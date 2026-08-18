اضطر كوفنتري إلى السفر إلى لندن لمواجهة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال، في افتتاح موسمه. ولحسن حظ سكاي بلوز، فإن أول مواجهة على أرضه في الموسم الجديد تبدو أكثر ملاءمة بكثير، إذ يلتقي مع فريق آخر صاعد، هو هال سيتي، على ملعب كوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا يوم السبت 29 أغسطس.

أنهى أبطال التشامبيونشيب بقيادة فرانك لامبارد الموسم بقوة، بعدما فازوا على آخر ثلاثة منافسين لهم وسجلوا 12 هدفًا في مرماهم، ليحسموا اللقب بفارق 11 نقطة. وكان أداؤهم على أرضهم مثيرًا للإعجاب للغاية طوال الموسم، إذ لم يتعرضوا سوى لهزيمتين فقط أمام جماهير كوف، وكلتاهما كانتا أمام فريقين من أصحاب المراكز الأربعة الأولى.

فهل سيفرض كوفنتري هيمنته على أرضه هذه المرة؟ يمكنك معرفة ذلك بنفسك من خلال حجز تذاكر المباراة. دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد هال سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة كوفنتري سيتي ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة كوفنتري سيتي ضد هال سيتي في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم السبت 29 أغسطس، على ملعب كوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا في كوفنتري.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 29 أغسطس 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

كيفية شراء تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للحصول على تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم تنظيمها عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو عبر شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانوني، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

أعضاء النادي الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت وفق أسبقية الحجز بقرعات عشوائية لأعضاء النادي الذين يدفعون رسوم العضوية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: الطرح المفتوح للتذاكر لعموم الجمهور من غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصم: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة عبر فئات البالغين، والناشئين، عادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام المنافسين الستة الأوائل أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، مع أعلى أسعار بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطى على جانبي الملعب ومقاعد الدرجات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر مقاعد الدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية فعالة ومدفوعة للنادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وتُباع عادة بشكل حصري لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يمتلكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ولا تصل فعليًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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