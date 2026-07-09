كيفية الحصول على تذاكر لمشاهدة كريستيانو رونالدو في كأس العالم: تذاكر البرتغال في كأس العالم، معلومات والمزيد

خرج كريستيانو رونالدو والبرتغال رسميًا من كأس العالم 2026. وبينما لم يعد بإمكان الجماهير مشاهدة الأسطورة البرتغالية مباشرة في أميركا الشمالية، تزداد حدة البطولة مع دخولها الأدوار النهائية.

انتهى مشوار البرتغال في كأس العالم 2026 من FIFA عند دور الـ16 بعد الخسارة 1-0 أمام إسبانيا في 6 يوليو 2026. وأقيمت المباراة على ملعب دالاس في أرلينغتون، تكساس، وظلت النتيجة دون أهداف حتى سجل البديل ميكيل ميرينو هدف الفوز لإسبانيا في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني (الدقيقة 91).

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ورغم خروج البرتغال رسميًا، لا تزال هناك بعض تذاكر كأس العالم متاحة.

جدول مباريات البرتغال ونتائجها في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة التذاكر الأربعاء 17 يونيو البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1 الثلاثاء 23 يونيو البرتغال ضد أوزبكستان 5-0 السبت 27 يونيو البرتغال ضد كولومبيا 0-0 الجمعة 3 يوليو دور الـ32: البرتغال ضد كرواتيا 2-1 الاثنين 6 يوليو دور الـ16: البرتغال ضد إسبانيا 0-1

الجدول الكامل لمباريات كأس العالم 2026 المقبلة

التاريخ ووقت الانطلاق تفاصيل المباراة الموقع التذاكر 9 يوليو، 6 مساءً بتوقيت EDT ربع النهائي 1: فرنسا ضد المغرب ملعب جيليت (بوسطن)، الولايات المتحدة اشترِ التذاكر 10 يوليو، 6 مساءً بتوقيت PDT ربع النهائي 2: إسبانيا ضد بلجيكا ملعب SoFi (لوس أنجلوس)، الولايات المتحدة اشترِ التذاكر 11 يوليو، 4 مساءً بتوقيت EDT ربع النهائي 3: النرويج ضد إنجلترا ملعب هارد روك (ميامي)، الولايات المتحدة اشترِ التذاكر 11 يوليو، 6 مساءً بتوقيت CDT ربع النهائي 4: الأرجنتين ضد سويسرا ملعب أروهيد (كانساس سيتي)، الولايات المتحدة اشترِ التذاكر 14 يوليو، 7 مساءً بتوقيت CDT نصف النهائي 1: فرنسا/المغرب ضد إسبانيا/بلجيكا ملعب دالاس، الولايات المتحدة اشترِ التذاكر 15 يوليو، 8 مساءً بتوقيت EDT نصف النهائي 2: النرويج/إنجلترا ضد الأرجنتين/سويسرا ملعب أتلانتا، الولايات المتحدة اشترِ التذاكر 18 يوليو، 3 مساءً بتوقيت EDT مباراة تحديد المركز الثالث: فرنسا / المغرب / إسبانيا / بلجيكا ضد النرويج / إنجلترا / الأرجنتين / سويسرا ملعب ميامي، الولايات المتحدة اشترِ التذاكر 19 يوليو، 3 مساءً بتوقيت EDT نهائي كأس العالم: فرنسا / المغرب / إسبانيا / بلجيكا ضد النرويج / إنجلترا / الأرجنتين / سويسرا ملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة اشترِ التذاكر

كيف تشتري تذاكر البرتغال في كأس العالم 2026؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا سحوبات التذاكر الرسمية الرئيسية لكأس العالم، بما في ذلك البيع المسبق عبر Visa، والسحب المبكر للتذاكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد القرعة.

ومع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، أصبح التوفر الأساسي الآن عند أدنى مستوياته على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته باختصار:

مرحلة المبيعات الأخيرة جارية حاليًا، بعدما انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، فهذه ليست قرعة. تُباع التذاكر وفق أسبقية الحضور فقط مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من FIFA.

جارية حاليًا، بعدما انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، فهذه ليست قرعة. تُباع التذاكر وفق أسبقية الحضور فقط مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من FIFA. منصة FIFA الرسمية لإعادة بيع التذاكر مفتوحة أيضًا. وأصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الأساسية المعتمدة للجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثقة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

مفتوحة أيضًا. وأصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الأساسية المعتمدة للجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثقة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة. وبديلًا من ذلك، يمكن للجماهير اللجوء إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظات الأخيرة. وتذكر التحقق من الشروط والأحكام في أي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

كم تبلغ أسعار تذاكر البرتغال في كأس العالم 2026؟

تُنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 من FIFA إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى سعرًا، وتقع في المستوى السفلي من المدرجات.

الأغلى سعرًا، وتقع في المستوى السفلي من المدرجات. الفئة 2: تمتد عبر المستويين العلوي والسفلي خارج مناطق الفئة 1.

تمتد عبر المستويين العلوي والسفلي خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: توجد بشكل رئيسي في المستوى العلوي، بعد الفئتين 1 و2.

توجد بشكل رئيسي في المستوى العلوي، بعد الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأكثر affordability، وتقع في المستوى العلوي خارج الفئات الأخرى.

شهدت الأسعار تقلبات خلال مختلف مراحل طرح التذاكر/البيع. وتظهر التقديرات المبكرة أدناه:

المرحلة نطاق سعر التذكرة دور المجموعات (باستثناء الدول المستضيفة) $60 - $620 دور المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) $75 - $2,735 دور الـ32 $105 - $750 دور الـ16 $170 - $980 ربع النهائي $275 - $1,775 نصف النهائي $420 - $3,295 النهائي $2,030 - $7,875

تابع بوابات FIFA الخاصة بتذاكر كأس العالم لمزيد من المعلومات، وكذلك مواقع البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوفر الحالي.

ماذا نتوقع من كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2026؟

كريستيانو رونالدو، الذي شارك بشكل مذهل لأول مرة مع البرتغال في 2003، قدم مرة أخرى مثالًا رائعًا لزملائه خلال مشوار الفريق الناجح في تصفيات كأس العالم 2026. وتصدر قائمة هدافي الفريق، بعدما هز الشباك خمس مرات.

ويتربع الأسطورة البرتغالية على صدارة قائمة الهدافين الدوليين عبر التاريخ، بعدما سجل 143 هدفًا في 226 مباراة مع منتخب بلاده. ومع تأخر أقرب ملاحقيه، ليونيل ميسي، بفارق 27 هدفًا عنه، فمن غير المرجح أن يُكسر رقم رونالدو القياسي في أي وقت قريب، إن حدث ذلك أصلًا.

ثلاثة من أهداف رونالدو الثمانية السابقة في بطولات كأس العالم جاءت في مباراة مميزة بدور المجموعات أمام المنافس الإيبيري إسبانيا في 2018. وأكمل CR7 الهاتريك بركلة حرة مذهلة في الدقيقة 88 ليعادل النتيجة 3-3.

ليس من المستغرب أن يتزامن صعود البرتغال في تصنيف FIFA مع وصول كريستيانو رونالدو إلى الساحة الدولية. وقبل تأهلها إلى كوريا/اليابان 2002، كانت قد شاركت فقط في نسختين من كأس العالم على مدار 70 عامًا.

وأصبحت البرتغال الآن من القوى الكبرى على الساحة العالمية، إذ شاركت في كل نسخة من كأس العالم منذ ذلك الحين، وحققت المركز الرابع بشكل لا يُنسى في 2006. وإضافة إلى ذلك، فازت Selecao das Quinas ببطولة أوروبا 2016، كما تُوجت أيضًا بلقب دوري الأمم الأوروبية في 2019 و2025.

لا يزال الاهتمام بتذاكر المباريات التي يشارك فيها كريستيانو رونالدو مرتفعًا للغاية، في ظل رغبة المشجعين في مشاهدة المهاجم الأسطوري وهو يمثل بلاده في البطولات الكبرى. وتتابع الجماهير عن كثب تحديثات التذاكر الرسمية أملًا في حجز مقاعد لهذه المباريات الدولية المطلوبة بشدة. وبعيدًا عن الحضور في الملعب، يتابع عشاق كرة القدم أيضًا أخبار الفريق، واحتمالات اللاعبين الفردية، والعروض الترويجية لشركات المراهنات قبل انطلاق المباريات. ويمكن للمهتمين باستكشاف الحوافز الترحيبية المحتملة على منصات المراهنة الحديثة قراءة المزيد عن رمز betano الترويجي للتعرف على متطلبات إعداد الحساب وشروط العرض. ويسمح البقاء على اطلاع بتفاصيل العروض الترويجية لعشاق الرياضة بتقييم مزايا المراهنة المتاحة بشكل شامل.