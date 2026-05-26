كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم لكرة القدم 2026: دليل حول مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة، وتذاكر إعادة البيع، والفرق المتأهلة، ومواعيد المباريات، والمزيد

تعود بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى أمريكا الشمالية للمرة الأولى منذ نسخة عام 1994 في الولايات المتحدة.

مع توسيع البطولة لتشمل 48 فريقًا للمرة الأولى، من المتوقع أن تكون أكبر وأفضل من أي وقت مضى.

وليس من المستغرب أن يكون الطلب على التذاكر شديدًا مع اقتراب موعد أكبر بطولة رياضية، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في 11 يونيو 2026.

دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك موعد طرحها للبيع وأسعارها.

المرحلة تواريخ المدن الفرق التذاكر المجموعة أ 11 – 27 يونيو مكسيكو سيتي، غوادالاخارا، مونتيري، أتلانتا المكسيك، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، جمهورية التشيك التذاكر المجموعة ب 11 – 27 يونيو تورونتو، فانكوفر، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس كندا، البوسنة والهرسك، قطر، سويسرا التذاكر المجموعة ج 11 – 27 يونيو نيويورك، نيوجيرسي، بوسطن، فيلادلفيا، ميامي البرازيل، المغرب، هايتي، اسكتلندا التذاكر المجموعة د 11 – 27 يونيو لوس أنجلوس، فانكوفر، سياتل، سان فرانسيسكو الولايات المتحدة، باراغواي، أستراليا، تركيا التذاكر المجموعة E 11 – 27 يونيو هيوستن، فيلادلفيا، تورونتو، كانساس سيتي ألمانيا، كوراساو، ساحل العاج، الإكوادور التذاكر المجموعة F 11 – 27 يونيو دالاس، مونتيري، هيوستن، كانساس سيتي هولندا، اليابان، السويد، تونس التذاكر المجموعة G 11 – 27 يونيو سياتل، لوس أنجلوس، فانكوفر بلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلندا التذاكر المجموعة H 11 – 27 يونيو أتلانتا، ميامي، هيوستن، غوادالاخارا إسبانيا، الرأس الأخضر، المملكة العربية السعودية، أوروغواي التذاكر المجموعة الأولى 11 – 27 يونيو نيويورك ونيوجيرسي، بوسطن، فيلادلفيا، تورونتو فرنسا، السنغال، العراق، النرويج التذاكر المجموعة J 11 – 27 يونيو كانساس سيتي، سان فرانسيسكو، دالاس الأرجنتين، الجزائر، النمسا، الأردن التذاكر المجموعة K 11 – 27 يونيو هيوستن، مكسيكو سيتي، غوادالاخارا، ميامي البرتغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أوزبكستان، كولومبيا التذاكر المجموعة L 11 – 27 يونيو دالاس، تورونتو، بوسطن، فيلادلفيا إنجلترا، كرواتيا، غانا، بنما التذاكر دور الـ32 28 يونيو – 3 يوليو جميع المدن المضيفة (باستثناء غواناخواتي ومكسيكو) يُحدد لاحقًا التذاكر دور الـ16 4 يوليو – 7 يوليو فانكوفر، سياتل، مكسيكو سيتي، هيوستن، دالاس، أتلانتا، فيلادلفيا، نيويورك ونيوجيرسي يُحدد لاحقًا التذاكر ربع النهائي 9 – 11 يوليو بوسطن، لوس أنجلوس، ميامي، كانساس سيتي يُحدد لاحقًا التذاكر نصف النهائي 14 – 15 يوليو دالاس، أتلانتا يُحدد لاحقًا التذاكر المركز الثالث 18 يوليو ميامي يُحدد لاحقًا التذاكر النهائي 19 يوليو نيويورك ونيوجيرسي يُحدد لاحقًا التذاكر

كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم 2026؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

بدلاً من ذلك، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

أين يمكن شراء تذاكر كأس العالم 2026؟

المكان الرئيسي والأكثر موثوقية للحصول على المقاعد هو بوابة التذاكر الرسمية للفيفا. يجب أن يكون لدى المشجعين معرف فيفا مسجل للمشاركة في عمليات البيع المباشرة على أساس أسبقية الحجز.

بالإضافة إلى الموجات الأولى من التذاكر، تم الآن فتح "سوق إعادة البيع والتبادل التابع للفيفا" باعتباره المنصة الوحيدة المعتمدة من قبل الفيفا لعمليات التبادل بين المشجعين. تتوفر التذاكر هنا بشكل متقطع - وننصح المشجعين بمتابعة البوابة عدة مرات يوميًا، حيث يتم عرض التذاكر من قبل المشجعين الآخرين في الوقت الفعلي.

بالنسبة للمشجعين الذين يحتاجون إلى تذاكر لتواريخ محددة أو مباريات مطلوبة بشدة لم تعد تظهر على البوابة الرسمية، توفر مواقع بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub أكبر قدر من المرونة، وإن كان ذلك بسعر أعلى. تأكد دائمًا من استخدام منصة توفر ضمانًا قويًا للمشتري.

هل يمكنني شراء تذاكر كأس العالم 2026 المعاد بيعها؟

نعم. سوق إعادة البيعالتابع للفيفا هو القناة الرسمية للتبادل الآمن وقد أعيد فتحه في 2 أبريل. يمكن الوصول إليه عبر بوابة التذاكر على موقع الفيفا للمقيمين الدوليين والأمريكيين والكنديين.

يجب على المقيمين في المكسيك استخدام سوق إعادة البيعالتابع للفيفا (Mercado de Intercambio de la FIFA)، والذي أعيد فتحه أيضًا للتعامل مع معاملات إعادة البيع المحلية بموجب ضمانات رسمية.

تظل الأسواق الثانوية مثل StubHub خيارًا شائعًا وعمليًا للمشجعين الباحثين عن مقاعد في مناطق معينة أو تذاكر لحضور أكثر مباريات البطولة إثارة. تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني الذي تشتري منه.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026؟

أعلنت الفيفا سابقًا أنه مع تطبيق نظام التسعير الديناميكي، يمكن أن تبدأ أسعار التذاكر من 60 دولارًا للمباريات المبكرة في مرحلة المجموعات، ولكنها قد ترتفع إلى 6730 دولارًا للمباراة النهائية.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها.

فيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ما هو نظام التسعير المتغير الذي تتبعه الفيفا؟

يتماشى نهج FIFA في بيع التذاكر مع الاتجاهات السائدة في مختلف قطاعات الرياضة والترفيه، حيث تتقلب الأسعار لتحقيق أقصى قدر من المبيعات والحضور.

تطبق الفيفا التسعير المتغير (إلى جانب التسعير الديناميكي) في عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026، مما يعني أن الأسعار قد تتقلب خلال مراحل البيع المختلفة بناءً على مراجعة الطلب والتوافر لكل مباراة.

أسعار التذاكر قابلة للتغيير في أي لحظة، مما يوفر مزيدًا من المرونة في التعامل مع التطورات غير المتوقعة المحتملة.

مع نظام التسعير المتغير لكأس العالم 2026 التابع للفيفا، يتم تحديد الأسعار بمرونة قبل طرح التذاكر في كل مرحلة من مراحل البيع. ومع ذلك، سيبدأ العمل بنظام التسعير الديناميكي فور افتتاح مرحلة البيع.

كيف تحصل على تذاكر الضيافة لكأس العالم 2026؟

يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في كأس العالم 2026 من خلال باقات الضيافة الكاملة التي تشمل تذاكر مميزة ومأكولات ومشروبات وغيرها، وهي متوفرة في الدول الثلاث المضيفة.

مباراة واحدة

مرحلة المجموعات: أي مباراة واحدة لفريق من دولة غير مضيفة (باستثناء كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية)

دور الـ 32/دور الـ 16/المباراة على المركز الثالث: أي مباراة واحدة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا

ابتداءً من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد

سلسلة الملاعب

شاهد كل المباريات في الملعب الذي تختاره.

تشمل 4-9 مباريات، حسب الملعب

جميع أيام المباريات والمراحل مؤهلة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا

ابتداءً من 8,275 دولار أمريكي للشخص الواحد

تابع فريقي

شاهد فريقك وهو يلعب في كل مباراة من مباريات المراحل المبكرة، بغض النظر عن المكان.

جميع مباريات مرحلة المجموعات الثلاث ومباراة واحدة من دور الـ32

جميع أيام المباريات والمواقع مؤهلة

خدمة "تابع فريقي" غير متاحة في الوقت الحالي لفرق الدول المضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة)

خيارات الضيافة: جناح الفيفا

ابتداءً من 6,750 دولار أمريكي للشخص الواحد

تتوفر أيضًا الأجنحة الخاصة و"الوصول البلاتيني" للشركات أو المجموعات من كبار الشخصيات التي تبحث عن الخيارات الأكثر تميزًا.

ما هي الفرق التي تأهلت لكأس العالم 2026؟

انطلقت 211 فريقًا في رحلة نحو النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم FIFA، حيث تم الآن شغل جميع المقاعد الـ 48 المخصصة للمنتخبات الوطنية رسميًا. ويشمل ذلك الدول الثلاث المضيفة - كندا والمكسيك والولايات المتحدة - التي تأهلت تلقائيًا.

المشاركين النهائيين في كأس العالم لكرة القدم 2026 هم كما يلي:

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (آسيا): أستراليا، إيران، العراق، اليابان، الأردن، قطر، المملكة العربية السعودية، كوريا الجنوبية، أوزبكستان

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF): الجزائر، الرأس الأخضر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غانا، كوت ديفوار، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس

الاتحاد الأمريكي لكرة القدم (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي): كندا، كوراكاو، هايتي، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة

الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (CONMEBOL): الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي، أوروغواي

OFC (أوقيانوسيا): نيوزيلندا

UEFA (أوروبا): النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، اسكتلندا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا

اختتمت عملية التصفيات في 31 مارس 2026، حيث حجز الفائزون في المباريات الفاصلة القارية والأوروبية النهائية مقاعدهم في البطولة الموسعة المكونة من 12 مجموعة والمقرر انطلاقها في يونيو المقبل.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة).

البلد الملعب (المدينة) السعة كندا بي سي بليس (فانكوفر) 48,821 ملعب BMO (تورونتو) 72,766 المكسيك إستاديو بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 استاد BBVA (مونتيري) 50,113 الولايات المتحدة ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 67,382 ملعب جيليت (بوسطن) 63,815 استاد AT&T (دالاس) 70,122 استاد NRG، هيوستن 68,311 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 ملعب SoFi (لوس أنجلوس) 69,650 ملعب هارد روك، ميامي 64,091 ملعب ميتلايف، نيويورك 78,576 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 65,827 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 69,391 ملعب لومن، سياتل 65,123

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

أين ستقام كأس العالم 2026؟

المدن المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2026 هي كما يلي: