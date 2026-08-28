كيفية الحصول على تذاكر كولن ضد فيردر بريمن: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه إف سي كويلن فريق فيردر بريمن يوم السبت 12 سبتمبر 2026 على ملعب راين إنرجي شتاديون في كولن.

في آخر مواجهة تنافسية بينهما يوم 12 أبريل 2026، حقق 1. إف سي كولن فوزًا بنتيجة 3-1 على أرضه أمام فيردر بريمن. تاريخيًا، شهدت مباريات الفريقين على ملعب راين إنرجي شتاديون عددًا كبيرًا من الأهداف، كما أن نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة بينهما في الدوري الألماني كانت متوازنة عبر آخر ست مواجهات.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة إف سي كويلن ضد فيردر بريمن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إف سي كويلن ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة إف سي كويلن ضد فيردر بريمن على ملعب راين إنرجي شتاديون في كولن.

الدوري الألماني - الجولة 3 12 سبتمبر 2026 - 12:30 رين إينيرجي ستاديون

كيفية شراء تذاكر مباراة إف سي كويلن ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني

لشراء تذاكر مباراة 1. إف سي كولن ضد فيردر بريمن على ملعب راين إنرجي شتاديون، لديك خيارات رسمية أساسية إلى جانب منصات ثانوية:

المتجر الرسمي لتذاكر 1. إف سي كولن : المكان الأكثر مباشرة وأمانًا لشراء التذاكر هو عبر الموقع الرسمي للنادي (fc.de) من خلال متجر التذاكر الإلكتروني. وعادة ما تُطرح التذاكر أولًا بأولوية لأعضاء النادي، ثم تُطرح للبيع العام إذا بقيت أي تذاكر متاحة.

عروض VIP والضيافة الرسمية : إذا نفدت التذاكر العامة، يمكن حجز باقات VIP والمقاعد المخصصة لرجال الأعمال مباشرة عبر منصات الضيافة الرسمية مثل official-vip.com أو من خلال قسم الضيافة في إف سي كولن.

الحصص الرسمية لتذاكر الجماهير الضيفة : إذا كنت تشجع فيردر بريمن، فسيتم توزيع تذاكر المدرج المخصص للجماهير الضيفة رسميًا عبر بوابة التذاكر في الموقع الرسمي للنادي (werder.de) للجماهير المسجلة وحاملي التذاكر الموسمية.

الأسواق الثانوية : إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية العامة، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub تعرض خيارات إعادة بيع من بائعين أفراد.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إف سي كويلن ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة 1. إف سي كولن ضد إس في فيردر بريمن في الدوري الألماني بحسب فئة المقاعد، وقناة الشراء، وحجم الطلب على المباراة:

الفئة 1 (الجانب الطولي / الطابق السفلي) : تتراوح أسعار التذاكر الرسمية الأساسية في المواقع المميزة بالمدرج الرئيسي عادة بين £50 و£75 للتذكرة الواحدة.

الفئة 2 (الزوايا / الطابق العلوي) : عادة ما تتراوح تكلفة المقاعد القياسية على الزوايا أو في المستويات العليا بين £35 و£55 .

منطقة الوقوف (Stehplatz) : تُعد تذاكر المدرجات المخصصة للوقوف في قطاعات أصحاب الأرض أو الجماهير الضيفة هي الأقل تكلفة، وعادة ما يتراوح سعرها بين £15 و£22 .

باقات الضيافة وVIP : تبدأ أسعار مقاعد رجال الأعمال المميزة، والدخول إلى الصالات، وتذاكر الضيافة الرسمية من حوالي £180 إلى £350+ للشخص الواحد.

سوق إعادة البيع الثانوية : إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية العامة، فإن الأسعار على منصات إعادة البيع مثل StubHub تتغير بحسب حجم الطلب، وعادة ما تبدأ من حوالي £45 إلى £90+ للمقاعد القياسية.

إف سي كويلن ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إف سي كويلن ضد فيردر بريمن

فاز إف سي كويلن في أربع من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات، وتعادل في واحدة. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 2-1 على فورتسبورجر كيكرز في كأس ألمانيا يوم 24 أغسطس، وذلك بعد فوزين وديين متتاليين بنتيجتي 2-1 و2-0 على ريال سوسيداد. أما النقاط الوحيدة التي أهدرها خلال هذه السلسلة فجاءت في تعادل 2-2 أمام هيرتا برلين في فترة الإعداد للموسم. وسجل كويلن 13 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس واستقبل أربعة أهداف.

أسفرت آخر خمس مباريات لفيردر بريمن عن فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة. وكانت آخر نتيجة له فوزًا بنتيجة 3-0 على إس كيه هانزا لونييبورج في كأس ألمانيا يوم 22 أغسطس. وخسر بريمن آخر مباراة ودية له في فترة الإعداد بنتيجة 1-0 أمام أوكسير، كما تعادل مرتين أمام بادربورن، وانتهت المباراتان بنتيجة 2-2. وسجل تسعة أهداف واستقبل خمسة خلال تلك السلسلة من خمس مباريات.

إف سي كويلن ضد فيردر بريمن: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الألماني يوم 12 أبريل 2026، عندما فاز إف سي كويلن بنتيجة 3-1 على ملعب راين إنرجي شتاديون. وعلى مدار آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الألماني، يبدو السجل متكافئًا بواقع فوز واحد لكل فريق وثلاثة تعادلات. وكان الفوز الوحيد السابق خارج الأرض في تلك السلسلة من نصيب بريمن، الذي فاز 1-0 في كولن في فبراير 2024.

ترتيب إف سي كويلن ضد فيردر بريمن

في جدول الدوري الألماني الحالي، يحتل إف سي كويلن المركز الثامن، بينما يأتي فيردر بريمن في المركز الثامن عشر.