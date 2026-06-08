كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم 2026 في البرتغال: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

يتوق مشجعو كرة القدم بشدة لرؤية كريستيانو رونالدو وبقية أعضاء منتخب "سيليساو داس كيناس" في أمريكا الشمالية خلال كأس العالم 2026 هذا الصيف.

كانت البرتغال واحدة من النجوم الساطعة على الساحة الدولية خلال العقد الماضي تقريبًا. بالإضافة إلى فوزها ببطولة أمم أوروبا 2016، توجت أيضًا بطلة دوري الأمم الأوروبية في عامي 2019 و2025.

هل ستتغلب البرتغال على منافسيها في المجموعة بسهولة؟ يمكنك أن تكون في الولايات المتحدة لتكتشف ذلك. دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات البرتغال في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الأربعاء، 17 يونيو البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (12 ظهراً) ملعب NRG (هيوستن) التذاكر الثلاثاء، 23 يونيو البرتغال ضد أوزبكستان (12 ظهراً) ملعب NRG (هيوستن) التذاكر السبت، 27 يونيو كولومبيا ضد البرتغال (7:30 مساءً) ملعب هارد روك (ميامي جاردنز) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للبرتغال؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة. كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في البرتغال: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات البرتغال في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تذبذبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ما يمكن توقعه من البرتغال في كأس العالم

على الرغم من أنه يمكننا أن نغلق أعيننا ونضع أصابعنا في آذاننا، إلا أننا لا نستطيع تجاهل ما سيحدث حتماً في وقت ما خلال العام المقبل أو نحو ذلك. سيتقاعد كريستيانو رونالدو من الرياضة التي جعلته شخصية أسطورية في جميع أنحاء العالم.

رونالدو، الذي ظهر لأول مرة مع المنتخب البرتغالي في عام 2003، قدم مرة أخرى مثالاً رائعاً لزملائه خلال حملة المنتخب الناجحة للتأهل لكأس العالم 2026. وتصدر قائمة هدافي الفريق، حيث سجل خمسة أهداف، مما رفع رصيده في مسيرته الدولية إلى 143 هدفاً.

ليس من المستغرب أن يتزامن صعود البرتغال في تصنيفات الفيفا مع ظهور CR7 على الساحة الدولية. قبل تأهلهم إلى كأس العالم 2002 في كوريا واليابان، لم يشاركوا سوى في بطولتين لكأس العالم على مدى 70 عامًا. أصبحت البرتغال الآن لاعبًا رئيسيًا على الساحة العالمية، حيث شاركت في كل بطولة لكأس العالم منذ عام 2002 وحققت مركزًا رابعًا لا يُنسى في عام 2006.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه: