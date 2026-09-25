يواجه لايبزيج فريق بي إس في آيندهوفن يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على ملعب ريد بول أرينا لايبزيج.

يعوّل لايبزيج على أفضلية الأرض وعلى هجومه الألماني القائم على الضغط العالي لإرباك الضيوف. وفي المقابل، يدخل بي إس في آيندهوفن، أحد أقوى فرق هولندا، المباراة مع فورمة محلية هجومية ولعب انتقالات حاد من أجل تحدي أصحاب الأرض خارج الديار.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة لايبزيج ضد بي إس في آيندهوفن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة لايبزيج ضد بي إس في آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة لايبزيج ضد بي إس في آيندهوفن على ملعب ريد بول أرينا لايبزيج، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 15:00 ريد بول أرينا، لايبزيج

كيفية شراء تذاكر مباراة لايبزيج ضد بي إس في آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة لايبزيج ضد بي إس في آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا على ملعب ريد بول أرينا، اتبع هذه الخيارات خطوة بخطوة:

1. متجر التذاكر الرسمي لنادي لايبزيج

الموقع الرسمي / التطبيق: قم بزيارة متجر التذاكر الرسمي لنادي لايبزيج عبر الإنترنت أو استخدم تطبيق RBL Ticket App الرسمي.

منصة تبادل تذاكر لايبزيج: إذا نفدت التذاكر، فتحقق من منصة RBL Ticket Exchange الرسمية ( RBL-Ticketbörse ) داخل تطبيق التذاكر الرسمي للنادي أو عبر البوابة الرسمية.

2. القطاع الرسمي للجماهير الضيفة (لمشجعي بي إس في)

مشجعو بي إس في آيندهوفن: إذا كنت تخطط للجلوس في قسم الجماهير الزائرة، فيجب الحصول على التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لبي إس في آيندهوفن .

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لايبزيج ضد بي إس في آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة لايبزيج ضد بي إس في آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا على ملعب ريد بول أرينا بحسب الفئة وقناة الشراء:

1. الأسعار الرسمية بالقيمة الأصلية (متجر تذاكر لايبزيج)

مقاعد الفئات العادية: تتراوح عادة بين 20 و85 يورو بحسب قطاع الجلوس، مثل المدرجات خلف المرمى / قطاعات الجماهير مقابل المقاعد الوسطية على الجانبين.

باقات كبار الشخصيات / الضيافة: تبدأ تقريبًا من 250 إلى 500+ يورو للتذكرة الواحدة.

2. سوق التذاكر الثانوية

عندما تنفد التذاكر عبر القنوات الرسمية، يمكن للجماهير اللجوء إلى منصات بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub للحصول على مقاعد للمباراة.

مقاعد الدخول الأساسية / أماكن الوقوف: تبدأ من حوالي 42 إلى 45 يورو .

الفئة 1 / المقاعد المميزة على الجانبين: تتراوح بين 150 إلى 280 يورو .

متوسط سعر إعادة البيع: يبلغ تقريبًا 120 إلى 140 يورو .

لايبزيج ضد بي إس في آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

فورمة لايبزيج وبي إس في آيندهوفن

فاز لايبزيج في مباراتين وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، مع احتساب خسارة إضافية أيضًا، ما أسفر عن سلسلة نتائج متباينة. وكانت آخر مبارياته انتصارًا كاسحًا بنتيجة 5-0 على هامبورجر إس في في الدوري الألماني، في تناقض واضح مع الخسارة 4-1 أمام كومو في دوري أبطال أوروبا التي سبقته. وخسر لايبزيج أيضًا 3-1 أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني خلال هذه الفترة، رغم أن انتصاراته السابقة على بوروسيا مونشنجلادباخ وآينتراخت ترير أظهرت قدرته المحلية. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل لايبزيج 15 هدفًا لكنه استقبل ثمانية أهداف، ما يعكس فريقًا هجوميًا لكنه يفتقر إلى الثبات الدفاعي.

يعيش بي إس في آيندهوفن فترة قوية، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات وتعادل في واحدة. وكانت آخر نتائجه فوزًا بنتيجة 4-1 على سبارتا روتردام في الدوري الهولندي، كما تغلب أيضًا على أياكس 3-1 خارج أرضه خلال هذه الفترة. أما النقاط الوحيدة التي أهدرها فجاءت في التعادل 1-1 مع شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا. وسجل بي إس في 15 هدفًا خلال هذه المباريات الخمس، ولم يستقبل سوى أربعة أهداف، ما يبرز قوته الهجومية وصلابته الدفاعية النسبية.

لايبزيج ضد بي إس في آيندهوفن: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

لا تتوافر بيانات المواجهات المباشرة بين لايبزيج وبي إس في آيندهوفن لهذه المباراة. ولم يتم تقديم سجلات تاريخية رسمية بين الناديين قبل هذه المواجهة.