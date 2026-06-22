عادت بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى أمريكا الشمالية للمرة الأولى منذ نسخة عام 1994 التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تنطلق منافساتها في الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

ومع توسيع نطاق البطولة لتشمل 48 فريقًا للمرة الأولى، من المتوقع أن تكون هذه النسخة أكبر وأفضل من أي وقت مضى.

الجدول الكامل لمباريات كأس العالم 2026 القادمة

التاريخ ووقت انطلاق المباراة تفاصيل المباراة المكان التذاكر 29 يونيو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ32: البرازيل ضد اليابان ملعب هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 29 يونيو، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ32: ألمانيا ضد باراغواي ملعب بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 29 يونيو، انطلاق المباراة الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة دور الـ32: هولندا ضد المغرب ملعب مونتيري، المكسيك شراء 30 يونيو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ32: كوت ديفوار ضد النرويج ملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 30 يونيو، الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ32: فرنسا ضد السويد ملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 30 يونيو، الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة دور الـ32: المكسيك ضد الإكوادور ملعب مكسيكو سيتي، المكسيك شراء 1 يوليو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ32: إنجلترا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 1 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ32: بلجيكا ضد السنغال ملعب سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 1 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ32: الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 2 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ32: إسبانيا ضد النمسا ملعب لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 2 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ32: البرتغال ضد كرواتيا ملعب تورونتو، كندا شراء 2 يوليو، الساعة 8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ32: سويسرا ضد الجزائر ملعب فانكوفر، كندا شراء 3 يوليو، الساعة 1:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ32: أستراليا ضد مصر ملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 3 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ32: الأرجنتين ضد الرأس الأخضر ملعب ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 3 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 8:30 مساءً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ32: كولومبيا ضد غانا ملعب كانساس سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 4 يوليو، الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ16: كندا ضد هولندا / المغرب ملعب هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 4 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ16: ألمانيا / باراغواي ضد فرنسا / السويد ملعب فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 5 يوليو، الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ16: البرازيل / اليابان ضد كوت ديفوار / النرويج ملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 5 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 6 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة دور الـ16: المكسيك / الإكوادور ضد إنجلترا / جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب مكسيكو سيتي، المكسيك شراء 6 يوليو، الساعة 2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ16: البرتغال / كرواتيا ضد إسبانيا / النمسا ملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 6 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ16: الولايات المتحدة / البوسنة والهرسك ضد بلجيكا / السنغال ملعب سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 7 يوليو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ16: الأرجنتين / الرأس الأخضر ضد أستراليا / مصر ملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 7 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 4 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ16: سويسرا / الجزائر ضد كولومبيا / غانا ملعب فانكوفر، كندا شراء 9 يوليو – 11 يوليو، أوقات مختلفة ربع النهائي: سيتم الإعلان لاحقًا بوسطن، لوس أنجلوس، ميامي، كانساس سيتي شراء 14 يوليو – 15 يوليو، الساعة 3 مساءً نصف النهائي: سيتم الإعلان لاحقًا ملعب دالاس وملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 18 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 3 مساءً مباراة تحديد المركز الثالث: سيتم الإعلان عنها لاحقًا ملعب ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 19 يوليو، الساعة 3 مساءً النهائي: سيتم الإعلان لاحقًا ملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لـ Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

اقرأ المزيد: كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 المعاد بيعها: إعادة البيع الرسمية للفيفا، إعادة البيع في المكسيك، معلومات والمزيد

هل يمكنني شراء تذاكر كأس العالم 2026 المعاد بيعها؟

نعم. سوق إعادة البيع التابعللفيفا هو القناة الرسمية للتبادل الآمن، وقد أعيد فتحه في 2 أبريل.

يمكن الوصول إليه عبر بوابة التذاكر على موقع الفيفا للمقيمين الدوليين والأمريكيين والكنديين.

يجب على المقيمين في المكسيك استخدام سوق التبادل التابعللفيفا (Mercado de Intercambio de la FIFA)، الذي أعيد فتحه أيضًا للتعامل مع معاملات إعادة البيع المحلية في ظل ضمانات رسمية.

تظل الأسواق الثانوية مثل StubHub خيارًا شائعًا وعمليًا للمشجعين الباحثين عن مقاعد محددة أو حضور المباريات الأكثر إثارة في البطولة.

تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني الذي تشتري منه.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026؟

أعلنت الفيفا سابقًا أنه مع تطبيق نظام التسعير الديناميكي، يمكن أن تبدأ أسعار التذاكر من 60 دولارًا للمباريات المبكرة في مرحلة المجموعات، ولكنها قد ترتفع إلى أكثر من 10,000 دولار للمباراة النهائية.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها.

فيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا - 620 دولارًا مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا دور الـ32 105 - 750 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 10,875 دولار

ما هو نظام التسعير المتغير الذي تتبعه الفيفا؟

يتماشى نهج الفيفا في بيع التذاكر مع الاتجاهات السائدة في مختلف قطاعات الرياضة والترفيه، حيث تتقلب الأسعار بهدف تحسين المبيعات وزيادة أعداد الحضور.

تطبق الفيفا نظام التسعير المتغير (إلى جانب التسعير الديناميكي) في عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026، مما يعني أن الأسعار قد تتقلب خلال مراحل البيع المختلفة بناءً على تقييم الطلب وتوافر التذاكر لكل مباراة.

أسعار التذاكر قابلة للتغيير في أي لحظة، مما يوفر مزيدًا من المرونة في التعامل مع التطورات غير المتوقعة المحتملة.

مع نظام التسعير المتغير لبطولة كأس العالم 2026 التي تنظمها الفيفا، يتم تحديد الأسعار بمرونة قبل طرح التذاكر في كل مرحلة من مراحل البيع. ومع ذلك، سيصبح التسعير الديناميكي ساري المفعول بمجرد بدء مرحلة البيع.

ما هي الفرق التي تأهلت إلى كأس العالم 2026؟

انطلقت 211 فريقًا في رحلة نحو النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم FIFA، حيث تم الآن شغل جميع المقاعد الـ 48 المخصصة للمنتخبات الوطنية رسميًا. ويشمل ذلك الدول الثلاث المضيفة - كندا والمكسيك والولايات المتحدة - التي تأهلت تلقائيًا.

وفيما يلي قائمة الفرق النهائية المشاركة في كأس العالم 2026:

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC): أستراليا، إيران، العراق، اليابان، الأردن، قطر، المملكة العربية السعودية، كوريا الجنوبية، أوزبكستان

أستراليا، إيران، العراق، اليابان، الأردن، قطر، المملكة العربية السعودية، كوريا الجنوبية، أوزبكستان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF): الجزائر، الرأس الأخضر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غانا، ساحل العاج، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس

الجزائر، الرأس الأخضر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غانا، ساحل العاج، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس الاتحاد الكاريبي لأمريكا الشمالية والوسطى (كونكاكاف): كندا، كوراكاو، هايتي، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة

كندا، كوراكاو، هايتي، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (CONMEBOL): الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي، أوروغواي

الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي، أوروغواي OFC (أوقيانوسيا): نيوزيلندا

نيوزيلندا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) (أوروبا): النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، اسكتلندا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا

اختتمت عملية التصفيات في 31 مارس 2026، حيث حجز الفائزون في المباريات الفاصلة القارية والأوروبية النهائية مقاعدهم في البطولة الموسعة المكونة من 12 مجموعة والمقرر انطلاقها في يونيو المقبل.

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة).

الدولة الملعب (المدينة) سعة الملعب خلال البطولة كندا بي سي بليس (فانكوفر) 54,000 ملعب بي إم أو (تورونتو) 45,000 المكسيك استاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) 83,000 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 48,000 ملعب BBVA (مونتيري) 53,500 الولايات المتحدة ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 75,000 ملعب جيليت (بوسطن) 65,000 استاد AT&T (دالاس) 94,000 استاد إن آر جي، هيوستن 72,000 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 73,000 ملعب SoFi (لوس أنجلوس) 70,000 ملعب هارد روك، ميامي 65,000 ملعب ميتلايف، نيويورك 82,500 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 69,000 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 71,000 ملعب لومن، سياتل 69,000

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية.

وللمرة الأولى، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

أين ستقام كأس العالم 2026؟

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي: