بلغت كأس العالم 2026 من FIFA مرحلة من الحماسة المطلقة، وقد حطم السباق العالمي على تذاكر المونديال بالفعل كل الأرقام القياسية التاريخية.

وقد أسفرت شجرة البطولة بالفعل عن مشاهد مذهلة تخطف الأنفاس: إذ صدمت النرويج بطلة العالم خمس مرات البرازيل في نيويورك، بينما تفوق منتخب إنجلترا، بعشرة لاعبين، على أحد البلدين المضيفين، المكسيك، بنتيجة 3-2 في مواجهة مثيرة ستبقى خالدة على ملعب أزتيكا. وكانت مكافأته؟ مواجهة ربع نهائي نارية مؤكدة ومرصعة بالنجوم يوم السبت 11 يوليو في ميامي.

يتطلب التخطيط لاستراتيجية شراء تذاكر البطولة بحثًا دقيقًا بشأن فترات التقديم الرسمية وفئات المقاعد في الملاعب. وأثناء وضع اللمسات الأخيرة على استعداداتك للبطولة، فإن التأكد من أن حسابك الخاص بالألعاب الرياضية ممول بالكامل بأرصدة المكافآت يُعد خطوة ذكية. زر مراجعتنا الترويجية لفتح أفضل المكافآت باستخدام رمز 1xbet الترويجي الموثق الخاص بنا. نحن الآن رسميًا في خضم دراما دور الـ16، حيث تتشكل أحلام البطولة وتتساقط القوى الكبرى من الطريق.

وفي الوقت نفسه، نجح كل من فرنسا والمغرب في حجز طريقهما إلى مواجهة عالية المخاطر في بوسطن اليوم.

الجدول الكامل لمباريات كأس العالم 2026 المقبلة

كيف تشتري تذاكر كأس العالم 2026؟

حتى اليوم، انتهت رسميًا القرعات الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم، بما في ذلك البيع المسبق عبر Visa، والسحب المبكر على التذاكر، وقرعة الاختيار العشوائي التي أُجريت بعد القرعة .

ومع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، أصبح التوفر الأساسي الآن عند أدنى مستوياته على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته باختصار:

مرحلة مبيعات اللحظات الأخيرة متاحة حاليًا، بعدما انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، فإن هذه المرحلة ليست قرعة. تُباع التذاكر وفق أسبقية الحضور أولًا بأول، مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من FIFA.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي التابع لـFIFA مفتوح أيضًا. وأصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة أمام الجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثقة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

وبديلًا عن ذلك، يمكن للجماهير اللجوء إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة. وتذكر التحقق من الشروط والأحكام لأي مواقع ثانوية تشتري منها التذاكر.

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هل يمكنني شراء تذاكر إعادة بيع لكأس العالم 2026؟

نعم. يُعد سوق إعادة البيع التابع لـFIFA القناة الرسمية لعمليات التبادل الآمنة، وقد أُعيد فتحه في 2 أبريل.

ويمكن الوصول إليه عبر بوابة التذاكر على موقع FIFA الإلكتروني للمقيمين الدوليين والأميركيين والكنديين.

ويتعين على المقيمين في المكسيك استخدام سوق التبادل التابع لـFIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA)، والذي أُعيد فتحه أيضًا للتعامل مع معاملات إعادة البيع المحلية ضمن الضمانات الرسمية.

ولا تزال الأسواق الثانوية مثل StubHub خيارًا شائعًا وعمليًا للجماهير التي تبحث عن كتل مقاعد محددة أو دخول أكثر مباريات البطولة سخونة.

تأكد من التحقق من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 من FIFA؟

كان FIFA قد أعلن سابقًا أنه مع اعتماد التسعير الديناميكي، يمكن أن تبدأ أسعار التذاكر من 60 دولارًا فقط لمباريات دور المجموعات المبكرة، لكنها قد ترتفع إلى أكثر من 10,000 دولار للمباراة النهائية.

ومن المرجح أن تتقلب الأسعار طوال مختلف مراحل طرح التذاكر/بيعها.

وترد التقديرات أدناه:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر دور المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا - 620 دولارًا دور المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا دور الـ32 105 دولارات - 750 دولارًا دور الـ16 170 دولارًا - 980 دولارًا ربع النهائي 275 دولارًا - 1,775 دولارًا نصف النهائي 420 دولارًا - 3,295 دولارًا النهائي 2,030 دولارًا - 10,875 دولارًا

ما هو التسعير المتغير لدى FIFA؟

يتماشى نهج FIFA في بيع التذاكر مع الاتجاهات السائدة في مختلف قطاعات الرياضة والترفيه، حيث تتقلب الأسعار بهدف تحسين المبيعات والحضور.

ويطبق FIFA التسعير المتغير، إلى جانب التسعير الديناميكي، في عملية تذاكر كأس العالم 2026، ما يعني أن الأسعار قد تتقلب خلال مختلف مراحل البيع بناءً على مراجعة الطلب والتوافر لكل مباراة.

وتخضع أسعار التذاكر للتغيير في أي لحظة، وهو ما يوفر مرونة أكبر في التعامل مع التطورات غير المتوقعة المحتملة.

ومع التسعير المتغير الخاص بكأس العالم 2026 من FIFA، تُحدد الأسعار بمرونة قبل طرح التذاكر في كل مرحلة من مراحل البيع. ومع ذلك، يبدأ تطبيق التسعير الديناميكي بمجرد فتح مرحلة بيع ما.

ما المنتخبات التي تأهلت إلى كأس العالم 2026 من FIFA؟

بدأ ما مجموعه 211 منتخبًا الرحلة نحو النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم FIFA، مع اكتمال جميع المقاعد الـ48 للمنتخبات الوطنية رسميًا الآن. ويشمل ذلك الدول المضيفة الثلاث، كندا والمكسيك والولايات المتحدة، التي تأهلت تلقائيًا.

وجاءت التشكيلة النهائية لكأس العالم 2026 من FIFA على النحو التالي:

AFC (آسيا): أستراليا، إيران، العراق، اليابان، الأردن، قطر، السعودية، كوريا الجنوبية، أوزبكستان

أستراليا، إيران، العراق، اليابان، الأردن، قطر، السعودية، كوريا الجنوبية، أوزبكستان CAF (أفريقيا): الجزائر، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، مصر، غانا، كوت ديفوار، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس

الجزائر، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، مصر، غانا، كوت ديفوار، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس CONCACAF (أميركا الشمالية/الوسطى والكاريبي): كندا، كوراساو، هايتي، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة

كندا، كوراساو، هايتي، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة CONMEBOL (أميركا الجنوبية): الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراجواي، أوروجواي

الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراجواي، أوروجواي OFC (أوقيانوسيا): نيوزيلندا

نيوزيلندا UEFA (أوروبا): النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، تشيكيا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، اسكتلندا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا

واختُتمت عملية التأهل في 31 مارس 2026، بعدما حسم الفائزون الأخيرون في الملحقين القاري والأوروبي أماكنهم في البطولة الموسعة المكونة من 12 مجموعة، والمقرر أن تبدأ في يونيو المقبل.

ما ملاعب كأس العالم 2026 من FIFA؟

في يونيو 2022، أُعلن عن المدن الـ16 المستضيفة لكأس العالم 2026 من FIFA، بواقع مدينتين في كندا، وثلاث مدن في المكسيك، و11 مدينة في الولايات المتحدة.

الدولة الملعب (المدينة) سعة الملعب في كأس العالم كندا BC Place (فانكوفر) 54,000 BMO Field (تورونتو) 45,000 المكسيك Estadio Azteca (مكسيكو سيتي) 83,000 Estadio Akron (جوادالاخارا) 48,000 Estadio BBVA (مونتيري) 53,500 الولايات المتحدة Mercedes-Benz Stadium (أتلانتا) 75,000 Gillette Stadium (بوسطن) 65,000 AT&T Stadium (دالاس) 94,000 NRG Stadium, هيوستن 72,000 Arrowhead Stadium (كانساس سيتي) 73,000 SoFi Stadium (لوس أنجلوس) 70,000 Hard Rock Stadium, ميامي 65,000 MetLife Stadium, نيويورك 82,500 Lincoln Financial Field, فيلادلفيا 69,000 Levi's Stadium, سان فرانسيسكو 71,000 Lumen Field, سياتل 69,000

متى تُقام كأس العالم 2026 من FIFA؟

ستقام كأس العالم 2026 من FIFA في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، عبر 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وسيُخاض 104 مباريات على مدار 34 يومًا في أنحاء أميركا الشمالية.

وللمرة الأولى، ستشهد البطولة مشاركة 48 منتخبًا، وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

أين تُقام كأس العالم 2026 من FIFA؟

المدن المستضيفة لكأس العالم 2026 من FIFA هي كما يلي: