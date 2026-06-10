تُتيح كأس العالم 2026 للاعبين الذين يرتدون قميص العلم الأمريكي فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لإلهام الأمة الأمريكية.

عندما أقيمت آخر نسخة من أكبر حدث رياضي على كوكب الأرض في أمريكا الشمالية عام 1994، أصبح لاعبون مثل أليكسي لالاس وإريك وينالدا أسماءً مألوفة لدى الجميع. وبعد مرور 32 عامًا، يأمل كريستيان بوليسيتش وآخرون في أن يكونوا قدوةً للآخرين وأن يعززوا فرص البلدين المضيفين.

دع GOAL يزودك بالمعلومات التي تحتاجها بشأن تذاكر كأس العالم في الولايات المتحدة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

ما هو جدول مباريات المجموعات في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية؟

على الرغم من أن كريستيان بوليسيتش سجل 12 هدفًا للولايات المتحدة في تصفيات كأس العالم، إلا أنه لم يسجل سوى هدف واحد خلال بطولة كأس العالم.

لكن هذا الهدف الوحيد، الذي جاء ضد إيران خلال المباراة الأخيرة للمنتخب الأمريكي في دور المجموعات في كأس العالم 2022 بقطر، كان حاسماً، حيث سمح للولايات المتحدة بالتأهل إلى دور الـ16.

التاريخ المباراة (وقت الانطلاق) المكان التذاكر الجمعة 12 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي (6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب سوفي (إنجلوود) التذاكر الجمعة 19 يونيو الولايات المتحدة ضد أستراليا (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب لومن (سياتل) التذاكر الخميس 25 يونيو الولايات المتحدة ضد تركيا (7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب سوفي (إنجلوود) التذاكر

أرخص تذاكر مباريات الولايات المتحدة في دور المجموعات

استنادًا إلى تتبع السوق الثانوية المباشر، والأسعار الأساسية الرسمية، وبوابات إعادة البيع النشطة، إليك تفاصيل أسعار أرخص تذاكر الدخول لمشاهدة مباريات الولايات المتحدة في المجموعة D.

تتغير الأسعار ديناميكيًا وفقًا لحجم الملعب والطلب الإقليمي في البلد المضيف وسهولة الوصول إلى الملعب.

تصنيفات أسعار تذاكر المجموعة D

الترتيب المباراة (التاريخ) المكان (المدينة) التذاكر #1 أستراليا ضد تركيا (14 يونيو) بي سي بليس (فانكوفر، كندا) التذاكر #2 تركيا ضد باراغواي (20 يونيو) ليفيز ستاديوم (سانتا كلارا، الولايات المتحدة الأمريكية) التذاكر #3 تركيا ضد الولايات المتحدة (26 يونيو) ملعب سوفي (لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية) التذاكر

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة. كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام لأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تقلبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات الأولية:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار



تابع بوابات تذاكر كأس العالم FIFA للحصول على معلومات إضافية، ومواقع البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

ما يمكن توقعه من كريستيان بوليسيتش في كأس العالم 2026

على الرغم من أن كريستيان بوليسيتش قد عاش العديد من اللحظات التي لا تُنسى خلال مسيرته مع الأندية، حيث حصد العديد من الألقاب مع بوروسيا دورتموند وتشيلسي وميلان، إلا أنه لا يزال ينتظر تحقيق إنجازات بارزة على الصعيد الدولي.

يبدو أن كريستيان بوليسيتش يقدم أداءً رفيع المستوى على أرض الملعب منذ سنوات عديدة. ظهر لأول مرة مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2016 وهو في سن 17 عامًا، وبذلك أصبح أصغر لاعب أمريكي يشارك في تصفيات كأس العالم.

في سن 27 عامًا، لا يزال بوليسيتش، اللاعب الذي يطلقون عليه لقب "كابتن أمريكا"، لديه الكثير ليقدمه لكرة القدم وبلده. ربما فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في التأهل لكأس العالم 2018، لكنها وصلت إلى دور الـ16 من البطولة للمرة الثالثة في غضون 12 عامًا في عام 2022، وستسعى إلى تحقيق مسيرة طويلة هذه المرة.

في كأس العالم 2022، حصل بوليسيتش، إلى جانب ثلاثة لاعبين آخرين، على ثالث أكبر عدد من جوائز "أفضل لاعب في المباراة" في البطولة، حيث لم يتفوق عليه سوى كيليان مبابي وليونيل ميسي. وبالنظر إلى خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الدور الأول من مرحلة خروج المغلوب، كان هذا إنجازًا مثيرًا للإعجاب بالنسبة لبوليسيتش، وسيأمل في أن يرتقي إلى مستوى المناسبة على أكبر مسرح مرة أخرى.

أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها الجادة عندما عينت ماوريسيو بوكيتينو، المدرب السابق لتوتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان وتشيلسي، في سبتمبر 2024، وعلى الرغم من بعض الانتكاسات، فإنها تأمل في تحقيق زخم إيجابي هذا الصيف.