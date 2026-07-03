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كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم 2026 في البرتغال في اللحظة الأخيرة: مواعيد دور الـ16، المباريات المؤكدة، الأسعار والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
البرتغال
كريستيانو رونالدو

لا تفوت فرصتك لمشاهدة أحد أكثر الفرق إثارةً على وجه الأرض وهو يخوض مباريات كأس العالم

يتوق مشجعو كرة القدم بشدة إلى مشاهدة كريستيانو رونالدو وبقية أعضاء منتخب «سيليساو داس كيناس» في أمريكا الشمالية خلال كأس العالم 2026 هذا الصيف. 

لقد كانت البرتغال واحدة من أبرز الفرق على الساحة الدولية خلال العقد الماضي تقريبًا. فإلى جانب فوزها ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2016، توجت أيضًا بلقب دوري الأمم الأوروبية في عامي 2019 و2025.

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ما هي مباريات البرتغال في كأس العالم 2026؟

التاريخالمباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي)المكانالتذاكر
الأربعاء، 17 يونيوالبرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (12 ظهراً)ملعب NRG (هيوستن)1-1
الثلاثاء، 23 يونيوالبرتغال ضد أوزبكستان (12 ظهراً)ملعب NRG (هيوستن)5-0
السبت، 27 يونيوكولومبيا ضد البرتغال (7:30 مساءً)ملعب هارد روك (ميامي جاردنز)0-0
الخميس، 2 يوليودور الـ32: البرتغال ضد كرواتياملعب BMO (تورونتو)2-1
الاثنين، 6 يوليودور الـ16: البرتغال ضد إسبانياملعب AT&T، دالاسشراء التذاكر
الجمعة، 10 يوليومباراة محتملة في ربع النهائي: البرتغال ضد الولايات المتحدة الأمريكية/بلجيكاملعب SoFi، لوس أنجلوسشراء التذاكر
الثلاثاء، 14 يوليومباراة محتملة في نصف النهائي: الفائز في المباراة 97 ضد الفائز في المباراة 98ملعب AT&T، دالاسشراء التذاكر
الأحد، 19 يوليونهائي كأس العالم 2026 المحتململعب ميتلايف، نيويوركشراء التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في البرتغال؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس "من يأتي أولًا يخدم أولًا" مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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تذاكر كأس العالم 2026 في البرتغال: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات البرتغال في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.
  • الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تذبذبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60 - 620 دولار
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا
دور الـ32105 - 750 دولار
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار

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ما يمكن توقعه من البرتغال في كأس العالم

على الرغم من أنه يمكننا أن نغلق أعيننا ونضع أصابعنا في آذاننا، إلا أننا لا نستطيع تجاهل ما سيحدث حتماً في وقت ما خلال العام المقبل أو نحو ذلك. سيتقاعد كريستيانو رونالدو من الرياضة التي جعلت منه شخصية أسطورية في جميع أنحاء العالم.

رونالدو، الذي ظهر لأول مرة مع المنتخب البرتغالي بشكل مذهل في عام 2003، قدم مرة أخرى مثالاً رائعاً لزملائه خلال حملة المنتخب الناجحة للتأهل إلى كأس العالم 2026. وتصدر قائمة هدافي الفريق، حيث سجل خمسة أهداف، مما رفع رصيده في مسيرته الدولية إلى 143 هدفاً.

ليس من المستغرب أن يتزامن صعود البرتغال في تصنيفات الفيفا مع ظهور «CR7» على الساحة الدولية. قبل تأهلها إلى كأس العالم 2002 في كوريا واليابان، لم تشارك البرتغال سوى في بطولتين لكأس العالم على مدى 70 عامًا. أصبحت البرتغال الآن لاعبًا رئيسيًّا على الساحة العالمية، حيث شاركت في كل بطولة كأس العالم منذ عام 2002 وحققت إنجازًا لا يُنسى بحصولها على المركز الرابع في عام 2006.

متى ستُقام كأس العالم 2026؟

ستُقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب BMO (تورونتو) 72,766 
المكسيكاستاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 ملعب BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (فوكسبورو) 63,815 
 ملعب AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد إن آر جي (هيوستن)68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب SoFi (إنجلوود) 69,650 
 ملعب هارد روك (ميامي غاردنز)64,091 
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827 
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا)69,391 
 ملعب لومن (سياتل)65,123

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أسئلة الأكثر شيوعًا

تتوفر للمشجعين عدة فرص لشراء تذاكر المباريات التي تشارك فيها البرتغال عبر موقع "فيفا" الرسمي من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. وتختلف مراحل البيع المتعددة من حيث آليات الشراء، وطرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر "فيفا" الرسمية وإنشاء حساب، ومن ثم يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك والتحقق من توافر التذاكر.

لا، لن تكون التذاكر متاحة للشراء في الملاعب خلال بطولة كأس العالم 2026، حيث لن تتوفر أي مبيعات تذاكر مباشرة (عبر الشبابيك). وتعد بوابة FIFA.com/tickets هي المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر.

اشتهر الأسطورة "إيزيبيو" بتسجيله تسعة أهداف خلال كأس العالم 1966 التي أقيمت في إنجلترا، ولا يزال يتربع على عرش قائمة هدافي البرتغال التاريخيين في كأس العالم. ومع ذلك، يأتي كريستيانو رونالدو، الذي سجل في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم، خلفه مباشرة برصيد ثمانية أهداف، وسيطمح لزيادة غلته من الأهداف هذا الصيف.

وبفضل مشاركته في نهائيات كأس العالم على مدار 20 عاماً، ليس من الغريب أن يكون كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأكثر مشاركة في النهائيات برصيد (22) مباراة دولية بقميص بلاده.

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