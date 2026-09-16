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الدوري الألماني
team-logoلايبزيج
ريد بول أرينا، لايبزيج
team-logoآينتراخت فرانكفورت
Book RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt Tickets
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كيفية الحصول على تذاكر لايبزيج ضد آينتراخت فرانكفورت: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
لايبزيج
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الألماني

يواجه لايبزيج نظيره آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني. إليك كيف يمكنك حجز تذاكرك

يواجه RB Leipzig فريق Eintracht Frankfurt يوم السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب Red Bull Arena في لايبزيج.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة بينهما عبر التاريخ، يتفوق RB Leipzig بـ9 انتصارات مقابل 6 انتصارات لـEintracht Frankfurt، إلى جانب 8 تعادلات. وفي آخر مواجهة بينهما يوم 18 أبريل 2026، حقق RB Leipzig فوزًا خارج أرضه بنتيجة 3-1 على ملعب Deutsche Bank Park في الدوري الألماني.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة RB Leipzig ضد Eintracht Frankfurt، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة RB Leipzig ضد Eintracht Frankfurt في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة RB Leipzig ضد Eintracht Frankfurt على ملعب Red Bull Arena في لايبزيج يوم السبت 10 أكتوبر.

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الدوري الألماني - الجولة 5
ريد بول أرينا، لايبزيج

كيفية شراء تذاكر مباراة RB Leipzig ضد Eintracht Frankfurt في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة RB Leipzig ضد Eintracht Frankfurt في الدوري الألماني، اتبع هذه الخطوات المعتادة عبر القنوات الرسمية والأساسية:

1. المتجر الرسمي الإلكتروني لتذاكر RB Leipzig (لمقاعد المدرجات المخصصة للجماهير صاحبة الأرض)

  • يفتح RB Leipzig عادةً بيع التذاكر على مراحل، مع منح الأولوية أولًا لأعضاء النادي الرسميين وحاملي التذاكر الموسمية. وإذا ظلت مقاعد متاحة، فسيُفتح البيع للجمهور العام قبل موعد المباراة. =

2. المتجر الرسمي الإلكتروني لتذاكر Eintracht Frankfurt (لمقاعد قسم الجماهير الضيفة)

  • إذا كنت تشجع Eintracht Frankfurt، فقم بزيارة متجر التذاكر الرسمي الرئيسي للنادي أو تطبيق mainaquila. وتكون مخصصات مباريات خارج الأرض محدودة للغاية وتُمنح الأولوية فيها لأعضاء Eintracht Frankfurt الرسميين وروابط المشجعين الرسمية بسبب ارتفاع الطلب.

3. سوق التذاكر الثانوية وتبادل التذاكر (إعادة البيع)

  • منصة التبادل الرسمية لتذاكر RBL ‏(Ticketbörse): إذا نفدت تذاكر المباراة، فتحقق من السوق الثانوية الرسمية لـRB Leipzig ‏(Ticketbörse) على بوابة التذاكر الخاصة به، حيث يعيد حاملو التذاكر الموسمية بيع مقاعدهم الخاصة بالمباراة الواحدة بالقيمة الاسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة RB Leipzig ضد Eintracht Frankfurt في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة RB Leipzig ضد Eintracht Frankfurt في الدوري الألماني بحسب موقع المقعد، وقناة الشراء، وفئة التصنيف.

أسعار السوق الرسمية الأساسية (القيمة الاسمية)

  • أماكن الوقوف / قطاع المشجعين (القطاع B): من 15 € إلى 25 €
  • الفئتان 4 و3 (الطابق العلوي / خلف المرميين): من 25 € إلى 45 €
  • الفئتان 2 و1 (الجانب الطويل / الطابقان السفلي والمتوسط): من 50 € إلى 85 €
  • باقات كبار الزوار والضيافة: من 150 € إلى 400 €+

مخصصات جماهير الفريق الضيف (قطاع Eintracht Frankfurt)

  • تذاكر وقوف للجماهير الضيفة: ~15 € إلى 20 €
  • تذاكر جلوس للجماهير الضيفة: ~30 € إلى 45 €

سوق التذاكر الثانوية

  • منصة التبادل الرسمية لتذاكر RBL ‏(Ticketbörse): تُباع التذاكر بالقيمة الاسمية فقط (من 15 € إلى 85 €)، إضافة إلى رسوم إدارية/معالجة رمزية.

RB Leipzig ضد Eintracht Frankfurt في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى RB Leipzig وEintracht Frankfurt

حقق RB Leipzig انتصارين، ومن دون أي تعادل، وتعرض لثلاث هزائم في آخر خمس مباريات، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا سبعة. وكانت آخر مباراة له خسارة 3-1 أمام Werder Bremen في الدوري الألماني. وقبل ذلك، فاز لايبزيج 3-0 على Borussia Mönchengladbach في الجولة الافتتاحية من الدوري الألماني، وسجل ستة أهداف في شباك Eintracht Trier في كأس ألمانيا. وجاءت هزيمتاه في فترة الإعداد أمام Bayern Munich وLeeds United.

حقق Eintracht Frankfurt فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات، مسجلًا 21 هدفًا لكنه استقبل 17. وكانت أحدث نتائجه هزيمة 4-1 أمام Augsburg في الدوري الألماني. وأبرز نتائج Frankfurt في هذه السلسلة كانت الفوز 11-0 على SC St. Tönis في كأس ألمانيا، لكن ذلك تزامن مع خسارة ودية 7-0 أمام Brentford وتعادل 3-3 على ملعب Union Berlin في الجولة الأولى.

لايبزيج

لايبزيج - المستوى

ETR
ف0-6
مونشنجلادباخ
ف3-0
بريمن
خ3-1
كومو
خ4-1
هامبورج
ف5-0
الهدف المسجل (المستقبل)
16/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
فرانكفورت

فرانكفورت - المستوى

برينتفورد
خ7-0
STT
ف0-11
أونيون برلين
ت3-3
أوجسبورج
خ1-4
ماينتس
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
18/15
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

RB Leipzig ضد Eintracht Frankfurt: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الناديين يوم 18 أبريل 2026، عندما فاز RB Leipzig على Eintracht Frankfurt بنتيجة 3-1 في مباراة بالدوري الألماني في فرانكفورت. وقبل ذلك، فاز لايبزيج 6-0 على أرضه في ديسمبر 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق لايبزيج بوضوح بأربعة انتصارات مقابل فوز واحد لفرانكفورت، بعدما سجل 14 هدفًا مقابل ستة أهداف لفرانكفورت خلال تلك الفترة.

وجهاً لوجه

لايبزيجتعادلآينتراخت فرانكفورت
4
0
1
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت badge
آينتراخت فرانكفورت
فرانكفورت
1
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
3
انتهت
الدوري الألماني
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
6
آينتراخت فرانكفورت badge
آينتراخت فرانكفورت
فرانكفورت
0
انتهت
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت badge
آينتراخت فرانكفورت
فرانكفورت
4
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
0
انتهت
الدوري الألماني
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
2
آينتراخت فرانكفورت badge
آينتراخت فرانكفورت
فرانكفورت
1
انتهت
كأس ألمانيا
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
3
آينتراخت فرانكفورت badge
آينتراخت فرانكفورت
فرانكفورت
0
انتهت
14الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5
#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
فرايبورجفرايبورجفرايبورج
3300101+99
ف
ف
ف
2
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
330082+69
ف
ف
ف
3
أوجسبورجأوجسبورجأوجسبورج
321093+67
ت
ف
ف
4
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
321072+57
ف
ت
ف
5
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
320193+66
ف
خ
ف
6
إيلفيرسبيرجإيلفيرسبيرجإلفيرسبيرج
320187+16
خ
ف
ف
7
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
311185+34
ت
ف
خ
8
ماينتسماينتسماينتس
311163+34
خ
ف
ت
9
آينتراخت فرانكفورتآينتراخت فرانكفورتفرانكفورت
311178-14
ف
خ
ت
10
فيردر بريمنفيردر بريمنبريمن
311156-14
ت
ف
خ
11
شالكه 04شالكه 04شالكه
311134-14
ف
ت
خ
12
كولنكولنكولن
311157-24
ت
خ
ف
13
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
310267-13
ف
خ
خ
14
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
310268-23
خ
ف
خ
15
باديربورنباديربورنبادربورن
301204-41
خ
خ
ت
16
أونيون برلينأونيون برلينأونيون برلين
3012410-61
خ
خ
ت
17
بوروسيا مونشنجلادباخبوروسيا مونشنجلادباخمونشنجلادباخ
3003312-90
خ
خ
خ
18
هامبورجهامبورجهامبورج
3003012-120
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط

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