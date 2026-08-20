تعود كأس العالم لكرة السلة للسيدات التابعة لـFIBA إلى ألمانيا للمرة الأولى منذ 1998، إذ تستضيف برلين النسخة العشرين من البطولة في الفترة من 4 إلى 13 سبتمبر 2026.

GOAL لديها كل ما يحتاجه المشجعون للتخطيط لرحلتهم إلى برلين، بما في ذلك جدول المباريات الكامل، وأماكن بيع التذاكر، ونطاق الأسعار الحالي، وكيفية الحصول على أرخص المقاعد قبل نفادها.

متى تقام كأس العالم لكرة السلة للسيدات؟

ستتنافس 16 منتخبًا وطنيًا، ارتفاعًا من 12 في النسخة الماضية في سيدني، عبر أربع مجموعات على أكبر جوائز اللعبة، مع إقامة كل مباراة في اثنتين من صالات برلين، وهما برلين أرينا وMax-Schmeling-Halle. ويعد هذا أكبر حدث لكرة السلة للسيدات يُقام على الأراضي الألمانية على الإطلاق، وقد تزايد الطلب على التذاكر بشكل مطرد منذ تأكيد الجدول والتشكيلة الكاملة للمنتخبات في وقت سابق من هذا العام.

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر الجمعة 4 سبتمبر، 11:30 أستراليا ضد بورتوريكو (المجموعة الثالثة) برلين التذاكر الجمعة 4 سبتمبر، 11:30 اليابان ضد مالي (المجموعة الأولى) برلين التذاكر الجمعة 4 سبتمبر، 14:15 الولايات المتحدة ضد الصين (المجموعة الرابعة) برلين التذاكر الجمعة 4 سبتمبر، 14:30 كوريا ضد نيجيريا (المجموعة الثانية) برلين التذاكر الجمعة 4 سبتمبر، 17:30 بلجيكا ضد Türkiye (المجموعة الثالثة) برلين التذاكر الجمعة 4 سبتمبر، 17:45 إسبانيا ضد ألمانيا (المجموعة الأولى) Berlin Arena، برلين التذاكر الجمعة 4 سبتمبر، 20:15 تشيكيا ضد إيطاليا (المجموعة الرابعة) برلين التذاكر الجمعة 4 سبتمبر، 21:00 المجر ضد فرنسا (المجموعة الثانية) برلين التذاكر السبت 5 سبتمبر، 11:30 مالي ضد إسبانيا (المجموعة الأولى) برلين التذاكر السبت 5 سبتمبر، 14:15 نيجيريا ضد المجر (المجموعة الثانية) برلين التذاكر السبت 5 سبتمبر، 18:00 ألمانيا ضد اليابان (المجموعة الأولى) Max-Schmeling-Halle، برلين التذاكر السبت 5 سبتمبر، 20:45 فرنسا ضد كوريا (المجموعة الثانية) برلين التذاكر الأحد 6 سبتمبر، 11:30 Türkiye ضد أستراليا (المجموعة الثالثة) برلين التذاكر الأحد 6 سبتمبر، 14:30 الصين ضد تشيكيا (المجموعة الرابعة) برلين التذاكر الأحد 6 سبتمبر، 17:45 بورتوريكو ضد بلجيكا (المجموعة الثالثة) برلين التذاكر الأحد 6 سبتمبر، 20:45 إيطاليا ضد الولايات المتحدة (المجموعة الرابعة) برلين التذاكر الاثنين 7 سبتمبر، 11:30 بورتوريكو ضد Türkiye (المجموعة الثالثة) برلين التذاكر الاثنين 7 سبتمبر، 11:30 بلجيكا ضد أستراليا (المجموعة الثالثة) برلين التذاكر الاثنين 7 سبتمبر، 14:30 نيجيريا ضد فرنسا (المجموعة الثانية) برلين التذاكر الاثنين 7 سبتمبر، 14:30 المجر ضد كوريا (المجموعة الثانية) برلين التذاكر الاثنين 7 سبتمبر، 17:50 ألمانيا ضد مالي (المجموعة الأولى) Berlin Arena، برلين التذاكر الاثنين 7 سبتمبر، 17:50 اليابان ضد إسبانيا (المجموعة الأولى) برلين التذاكر الاثنين 7 سبتمبر، 20:45 الولايات المتحدة ضد تشيكيا (المجموعة الرابعة) برلين التذاكر الاثنين 7 سبتمبر، 20:45 إيطاليا ضد الصين (المجموعة الرابعة) برلين التذاكر الثلاثاء 8 سبتمبر، 17:45 الدور التأهيلي (دور الـ16) Berlin Arena، برلين التذاكر الثلاثاء 8 سبتمبر، 20:45 الدور التأهيلي (دور الـ16) Berlin Arena، برلين التذاكر الأربعاء 9 سبتمبر، 17:45 الدور التأهيلي (دور الـ16) Berlin Arena، برلين التذاكر الأربعاء 9 سبتمبر، 20:45 الدور التأهيلي (دور الـ16) Berlin Arena، برلين التذاكر الخميس 10 سبتمبر، 11:30 ربع النهائي 1 Berlin Arena، برلين التذاكر الخميس 10 سبتمبر، 14:30 ربع النهائي 2 Berlin Arena، برلين التذاكر الخميس 10 سبتمبر، 17:45 ربع النهائي 3 Berlin Arena، برلين التذاكر الخميس 10 سبتمبر، 20:45 ربع النهائي 4 Berlin Arena، برلين التذاكر السبت 12 سبتمبر، 16:30 نصف النهائي 1 Berlin Arena، برلين التذاكر السبت 12 سبتمبر، 20:00 نصف النهائي 2 Berlin Arena، برلين التذاكر الأحد 13 سبتمبر، 16:30 مباراة المركز الثالث Berlin Arena، برلين التذاكر الأحد 13 سبتمبر، 20:00 النهائي Berlin Arena، برلين التذاكر

تتوزع مباريات المجموعات بين Berlin Arena وMax-Schmeling-Halle، مع تأكيد الصالة المحددة قبل كل يوم مباريات بوقت أقرب. وتعتمد مواجهات الدور التأهيلي وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي على ترتيب المجموعات، وسيتم تأكيدها مع تقدم البطولة. جميع الأوقات بتوقيت برلين المحلي (CEST) وهي عرضة للتغيير.

أين يمكن شراء تذاكر كأس العالم لكرة السلة للسيدات؟

الطريقة الأكثر مباشرة لشراء تذاكر كأس العالم لكرة السلة للسيدات هي عبر StubHub، حيث تتوافر عروض لتذاكر مباريات دور المجموعات، والدور التأهيلي، وربع النهائي، ونصف النهائي، ومباراة المركز الثالث، والنهائي، وكلها مشمولة بضمان FanProtect الخاص بالمنصة.

لماذا يستحق StubHub أن يكون خيارك الأول للتحقق:

توافر واسع عبر كل حصة، بما في ذلك تذاكر المباراة الواحدة التي يصعب العثور عليها للمواجهات الجماهيرية مثل مباريات ألمانيا في دور المجموعات ومشوار الولايات المتحدة في الأدوار الإقصائية.

خيارات أوسع بعد نفاد المخصصات الرسمية، إذ إن البائعين الأساسيين مثل Eventim وTicketonline.de تولوا مبيعات Team Ticket الأولية وباقات التذاكر، وقد تنفد سريعًا لمباريات البلد المضيف وعطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالنهائي.

سهولة مقارنة الأسعار، لأن StubHub يعرض السعر الكامل شاملًا الرسوم مقدمًا بدلًا من إضافة الرسوم عند إتمام الشراء.

ولا يزال من المفيد التحقق أولًا من القنوات الرسمية للحصول على الأسعار الاسمية. ويمكن للمشجعين أيضًا الشراء مباشرة عبر منصة تذاكر FIBA الرسمية، أو Eventim، أو تقويم الفعاليات الرسمي لبرلين على berlin.de، خصوصًا بالنسبة إلى Team Tickets التي تغطي مباريات دور المجموعات الثلاث لمنتخب محدد. وبعد نفاد هذه المخصصات الرسمية، أو في حال الخطط المتأخرة، يصبح StubHub هو الوجهة المناسبة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم لكرة السلة للسيدات؟

تختلف أسعار التذاكر بحسب الحصة، والمقاعد، ومدى اقتراب موعد البطولة:

أرخص المقاعد: تبدأ أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات الفردية حاليًا من نحو 30 يورو للمقاعد ذات الرؤية المحدودة أو في المدرج العلوي.

المباريات الجماهيرية: تميل أسعار تذاكر مباريات ألمانيا في دور المجموعات وأي مباراة للولايات المتحدة إلى أن تكون أعلى، وغالبًا ما تتراوح بين 60 و120 يورو بحسب موقع المقعد.

الأدوار الإقصائية وعطلة نهاية أسبوع النهائي: تسجل تذاكر ربع النهائي وباقات Final Phase وFinal Weekend أعلى الأسعار، مع تجاوز عروض إعادة البيع الخاصة بالنهائي 150 يورو بفارق واضح لأفضل المقاعد.

البيع المسبق والبيع العام: كانت أول التذاكر التي طُرحت للبيع هي باقات Final Phase وFinal Weekend، المتاحة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، والتي تغطي كل شيء من ربع النهائي وحتى النهائي. وطرحت تذاكر المباريات الفردية وTeam Tickets، التي تغطي مباريات دور المجموعات الثلاث لمنتخب واحد، في البيع العام يوم 20 مايو 2026 عبر القنوات الرسمية. ومنذ ذلك الحين، أدرجت أسواق إعادة البيع مثل StubHub عروضًا للمشجعين الذين يريدون مرونة أكبر في اختيار المقاعد أو فاتهم الطرح الأولي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن كأس العالم لكرة السلة للسيدات

أقيمت البطولة لأول مرة في 1953، وتعد كأس العالم لكرة السلة للسيدات التابعة لـFIBA أقدم وأعرق مسابقة دولية في اللعبة، وتقام كل أربع سنوات تحت إشراف FIBA. وتمثل نسخة 2026 في برلين ثاني مرة تستضيف فيها ألمانيا البطولة، بعد أن سبق للبلاد استضافتها في 1998، كما تعيد البطولة إلى نظام 16 منتخبًا للمرة الأولى منذ 2018، ارتفاعًا من صيغة 12 منتخبًا المخفضة التي استُخدمت في سيدني قبل أربعة أعوام.

ويقسم النظام 16 منتخبًا إلى أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، وتخوض المنتخبات فيما بينها دوريًا من دور واحد. ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي، بينما ينتقل صاحبا المركزين الثاني والثالث من كل مجموعة إلى الدور التأهيلي، وهو تقاطع إقصائي يحسم المقاعد المتبقية في ربع النهائي. ومن هناك، تستمر البطولة بنظام خروج المغلوب المباشر حتى النهائي يوم 13 سبتمبر.

تدخل الولايات المتحدة البطولة بصفتها حاملة اللقب، بعد فوزها على الصين 83 مقابل 61 في نهائي 2022 في سيدني، وما زالت الفريق الذي يجب التغلب عليه بفضل قائمة مليئة بمواهب WNBA. كما أن صعود ألمانيا كان سريعًا، مستندًا إلى التأهل الأولمبي في 2024، وميدالية ذهبية أولمبية في 3x3، وإنهاء تاريخي في المركز الخامس في EuroBasket Women 2025، ما يضفي أجواء إضافية على مبارياتها في برلين بينما يطارد المضيف المشارك أول ظهور له في الأدوار الإقصائية لكأس العالم على أرضه.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن Berlin Arena

تقع Berlin Arena، المعروفة أيضًا باسم Uber Arena، بين Ostbahnhof وجسر Warschauer في فريدريشزاين، وهي واحدة من أحدث الصالات متعددة الاستخدامات في أوروبا، إذ تتسع لما يصل إلى 17,000 متفرج في الحفلات الموسيقية، وتنخفض سعتها إلى نحو 14,000 في مباريات كرة السلة. وتستضيف كل مباريات الأدوار الإقصائية في هذه النسخة من كأس العالم، إضافة إلى جزء من دور المجموعات، وقد سبق لها استضافة نهائيات EuroBasket 2022 وثلاث نسخ من EuroLeague Final Four، لذا فهي معتادة على المناسبات الكبرى في كرة السلة.

وتقع الصالة مباشرة على ضفاف نهر شبريه، وعلى مسافة سير سهلة من محطة Warschauer Straße، التي تتصل بشبكات U-Bahn وS-Bahn والترام، ما يجعل الوصول إليها سهلًا من أي مكان في برلين من دون سيارة. وداخل الصالة، توفر المدرجات كل شيء من المقاعد العلوية ذات الأسعار المناسبة إلى المقاعد المميزة على مستوى الأرضية وأجنحة الضيافة، بما يتيح للمشجعين من مختلف الميزانيات إيجاد وسيلة للدخول. وأي شخص يسافر إلى برلين خصيصًا من أجل البطولة، يجب عليه حجز الإقامة في فريدريشزاين أو وسط برلين قبل وقت كافٍ من دور المجموعات، لأن توافر الفنادق يتقلص بشكل ملحوظ مع اقتراب عطلة نهاية أسبوع النهائي.