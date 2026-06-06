كيفية الحصول على تذاكر لمشاهدة كريستيانو رونالدو في كأس العالم: تذاكر كأس العالم للبرتغال ومعلومات أخرى

يتوق المشجعون بشدة لرؤية كريستيانو رونالدو وبقية أعضاء منتخب "سيليساو داس كيناس" في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

هل ستتغلب البرتغال بسهولة على منافسيها في المجموعة في هيوستن وميامي؟ يمكنك أن تكون في الولايات المتحدة لتكتشف ذلك بنفسك.

دع GOAL يرشدك إلى جميع المعلومات المتعلقة بتذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات البرتغال في كأس العالم 2026؟

على الرغم من تسجيله أهدافًا في مرمى 48 دولة مختلفة خلال مسيرته الدولية المذهلة، لم يسجل كريستيانو رونالدو أي هدف في مرمى أي من منافسي البرتغال في مجموعتها في كأس العالم 2026، وهي الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا.

التاريخ المباراة (وقت الانطلاق) المكان التذاكر الأربعاء 17 يونيو البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب NRG (هيوستن) التذاكر الثلاثاء 23 يونيو البرتغال ضد أوزبكستان (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب NRG (هيوستن) التذاكر السبت 27 يونيو البرتغال ضد كولومبيا (7:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب هارد روك (ميامي) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للبرتغال؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة. كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في البرتغال؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تقلبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات الأولية:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

تابع بوابات تذاكر كأس العالم FIFA للحصول على معلومات إضافية، ومواقع البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

ماذا نتوقع من كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2026؟

كريستيانو رونالدو، الذي ظهر لأول مرة مع المنتخب البرتغالي في عام 2003، قدم مرة أخرى مثالاً رائعاً لزملائه خلال حملة المنتخب الناجحة للتأهل إلى كأس العالم 2026. وتصدر قائمة هدافي الفريق، حيث سجل خمسة أهداف.

يحتل الأسطورة البرتغالي صدارة قائمة أفضل الهدافين الدوليين على مر العصور، بعد أن سجل 143 هدفًا في 226 مباراة مع منتخب بلاده. ومع وجود أقرب منافسيه، ليونيل ميسي، متأخرًا عنه بـ 27 هدفًا، من غير المرجح أن يتم كسر رقم رونالدو القياسي في أي وقت قريب، إن حدث ذلك أصلًا.

ثلاثة من أهداف رونالدو الثمانية السابقة في بطولة كأس العالم جاءت في مباراة رائعة في دور المجموعات ضد منافسه الإيبيري، إسبانيا، في عام 2018. أكمل CR7 ثلاثيته بضربة حرة مذهلة في الدقيقة 88 لتعادل النتيجة 3-3.

ليس من المستغرب أن يتزامن صعود البرتغال في تصنيفات الفيفا مع ظهور كريستيانو رونالدو على الساحة الدولية. قبل تأهلهم إلى كأس العالم 2002 في كوريا واليابان، لم يشاركوا سوى في بطولتين لكأس العالم على مدار 70 عامًا.

أصبحت البرتغال الآن لاعباً رئيسياً على الساحة العالمية، حيث شاركت في كل بطولة كأس العالم منذ ذلك الحين وحققت إنجازاً لا يُنسى بحصولها على المركز الرابع في عام 2006. بالإضافة إلى ذلك، فازت "سيليساو داس كيناس" ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2016، كما توجت بطلةً لدوري الأمم الأوروبية في عامي 2019 و2025.