وصلت كأس العالم 2026 إلى ذروة الإثارة المطلقة، وقد حطم السباق العالمي على تذاكر كأس العالم رسمياً جميع الأرقام القياسية التاريخية.

نحن الآن في خضم مباريات دور الـ16 المثيرة، حيث تتشكل أحلام البطولة وتتعثر فرق العملاقة على طول الطريق.

وقد شهدت هذه المرحلة بالفعل مشاهد مذهلة: فاجأت النرويج البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، في نيويورك، بينما تغلبت إنجلترا، التي لعبت بعشرة لاعبين، على المكسيك، إحدى الدولتين المضيفتين، بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة تاريخية في ملعب أزتيكا. وما هي مكافأتهم؟ مباراة ربع نهائية ضخمة ومليئة بالنجوم يوم السبت 11 يوليو في ميامي.

وفي الوقت نفسه، نجحت فرنسا والمغرب في حجز مقعدهما لمواجهة حاسمة في بوسطن اليوم.

الجدول الكامل لمباريات كأس العالم 2026 القادمة

كيف تشتري تذاكر كأس العالم 2026؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس "من يأتي أولًا يخدم أولًا" مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

اقرأ المزيد: كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 المعاد بيعها: إعادة البيع الرسمية للفيفا، إعادة البيع في المكسيك، معلومات والمزيد

هل يمكنني شراء تذاكر كأس العالم 2026 المعاد بيعها؟

نعم. سوق إعادة البيع التابعللفيفا هو القناة الرسمية للتبادل الآمن، وقد أعيد فتحه في 2 أبريل.

يمكن الوصول إليه عبر بوابة التذاكر على موقع الفيفا للمقيمين الدوليين والأمريكيين والكنديين.

يجب على المقيمين في المكسيك استخدام سوق التبادل التابعللفيفا (Mercado de Intercambio de la FIFA)، الذي أعيد فتحه أيضًا للتعامل مع معاملات إعادة البيع المحلية في ظل ضمانات رسمية.

تظل الأسواق الثانوية مثل StubHub خيارًا شائعًا وعمليًا للمشجعين الباحثين عن مقاعد في مناطق معينة أو حضور المباريات الأكثر إثارة في البطولة.

تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني الذي تشتري منه.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026؟

أعلنت الفيفا سابقًا أنه مع تطبيق نظام التسعير الديناميكي، يمكن أن تبدأ أسعار التذاكر من 60 دولارًا للمباريات المبكرة في مرحلة المجموعات، ولكنها قد ترتفع إلى أكثر من 10,000 دولار للمباراة النهائية.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها.

فيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا - 620 دولارًا مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا دور الـ32 105 - 750 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 10,875 دولار

ما هو نظام التسعير المتغير الذي تتبعه الفيفا؟

يتماشى نهج الفيفا في بيع التذاكر مع الاتجاهات السائدة في مختلف قطاعات الرياضة والترفيه، حيث تتقلب الأسعار بهدف تحسين المبيعات وزيادة أعداد الحضور.

تطبق الفيفا نظام التسعير المتغير (إلى جانب التسعير الديناميكي) في عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026، مما يعني أن الأسعار قد تتقلب خلال مراحل البيع المختلفة بناءً على تقييم الطلب وتوافر التذاكر لكل مباراة.

أسعار التذاكر قابلة للتغيير في أي لحظة، مما يوفر مزيدًا من المرونة في التعامل مع التطورات غير المتوقعة المحتملة.

مع نظام التسعير المتغير لبطولة كأس العالم 2026 التي تنظمها الفيفا، يتم تحديد الأسعار بمرونة قبل طرح التذاكر في كل مرحلة من مراحل البيع. ومع ذلك، سيصبح التسعير الديناميكي ساري المفعول بمجرد بدء مرحلة البيع.

ما هي الفرق التي تأهلت إلى كأس العالم 2026؟

انطلقت 211 فريقًا في رحلة نحو النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم FIFA، وقد تم الآن شغل جميع المقاعد الـ48 المخصصة للمنتخبات الوطنية رسميًا. ويشمل ذلك الدول الثلاث المضيفة - كندا والمكسيك والولايات المتحدة - التي تأهلت تلقائيًا.

وفيما يلي قائمة الفرق النهائية المشاركة في كأس العالم 2026:

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC): أستراليا، إيران، العراق، اليابان، الأردن، قطر، المملكة العربية السعودية، كوريا الجنوبية، أوزبكستان

أستراليا، إيران، العراق، اليابان، الأردن، قطر، المملكة العربية السعودية، كوريا الجنوبية، أوزبكستان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF): الجزائر، الرأس الأخضر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غانا، ساحل العاج، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس

الجزائر، الرأس الأخضر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غانا، ساحل العاج، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس الاتحاد الكاريبي لأمريكا الشمالية والوسطى (كونكاكاف): كندا، كوراكاو، هايتي، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة

كندا، كوراكاو، هايتي، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (CONMEBOL): الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي، أوروغواي

الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي، أوروغواي الاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم (OFC): نيوزيلندا

نيوزيلندا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) (أوروبا): النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، اسكتلندا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا

اختتمت عملية التصفيات في 31 مارس 2026، حيث حجز الفائزون في المباريات الفاصلة القارية والأوروبية النهائية مقاعدهم في البطولة الموسعة المكونة من 12 مجموعة والمقرر انطلاقها في يونيو المقبل.

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة).

الدولة الملعب (المدينة) سعة الملعب خلال البطولة كندا بي سي بليس (فانكوفر) 54,000 ملعب بي إم أو (تورونتو) 45,000 المكسيك استاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) 83,000 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 48,000 ملعب BBVA (مونتيري) 53,500 الولايات المتحدة ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 75,000 ملعب جيليت (بوسطن) 65,000 ملعب AT&T (دالاس) 94,000 استاد إن آر جي، هيوستن 72,000 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 73,000 ملعب SoFi (لوس أنجلوس) 70,000 ملعب هارد روك، ميامي 65,000 ملعب ميتلايف، نيويورك 82,500 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 69,000 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 71,000 ملعب لومن، سياتل 69,000

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية.

ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

أين ستُقام كأس العالم 2026؟

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي: