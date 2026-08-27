كيفية الحصول على تذاكر كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

يخوض كريستال بالاس اختبارًا افتتاحيًا صعبًا على أرضه في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، حين يواجه مانشستر سيتي، الذي أنهى كل موسم من المواسم العشرة الماضية ضمن المراكز الثلاثة الأولى، يوم الجمعة 28 أغسطس على ملعب سيلهرست بارك. ويمكنك حجز التذاكر اليوم لهذه المواجهة الليلية المثيرة.

سيقود بيير ساج فريق كريستال بالاس على أرضه للمرة الأولى منذ توليه المسؤولية خلفًا لأوليفر جلاسنر الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وسيأمل في تقديم أداء إيجابي. وبينما مالت بعض المواجهات المباشرة الأخيرة بشكل واضح لصالح مانشستر سيتي، فإن كريستال بالاس لا يزال يحتفظ بذكريات جميلة عن فوزه المفاجئ في ويمبلي، عندما تُوج بكأس الاتحاد الإنجليزي في مايو 2025.

المدرب الجديد لمانشستر سيتي، إنزو ماريسكا، سيشرف على مباراة في العاصمة للمرة الأولى منذ فترته كمدرب لتشيلسي. وفي ثلاث مباريات أمام كريستال بالاس خلال تلك الفترة التي امتدت 18 شهرًا، فشل في إيجاد صيغة الفوز، إذ انتهت كل تلك المواجهات بالتعادل.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في تمام 20:00 بتوقيت BST يوم الجمعة 28 أغسطس، على ملعب سيلهرست بارك في لندن.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 28 أغسطس 2026 - 15:00 سيلهرست بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للحصول على تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، والبوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر وفق العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وحاملو السندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون المدفوعون «نظام القرعة»: تم استبدال طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء الرسميين المشتركين المدفوعين في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر «إعادة البيع»: إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور يكاد يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية والتخفيضات: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة ضمن فئات البالغين، والناشئين «عادة تحت 18 أو 21 عامًا»، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، مع أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطية على طول جانبي الملعب ومقاعد المدرجات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات البيتية بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة سارية في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل تقريبًا مطلقًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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