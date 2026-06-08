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Portugal players pose for a team photo before the UEFA Nations LeagueGetty Images
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كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم 2026 في البرتغال: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
البرتغال
كريستيانو رونالدو

لا تفوت فرصتك لمشاهدة أحد أكثر الفرق إثارةً على وجه الأرض وهو يخوض مباريات كأس العالم

يتوق مشجعو كرة القدم بشدة لرؤية كريستيانو رونالدو وبقية أعضاء منتخب "سيليساو داس كيناس" في أمريكا الشمالية خلال كأس العالم 2026 هذا الصيف. 

كانت البرتغال واحدة من النجوم الساطعة على الساحة الدولية خلال العقد الماضي تقريبًا. بالإضافة إلى فوزها ببطولة أمم أوروبا 2016، توجت أيضًا بطلة دوري الأمم الأوروبية في عامي 2019 و2025.

هل ستتغلب البرتغال على منافسيها في المجموعة بسهولة؟ يمكنك أن تكون في الولايات المتحدة لتكتشف ذلك. دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

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ما هو جدول مباريات البرتغال في كأس العالم 2026؟

التاريخالمباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي)المكانالتذاكر
الأربعاء، 17 يونيوالبرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (12 ظهراً)ملعب NRG (هيوستن)التذاكر
الثلاثاء، 23 يونيوالبرتغال ضد أوزبكستان (12 ظهراً)ملعب NRG (هيوستن)التذاكر
السبت، 27 يونيوكولومبيا ضد البرتغال (7:30 مساءً)ملعب هارد روك (ميامي جاردنز)التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للبرتغال؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
  • كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكركأس العالم في البرتغال- حجز التذاكر

تذاكر كأس العالم 2026 في البرتغال: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات البرتغال في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.
  • الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تذبذبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60 - 620 دولار
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2735 دولار
دور الـ32105 - 750
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار

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ما يمكن توقعه من البرتغال في كأس العالم

على الرغم من أنه يمكننا أن نغلق أعيننا ونضع أصابعنا في آذاننا، إلا أننا لا نستطيع تجاهل ما سيحدث حتماً في وقت ما خلال العام المقبل أو نحو ذلك. سيتقاعد كريستيانو رونالدو من الرياضة التي جعلته شخصية أسطورية في جميع أنحاء العالم.

رونالدو، الذي ظهر لأول مرة مع المنتخب البرتغالي في عام 2003، قدم مرة أخرى مثالاً رائعاً لزملائه خلال حملة المنتخب الناجحة للتأهل لكأس العالم 2026. وتصدر قائمة هدافي الفريق، حيث سجل خمسة أهداف، مما رفع رصيده في مسيرته الدولية إلى 143 هدفاً.

ليس من المستغرب أن يتزامن صعود البرتغال في تصنيفات الفيفا مع ظهور CR7 على الساحة الدولية. قبل تأهلهم إلى كأس العالم 2002 في كوريا واليابان، لم يشاركوا سوى في بطولتين لكأس العالم على مدى 70 عامًا. أصبحت البرتغال الآن لاعبًا رئيسيًا على الساحة العالمية، حيث شاركت في كل بطولة لكأس العالم منذ عام 2002 وحققت مركزًا رابعًا لا يُنسى في عام 2006.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه:

البلدالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب BMO (تورونتو) 72,766 
المكسيكإستاديو بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 استاد BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (فوكسبورو) 63,815 
 استاد AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد إن آر جي (هيوستن)68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 استاد سوفي (إنجلوود) 69,650 
 ملعب هارد روك (ميامي جاردنز)64,091 
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827 
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا)69,391 
 ملعب لومن (سياتل)65,123

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أسئلة الأكثر شيوعًا

تتوفر للمشجعين عدة فرص لشراء تذاكر المباريات التي تشارك فيها البرتغال عبر موقع "فيفا" الرسمي من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. وتختلف مراحل البيع المتعددة من حيث آليات الشراء، وطرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر "فيفا" الرسمية وإنشاء حساب، ومن ثم يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك والتحقق من توافر التذاكر.

لا، لن تكون التذاكر متاحة للشراء في الملاعب خلال بطولة كأس العالم 2026، حيث لن تتوفر أي مبيعات تذاكر مباشرة (عبر الشبابيك). وتعد بوابة FIFA.com/tickets هي المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر.

اشتهر الأسطورة "إيزيبيو" بتسجيله تسعة أهداف خلال كأس العالم 1966 التي أقيمت في إنجلترا، ولا يزال يتربع على عرش قائمة هدافي البرتغال التاريخيين في كأس العالم. ومع ذلك، يأتي كريستيانو رونالدو، الذي سجل في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم، خلفه مباشرة برصيد ثمانية أهداف، وسيطمح لزيادة غلته من الأهداف هذا الصيف.

وبفضل مشاركته في نهائيات كأس العالم على مدار 20 عاماً، ليس من الغريب أن يكون كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأكثر مشاركة في النهائيات برصيد (22) مباراة دولية بقميص بلاده.