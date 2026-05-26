Lionel Messi of Argentina kisses the FIFA World Cup Qatar 2022 Winners' Trophy while holding the adidas Golden Boot awardGetty Images
كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم لكرة القدم 2026: دليل حول مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة، وتذاكر إعادة البيع، والفرق المتأهلة، ومواعيد المباريات، والمزيد

كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر كأس العالم، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمزيد

تعود بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى أمريكا الشمالية للمرة الأولى منذ نسخة عام 1994 في الولايات المتحدة.

مع توسيع البطولة لتشمل 48 فريقًا للمرة الأولى، من المتوقع أن تكون أكبر وأفضل من أي وقت مضى. 

وليس من المستغرب أن يكون الطلب على التذاكر شديدًا مع اقتراب موعد أكبر بطولة رياضية، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في 11 يونيو 2026.

دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك موعد طرحها للبيع وأسعارها.

المرحلةتواريخالمدنالفرقالتذاكر
المجموعة أ11 – 27 يونيومكسيكو سيتي، غوادالاخارا، مونتيري، أتلانتاالمكسيك، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، جمهورية التشيكالتذاكر
المجموعة ب11 – 27 يونيوتورونتو، فانكوفر، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوسكندا، البوسنة والهرسك، قطر، سويسراالتذاكر
المجموعة ج11 – 27 يونيونيويورك، نيوجيرسي، بوسطن، فيلادلفيا، مياميالبرازيل، المغرب، هايتي، اسكتلنداالتذاكر
المجموعة د11 – 27 يونيولوس أنجلوس، فانكوفر، سياتل، سان فرانسيسكوالولايات المتحدة، باراغواي، أستراليا، تركياالتذاكر
المجموعة E11 – 27 يونيوهيوستن، فيلادلفيا، تورونتو، كانساس سيتيألمانيا، كوراساو، ساحل العاج، الإكوادورالتذاكر
المجموعة F11 – 27 يونيودالاس، مونتيري، هيوستن، كانساس سيتيهولندا، اليابان، السويد، تونسالتذاكر
المجموعة G11 – 27 يونيوسياتل، لوس أنجلوس، فانكوفربلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلنداالتذاكر
المجموعة H11 – 27 يونيوأتلانتا، ميامي، هيوستن، غوادالاخاراإسبانيا، الرأس الأخضر، المملكة العربية السعودية، أوروغوايالتذاكر
المجموعة الأولى11 – 27 يونيونيويورك ونيوجيرسي، بوسطن، فيلادلفيا، تورونتوفرنسا، السنغال، العراق، النرويجالتذاكر
المجموعة J11 – 27 يونيوكانساس سيتي، سان فرانسيسكو، دالاسالأرجنتين، الجزائر، النمسا، الأردنالتذاكر
المجموعة K11 – 27 يونيوهيوستن، مكسيكو سيتي، غوادالاخارا، مياميالبرتغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أوزبكستان، كولومبياالتذاكر
المجموعة L11 – 27 يونيودالاس، تورونتو، بوسطن، فيلادلفياإنجلترا، كرواتيا، غانا، بنماالتذاكر
دور الـ3228 يونيو – 3 يوليوجميع المدن المضيفة (باستثناء غواناخواتي ومكسيكو)يُحدد لاحقًاالتذاكر
دور الـ164 يوليو – 7 يوليوفانكوفر، سياتل، مكسيكو سيتي، هيوستن، دالاس، أتلانتا، فيلادلفيا، نيويورك ونيوجيرسييُحدد لاحقًاالتذاكر
ربع النهائي9 – 11 يوليوبوسطن، لوس أنجلوس، ميامي، كانساس سيتييُحدد لاحقًاالتذاكر
نصف النهائي14 – 15 يوليودالاس، أتلانتايُحدد لاحقًاالتذاكر
المركز الثالث18 يوليوميامييُحدد لاحقًاالتذاكر
النهائي19 يوليونيويورك ونيوجيرسييُحدد لاحقًاالتذاكر

كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم 2026؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب). 

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
  • بدلاً من ذلك، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

أين يمكن شراء تذاكر كأس العالم 2026؟

المكان الرئيسي والأكثر موثوقية للحصول على المقاعد هو بوابة التذاكر الرسمية للفيفا. يجب أن يكون لدى المشجعين معرف فيفا مسجل للمشاركة في عمليات البيع المباشرة على أساس أسبقية الحجز. 

بالإضافة إلى الموجات الأولى من التذاكر، تم الآن فتح "سوق إعادة البيع والتبادل التابع للفيفا" باعتباره المنصة الوحيدة المعتمدة من قبل الفيفا لعمليات التبادل بين المشجعين. تتوفر التذاكر هنا بشكل متقطع - وننصح المشجعين بمتابعة البوابة عدة مرات يوميًا، حيث يتم عرض التذاكر من قبل المشجعين الآخرين في الوقت الفعلي.

بالنسبة للمشجعين الذين يحتاجون إلى تذاكر لتواريخ محددة أو مباريات مطلوبة بشدة لم تعد تظهر على البوابة الرسمية، توفر مواقع بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub أكبر قدر من المرونة، وإن كان ذلك بسعر أعلى. تأكد دائمًا من استخدام منصة توفر ضمانًا قويًا للمشتري.

هل يمكنني شراء تذاكر كأس العالم 2026 المعاد بيعها؟

نعم. سوق إعادة البيعالتابع للفيفا هو القناة الرسمية للتبادل الآمن وقد أعيد فتحه في 2 أبريل. يمكن الوصول إليه عبر بوابة التذاكر على موقع الفيفا للمقيمين الدوليين والأمريكيين والكنديين.

يجب على المقيمين في المكسيك استخدام سوق إعادة البيعالتابع للفيفا (Mercado de Intercambio de la FIFA)، والذي أعيد فتحه أيضًا للتعامل مع معاملات إعادة البيع المحلية بموجب ضمانات رسمية.

تظل الأسواق الثانوية مثل StubHub خيارًا شائعًا وعمليًا للمشجعين الباحثين عن مقاعد في مناطق معينة أو تذاكر لحضور أكثر مباريات البطولة إثارة. تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني الذي تشتري منه.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026؟

أعلنت الفيفا سابقًا أنه مع تطبيق نظام التسعير الديناميكي، يمكن أن تبدأ أسعار التذاكر من 60 دولارًا للمباريات المبكرة في مرحلة المجموعات، ولكنها قد ترتفع إلى 6730 دولارًا للمباراة النهائية. 

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. 

فيما يلي التقديرات:

المرحلةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60 - 620 دولار
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار
دور الـ32105 - 750
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار

ما هو نظام التسعير المتغير الذي تتبعه الفيفا؟

يتماشى نهج FIFA في بيع التذاكر مع الاتجاهات السائدة في مختلف قطاعات الرياضة والترفيه، حيث تتقلب الأسعار لتحقيق أقصى قدر من المبيعات والحضور. 

تطبق الفيفا التسعير المتغير (إلى جانب التسعير الديناميكي) في عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026، مما يعني أن الأسعار قد تتقلب خلال مراحل البيع المختلفة بناءً على مراجعة الطلب والتوافر لكل مباراة.

أسعار التذاكر قابلة للتغيير في أي لحظة، مما يوفر مزيدًا من المرونة في التعامل مع التطورات غير المتوقعة المحتملة. 

مع نظام التسعير المتغير لكأس العالم 2026 التابع للفيفا، يتم تحديد الأسعار بمرونة قبل طرح التذاكر في كل مرحلة من مراحل البيع. ومع ذلك، سيبدأ العمل بنظام التسعير الديناميكي فور افتتاح مرحلة البيع.

كيف تحصل على تذاكر الضيافة لكأس العالم 2026؟

يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في كأس العالم 2026 من خلال باقات الضيافة الكاملة التي تشمل تذاكر مميزة ومأكولات ومشروبات وغيرها، وهي متوفرة في الدول الثلاث المضيفة. 

مباراة واحدة

  • مرحلة المجموعات: أي مباراة واحدة لفريق من دولة غير مضيفة (باستثناء كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية)
  • دور الـ 32/دور الـ 16/المباراة على المركز الثالث: أي مباراة واحدة
  • خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا
  • ابتداءً من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد

سلسلة الملاعب

  • شاهد كل المباريات في الملعب الذي تختاره.
  • تشمل 4-9 مباريات، حسب الملعب
  • جميع أيام المباريات والمراحل مؤهلة
  • خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا
  • ابتداءً من 8,275 دولار أمريكي للشخص الواحد

تابع فريقي

  • شاهد فريقك وهو يلعب في كل مباراة من مباريات المراحل المبكرة، بغض النظر عن المكان.
  • جميع مباريات مرحلة المجموعات الثلاث ومباراة واحدة من دور الـ32
  • جميع أيام المباريات والمواقع مؤهلة
  • خدمة "تابع فريقي" غير متاحة في الوقت الحالي لفرق الدول المضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة)
  • خيارات الضيافة: جناح الفيفا
  • ابتداءً من 6,750 دولار أمريكي للشخص الواحد

تتوفر أيضًا الأجنحة الخاصة و"الوصول البلاتيني" للشركات أو المجموعات من كبار الشخصيات التي تبحث عن الخيارات الأكثر تميزًا.

ما هي الفرق التي تأهلت لكأس العالم 2026؟

انطلقت 211 فريقًا في رحلة نحو النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم FIFA، حيث تم الآن شغل جميع المقاعد الـ 48 المخصصة للمنتخبات الوطنية رسميًا. ويشمل ذلك الدول الثلاث المضيفة - كندا والمكسيك والولايات المتحدة - التي تأهلت تلقائيًا.

المشاركين النهائيين في كأس العالم لكرة القدم 2026 هم كما يلي:

  • الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (آسيا): أستراليا، إيران، العراق، اليابان، الأردن، قطر، المملكة العربية السعودية، كوريا الجنوبية، أوزبكستان
  • الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF): الجزائر، الرأس الأخضر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غانا، كوت ديفوار، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس
  • الاتحاد الأمريكي لكرة القدم (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي): كندا، كوراكاو، هايتي، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة
  • الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (CONMEBOL): الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي، أوروغواي
  • OFC (أوقيانوسيا): نيوزيلندا
  • UEFA (أوروبا): النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، اسكتلندا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا

اختتمت عملية التصفيات في 31 مارس 2026، حيث حجز الفائزون في المباريات الفاصلة القارية والأوروبية النهائية مقاعدهم في البطولة الموسعة المكونة من 12 مجموعة والمقرر انطلاقها في يونيو المقبل.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). 

البلدالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب BMO (تورونتو) 72,766 
المكسيكإستاديو بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 استاد BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (بوسطن) 63,815 
 استاد AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد NRG، هيوستن 68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب SoFi (لوس أنجلوس) 69,650 
 ملعب هارد روك، ميامي 64,091 
 ملعب ميتلايف، نيويورك 78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 65,827 
 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 69,391 
 ملعب لومن، سياتل 65,123

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. 

ستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك. 

أين ستقام كأس العالم 2026؟

المدن المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو وسياتل

