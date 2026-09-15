كيفية الحصول على تذاكر كرواتيا ضد إسبانيا: أسعار دوري الأمم الأوروبية A، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تستضيف كرواتيا حاملة لقب كأس العالم إسبانيا على ملعب بوليود في سبليت يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، ضمن منافسات المستوى الأول، المجموعة A3، التي تضم أيضًا إنجلترا وتشيكيا. وتمثل هذه المباراة مواجهة الإياب من سلسلة مباراتين بدأت باستضافة إسبانيا لكرواتيا في إشبيلية، وهي المباراة التي نفدت تذاكرها بالكامل تقريبًا فورًا بعد تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026.

يملك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر كرواتيا ضد إسبانيا الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة كرواتيا ضد إسبانيا في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية؟

تنطلق مباراة كرواتيا ضد إسبانيا على ملعب ستاديون بوليود في سبليت، مع عدم توفر معلومات البث الرسمية لهذه المواجهة حاليًا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 6 أكتوبر 2026 - 14:45 Stadion Poljud

أين يمكن شراء تذاكر كرواتيا ضد إسبانيا؟

تُطرح تذاكر هذه المباراة أولًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد الكرواتي لكرة القدم (HNS). وعادةً ما يفتح الاتحاد الكرواتي لكرة القدم باب البيع للمباريات على أرضه قبل نحو 20 يومًا من موعد المباراة، لذا فإن التذاكر الرسمية ليست مطروحة بعد للبيع العام.

إليك بعض الأمور التي يجدر معرفتها عن شراء تذاكر هذه المباراة:

البيع العام الرسمي – من المتوقع أن يبدأ قبل نحو 20 يومًا من موعد المباراة عبر قنوات HNS

الطلب المرتبط بحاملة لقب العالم – فوز إسبانيا بكأس العالم 2026 دفع إلى اهتمام استثنائي في هذه المجموعة بالكامل، مع نفاد تذاكر مباراة إشبيلية بالفعل

السوق الثانوية – Ticombo هو خيارك إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت

نظرًا إلى السرعة التي اختفت بها تذاكر مباراة إشبيلية، يُنصح بشدة بالحجز المبكر لهذه المباراة أيضًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر كرواتيا ضد إسبانيا؟

لم يتم بعد تأكيد الأسعار الرسمية عبر HNS، إذ لا يُتوقع فتح باب البيع العام إلا قبل موعد المباراة بوقت أقرب، وعادةً قبل نحو 20 يومًا وفقًا للجدول الزمني المعتاد للاتحاد.

Ticombo هو خيارك إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت أو لم تكن متاحة، أو في الفترة التي تسبق فتح المبيعات الرسمية. وتبدأ الأسعار الحالية المدرجة لهذه المباراة من نحو €199، ما يعكس الطلب القوي الذي يتزايد بالفعل حول منتخب إسبانيا بصفته حاملًا للقب العالم.

وكما هي الحال مع أي مباراة تخص حاملة لقب العالم، يمكن أن تتغير الأسعار بسرعة مع اقتراب موعد المباراة وفتح باب البيع الرسمي، لذا فإن حجز مقعدك عاجلًا لا آجلًا يكون عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

كرواتيا ضد إسبانيا في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كرواتيا وإسبانيا

فازت كرواتيا في ثلاث مباريات وخسرت مباراتين من آخر خمس مباريات لها، وسجلت ستة أهداف واستقبلت سبعة خلال تلك السلسلة. وكانت آخر مباراة لها خسارة 2-1 أمام البرتغال في دور الـ16 من كأس العالم. وقبل ذلك في هذا التسلسل، فازت على غانا 2-1 وعلى بنما 1-0 خارج أرضها، لكنها تعرضت أيضًا لخسارة 4-2 أمام إنجلترا في دور المجموعات.

أسفرت آخر خمس مباريات لإسبانيا عن خمسة انتصارات من خمس، مع تسجيل تسعة أهداف واستقبال هدفين. وكانت آخر نتيجة لها الفوز 1-0 على الأرجنتين في نهائي كأس العالم. وشهدت تلك السلسلة أيضًا انتصارات على فرنسا وبلجيكا والبرتغال والنمسا، مع حفاظ إسبانيا على نظافة شباكها في مباراتين خلال المباريات الخمس.

كرواتيا ضد إسبانيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاء أحدث لقاء بين المنتخبين في يورو 2024، حيث فازت إسبانيا 3-0. وقبل ذلك، تعادل الطرفان 0-0 في مباراة بدوري الأمم في يونيو 2023 في كرواتيا. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة، تملك إسبانيا السجل الأقوى بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لكرواتيا وتعادل واحد. ويظل انتصار إسبانيا 6-0 في سبتمبر 2018 النتيجة الأكثر وضوحًا في هذه البيانات.



