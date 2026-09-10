يلتقي منتخبا كرواتيا وإنجلترا مرتين في دوري الأمم الأوروبية 2026-27، ضمن جدول قوي للمجموعة الثالثة من المستوى الأول، التي تضم أيضًا إسبانيا وتشيكيا. وستُقام المواجهة الأولى في رييكا يوم 3 أكتوبر بالكامل خلف أبواب مغلقة، بعد عقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على كرواتيا عقب اضطرابات جماهيرية في ربع النهائي أمام فرنسا بالموسم الماضي، لذلك لا توجد تذاكر متاحة للجمهور لهذه المباراة.

GOAL لديه كل ما تحتاج إلى معرفته الآن بشأن حجز تذاكر كرواتيا ضد إنجلترا لمباراة ويمبلي، بما في ذلك الأسعار والتوافر وأفضل أماكن الشراء.

متى تنطلق مباراة كرواتيا ضد إنجلترا في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية؟

تنطلق مباراة كرواتيا ضد إنجلترا في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي يوم السبت 3 أكتوبر 2026، على ملعب ستاديون روييفيتسا في رييكا. معلومات البث الرسمية لهذه المباراة غير متاحة حاليًا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 3 أكتوبر 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

أين يمكنك شراء تذاكر كرواتيا ضد إنجلترا؟

لا توجد أي تذاكر متاحة للجمهور لمباراة 3 أكتوبر في رييكا، إذ ستُقام من دون حضور جماهيري ضمن عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المفروضة على كرواتيا. ومن يرغب في مشاهدة المنتخبين خلال هذه الحملة، عليه التوجه بدلًا من ذلك إلى مباراة 12 نوفمبر على ملعب ويمبلي.

تُطرح تذاكر مواجهة ويمبلي أولًا عبر بوابة التذاكر الرسمية التابعة لـ England Football، مع منح أولوية عادةً لأعضاء England Supporters Travel Club وحاملي التذاكر الموسمية المرتبطين بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قبل طرح ما يتبقى للبيع العام.

إليك بعض الأمور التي يجدر معرفتها عند شراء تذاكر هذه المواجهة:

مباراة 3 أكتوبر (رييكا) – تُقام خلف أبواب مغلقة من دون تذاكر عامة، سواء رسمية أو في السوق الثانوية

البيع العام الرسمي (ويمبلي) – يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً يكون ذلك أقرب إلى موعد المباراة

تحويلات مضمونة – كل عملية شراء عبر Ticombo تأتي من مجموعة من البائعين الموثقين

السوق الثانوية – يُعد Ticombo خيارك إذا نفدت القوائم المعروضة على الموقع الرسمي

وبالنظر إلى قيمة هذه المباراة، يُنصح بالحجز المبكر لمواجهة ويمبلي بمجرد فتح باب البيع العام.

كم تبلغ أسعار تذاكر كرواتيا ضد إنجلترا؟

لا توجد أسعار رسمية أو في السوق الثانوية لمباراة 3 أكتوبر في رييكا، لأنها مغلقة بالكامل أمام الجمهور.

تُحدد الأسعار الرسمية لمباراة ويمبلي عبر بوابة التذاكر التابعة لـ England Football، مع إتاحة كامل الفئات من المقاعد العادية إلى المميزة بالسعر الأصلي طالما استمر التخصيص، وقد بدأت الأسعار الرسمية لمباريات سابقة لإنجلترا في دوري الأمم على ملعب ويمبلي من نحو 40 جنيهًا إسترلينيًا.

Ticombo هو خيارك إذا نفدت القوائم المعروضة على الموقع الرسمي، إذ تبدأ أسعار السوق الثانوية لمباراة بهذه القيمة عادةً من نحو 45 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا لمقاعد المدرج العلوي بمجرد إتاحة القوائم.

وكما هو الحال مع أي مباراة دولية تحظى بإقبال كبير، قد تتغير الأسعار مع اقتراب موعد اللقاء، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا يكون عادةً الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تعمل ضمن ميزانية محددة.

كرواتيا ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج كرواتيا ضد إنجلترا

فازت كرواتيا في ثلاث مباريات وخسرت مباراتين من آخر خمس مباريات خاضتها، وسجلت سبعة أهداف واستقبلت تسعة خلال هذه السلسلة. وكانت آخر مباراة لها خسارة 2-1 أمام البرتغال في دور الـ16 من كأس العالم. وقبل ذلك في هذا التسلسل، فازت على غانا 2-1 وعلى بنما 1-0، لكنها تعرضت أيضًا لخسارة 4-2 أمام إنجلترا في دور المجموعات.

أسفرت آخر خمس مباريات لإنجلترا عن أربعة انتصارات وهزيمة واحدة، مع تسجيل 14 هدفًا واستقبال سبعة. وكان آخر نتائجها الفوز 6-4 على فرنسا في ربع نهائي كأس العالم. وجاءت الهزيمة الوحيدة في هذه السلسلة أمام الأرجنتين، التي أقصت إنجلترا في نصف النهائي. كما فازت إنجلترا أيضًا على النرويج والمكسيك والكونغو الديمقراطية خلال تلك الفترة.

كرواتيا ضد إنجلترا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في دور المجموعات من كأس العالم 2026، حين فازت إنجلترا 4-2. وقبل ذلك، تغلبت إنجلترا على كرواتيا 1-0 في يورو 2020. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة، تملك إنجلترا السجل الأقوى، وكانت هزيمتها الوحيدة في هذه البيانات في نصف نهائي كأس العالم 2018، عندما فازت كرواتيا 2-1. كما شهدت المباريات الخمس فوزًا آخر لإنجلترا بنتيجة 2-1 وتعادلًا 0-0، وكلاهما في دوري الأمم الأوروبية 2018-19.