مبابي (فرنسا)7ضد المغرب - تذاكر
إرلينغ هالاند (النرويج)7ضد إنجلترا - تذاكر
هاري كين (إنجلترا)6ضد النرويج - تذاكر
فينيسيوس جونيور (البرازيل)4خرج من البطولة
جود بيلينغهام (إنجلترا)4ضد النرويج - تذاكر
أوسمان ديمبيلي (فرنسا)4ضد المغرب - تذاكر
جوليان كينونيس (المكسيك)4خرج من البطولة
إسماعيل سار (السنغال)4تم إقصاؤه
ميكيل أويارزابال (إسبانيا)4ضد بلجيكا - التذاكر

ما الذي يمكن توقعه من كيليان مبابي في كأس العالم 2026

في سن التاسعة عشرة فقط، تصدر كيليان مبابي عناوين الصحف العالمية، عندما سجل هدفين خلال مباراة فرنسا مع الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2018. وكان هذان الهدفان مجرد هدفين من أصل أربعة أهداف سجلها الشاب الموهوب في مشاركته الأولى في كأس العالم.

وبعد أربع سنوات، ضاعف المهاجم الذي كان يلعب آنذاك في صفوف باريس سان جيرمان رصيده التهديفي في كأس العالم ثلاث مرات، حيث سجل ثمانية أهداف في كأس العالم 2022 بقطر. ورغم أن فرنسا اضطرت إلى العودة إلى الوطن بميداليات الوصيف، إلا أن مبابي كان على مستوى الحدث في المباراة النهائية ضد الأرجنتين، حيث سجل ثلاثية بطولية.

وبعد أن سجل 19 هدفاً خلال بطولات كأس العالم، يحتل مبابي، الذي يلعب حالياً مع ريال مدريد، المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم. ولا يفصله سوى هدف واحد عن ليونيل ميسي.

إلى جانب الرغبة في مشاهدة كيليان مبابي وهو يلعب، ازدادت الرغبة العامة في السفر ومشاهدة منتخب فرنسا وهو يخوض مبارياته في الآونة الأخيرة، وسيكون العديد من مشجعي كرة القدم حريصين على متابعة أداء المنتخب في أمريكا الشمالية هذا الصيف. ويُعد المنتخب الفرنسي، الفائز بكأس العالم مرتين، أحد ستة منتخبات فقط توجت باللقب في مناسبات متعددة.

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