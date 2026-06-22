كيفية الحصول على تذاكر لمشاهدة كريستيانو رونالدو في كأس العالم: تذاكر كأس العالم للبرتغال، ومعلومات، والمزيد

يتوق المشجعون بشدة لرؤية كريستيانو رونالدو وبقية لاعبي منتخب «سيليساو داس كيناس» في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

هل ستتمكن البرتغال من التغلب بسهولة على منافسيها في المجموعة في هيوستن وميامي؟ يمكنك أن تكون في الولايات المتحدة لتكتشف ذلك بنفسك.

ما هو جدول مباريات البرتغال في دورة كأس العالم 2026؟

على الرغم من تسجيله أهدافًا في مرمى 48 دولة مختلفة خلال مسيرته الدولية الأسطورية، لم يسجل كريستيانو رونالدو بعد أي هدف في مرمى أي من منافسي البرتغال في مجموعتها بكأس العالم 2026، سواء كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوزبكستان أو كولومبيا.

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة) المكان التذاكر الأربعاء 17 يونيو البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب NRG (هيوستن) التذاكر الثلاثاء 23 يونيو البرتغال ضد أوزبكستان (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب NRG (هيوستن) التذاكر السبت 27 يونيو البرتغال ضد كولومبيا (7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب هارد روك (ميامي) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباريات البرتغال في كأس العالم 2026؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس "من يأتي أولًا يخدم أولًا" مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس "من يأتي أولًا يخدم أولًا" مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في البرتغال؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات. الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تباينت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات الأولية:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا - 620 دولارًا مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا دور الـ32 105 - 750 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

تابع بوابات تذاكر كأس العالم FIFA للحصول على معلومات إضافية، ومواقع البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

ما الذي يمكن توقعه من كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2026؟

كريستيانو رونالدو، الذي ظهر لأول مرة مع المنتخب البرتغالي في عام 2003، قدم مرة أخرى مثالاً رائعاً لزملائه خلال حملة المنتخب الناجحة للتأهل إلى كأس العالم 2026. وتصدر قائمة هدافي الفريق، حيث سجل خمسة أهداف.

يحتل الأسطورة البرتغالية صدارة قائمة أفضل الهدافين الدوليين على مر العصور، بعد أن سجل 143 هدفًا في 226 مباراة مع منتخب بلاده. وبما أن أقرب منافسيه، ليونيل ميسي، يتخلف عنه بـ 27 هدفًا، فمن غير المرجح أن يتم تحطيم رقم رونالدو القياسي في أي وقت قريب، إن حدث ذلك أصلًا.

ثلاثة من أهداف رونالدو الثمانية السابقة في بطولة كأس العالم جاءت في مباراة واحدة رائعة ضمن دور المجموعات ضد الغريم الإيبيري، إسبانيا، في عام 2018. وأكمل «CR7» ثلاثيته بضربة حرة مذهلة في الدقيقة 88 لتعادل النتيجة 3-3.

ليس من المستغرب أن يتزامن صعود البرتغال في تصنيفات الفيفا مع ظهور كريستيانو رونالدو على الساحة الدولية. قبل تأهلها إلى كأس العالم 2002 في كوريا واليابان، لم تشارك البرتغال سوى في بطولتين لكأس العالم على مدار 70 عامًا.

أصبحت البرتغال الآن لاعباً رئيسياً على الساحة العالمية، حيث شاركت في كل بطولات كأس العالم منذ ذلك الحين وحققت إنجازاً لا يُنسى بحصولها على المركز الرابع في عام 2006. بالإضافة إلى ذلك، فازت «سيليساو داس كيناس» ببطولة كأس الأمم الأوروبية لعام 2016، كما توجت بطلةً لدوري الأمم الأوروبية في عامي 2019 و2025.