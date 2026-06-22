يتوق مشجعو كرة القدم بشدة إلى مشاهدة كريستيانو رونالدو وبقية أعضاء منتخب «سيليساو داس كيناس» في أمريكا الشمالية خلال كأس العالم 2026 هذا الصيف.

لقد كانت البرتغال واحدة من أبرز الفرق على الساحة الدولية خلال العقد الماضي تقريبًا. فإلى جانب فوزها ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2016، توجت أيضًا بلقب دوري الأمم الأوروبية في عامي 2019 و2025.

ما هو جدول مباريات البرتغال في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الأربعاء، 17 يونيو البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (12 ظهراً) ملعب NRG (هيوستن) التذاكر الثلاثاء، 23 يونيو البرتغال ضد أوزبكستان (12 ظهراً) ملعب NRG (هيوستن) التذاكر السبت، 27 يونيو كولومبيا ضد البرتغال (7:30 مساءً) ملعب هارد روك (ميامي جاردنز) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للبرتغال؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 للبرتغال: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات البرتغال في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تباينت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي تقديرات الأسعار:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا - 620 دولارًا مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا دور الـ32 105 - 750 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ما الذي يمكن توقعه من البرتغال في كأس العالم

على الرغم من أنه يمكننا أن نغلق أعيننا ونضع أصابعنا في آذاننا، إلا أننا لا نستطيع تجاهل ما سيحدث حتماً في وقت ما خلال العام المقبل أو نحو ذلك. سيتقاعد كريستيانو رونالدو من الرياضة التي جعلت منه شخصية أسطورية في جميع أنحاء العالم.

رونالدو، الذي ظهر لأول مرة مع المنتخب البرتغالي في عام 2003 بشكل مذهل، قدم مرة أخرى مثالاً رائعاً لزملائه خلال حملة المنتخب الناجحة للتأهل إلى كأس العالم 2026. وتصدر قائمة هدافي الفريق، حيث سجل خمسة أهداف، مما رفع رصيده في مسيرته الدولية إلى 143 هدفاً.

ليس من المستغرب أن يتزامن صعود البرتغال في تصنيفات الفيفا مع ظهور «CR7» على الساحة الدولية. قبل تأهلها إلى كأس العالم 2002 في كوريا واليابان، لم تشارك البرتغال سوى في بطولتين لكأس العالم على مدار 70 عامًا. أصبحت البرتغال الآن لاعبًا رئيسيًّا على الساحة العالمية، حيث شاركت في كل بطولة كأس العالم منذ عام 2002 وحققت إنجازًا لا يُنسى بحصولها على المركز الرابع في عام 2006.

متى ستُقام كأس العالم 2026؟

ستُقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للبطولة أدناه: