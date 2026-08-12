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السوبر الأوروبي
team-logoباريس سان جيرمان
ريد بول أرينا
team-logoأستون فيلا
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كيفية الحصول على تذاكر كأس السوبر الأوروبي 2026 في اللحظات الأخيرة: تذاكر باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا، وأسعار سالزبورغ والمزيد

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التذاكر
السوبر الأوروبي
باريس سان جيرمان
أستون فيلا
عثمان ديمبيلي

قد تكون في طريقك إلى النمسا لحضور واحدة من أبرز محطات روزنامة كرة القدم الأوروبية

تُقام مباراة كأس السوبر الأوروبي، وهي المواجهة السنوية بين بطل دوري أبطال أوروبا وحامل لقب الدوري الأوروبي، في النمسا يوم 12 أغسطس.

قبل 12 شهرًا، امتدت مواجهة باريس سان جيرمان أمام توتنهام في كأس السوبر الأوروبي إلى المسافة الكاملة. وسجل نونو مينديز ركلة الجزاء الحاسمة ليدخل الجماهير الفرنسية في حالة من الهستيريا. ومرة أخرى، سيكون منافس فريق لويس إنريكي إنجليزيًا هذه المرة، إذ يصل أستون فيلا إلى سالزبورج ساعيًا للبناء على فوزه المذهل 3-0 على فرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته عن تذاكر كأس السوبر الأوروبي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام مباراة كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

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السوبر الأوروبي - النهائي
ريد بول أرينا

كيفية شراء تذاكر كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

فُتحت رسميًا نافذة التقديم على تذاكر كأس السوبر الأوروبي للجمهور العام عبر موقع اليويفا يوم 16 يونيو. واستمرت هذه المرحلة الأولى حتى 23 يونيو، مع تخصيص 9,000 تذكرة للجماهير المحايدة عبر نظام القرعة.

أما على مستوى الناديين، فقد خُصص لكل منهما 7,000 تذكرة. وفُتحت نافذة التذاكر الحصرية الخاصة بأستون فيلا يوم 25 يونيو، بينما وزع باريس سان جيرمان تذاكره ونسق بيعها داخليًا أيضًا خلال منتصف إلى أواخر يونيو.

ورغم أن طلبات التذاكر الرسمية للجمهور العام ونوافذ البيع التي نسقها الناديان ربما أُغلقت الآن، فإنه لا يزال بالإمكان حجز مقاعد عبر منصة إعادة بيع التذاكر التابعة لليويفا أو عبر الأسواق الثانوية الموثقة، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

تراوحت أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية لكأس السوبر الأوروبي بين 30 € و150 €، وجاء التقسيم على النحو التالي:

  • Fans First (مخصصات الأندية): 30 €
  • الفئة 3: 50 €
  • الفئة 2: 90 €
  • الفئة 1: 150 €
  • تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة: 30 € (تشمل مقعدًا مجانيًا لمرافق)

تابعوا البوابات الرسمية للتذاكر الخاصة بالناديين واليويفا قبل الموعد بوقت أقرب للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo لمعرفة التوافر الحالي.

أين تُقام مباراة كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

ريد بول أرينا (سالزبورج)

ريد بول أرينا، المعروف أيضًا باسم ستاديون سالزبورج في مباريات الأندية التابعة لليويفا، هو ملعب كرة قدم يقع في فالس-سيتسنهايم، وهي ضاحية من ضواحي سالزبورج. وافتُتح رسميًا في عام 2003، وهو الملعب الرسمي لفريق إف سي ريد بول سالزبورج، أحد أندية الدوري النمساوي.

ورغم أن السعة الرسمية لملعب ريد بول أرينا تبلغ 30,188 متفرجًا، فإن تهيئة الملعب تختلف حسب نوع البطولة التي تُلعب. ومن المقرر أن تبلغ السعة الخاصة بكأس السوبر الأوروبي 2026 نحو 28,500 متفرج.

قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها الملعب نهائيًا كبيرًا للأندية تحت مظلة اليويفا، لكنه استضاف بالفعل مباريات اليونان الثلاث في دور المجموعات خلال يورو 2008. وكانت اليونان حاملة لقب بطولة أوروبا آنذاك.

من هم أحدث الفائزين بكأس السوبر الأوروبي؟

العام

الفائز

الوصيف

النتيجة

2025

باريس سان جيرمان

توتنهام هوتسبير

4-3 (بركلات الترجيح)

2024

ريال مدريد

أتالانتا

2-0

2023

مانشستر سيتي

إشبيلية

5-4 (بركلات الترجيح)

2022

ريال مدريد

آينتراخت فرانكفورت

2-0

2021

تشيلسي

فياريال

6-5 (بركلات الترجيح)

2020

بايرن ميونخ

إشبيلية

2-1 (بعد التمديد)

2019

ليفربول

تشيلسي

5-4 (بركلات الترجيح)

2018

أتلتيكو مدريد

ريال مدريد

4-2 (بعد التمديد)

2017

ريال مدريد

مانشستر يونايتد

2-1

2016

ريال مدريد

إشبيلية

3-2 (بعد التمديد)

كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة باريس سان جيرمان وأستون فيلا

بي إس جي

بي إس جي - المستوى

لانس
ف0-2
باريس
خ2-1
آرسنال
ف1-1
مايوركا
خ3-0
مان يونايتد
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
أستون فيلا

أستون فيلا - المستوى

WAL
ف0-5
بورتو
خ2-1
ريال سوسييداد
خ2-4
باثوم يونايتد
ف1-3
بايرن ميونخ
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
12/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا: سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

باريس سان جيرمانتعادلأستون فيلا
1
0
1
دوري أبطال أوروبا
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
3
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
بي إس جي
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
بي إس جي
3
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
1
انتهت
5الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/2

باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا: أخبار الفريقين

التشكيلات المحتملة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

4-3-3
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي
التشكيل
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
4-2-3-1
39ماتفي سافونوف51وليان باتشو5ماركوينيوس2أشرف حكيمي25نونو مينديز17فيتينيا87جواو نيفيس33وارن زائير إيمري11ماجني أكليوش7خفيتشا كفاراتسخيليا10عثمان ديمبيلي40ماركو بيزوت14باو توريس2ماتي كاش22إيان ماتسن3فيكتور لينديلوف17أليخاندرو جارناتشو35جواو جوميز8بوبكر كامارا10إميليانو بوينديا7جون ماكجين18تامي أبراهام
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
4-3-3
باريس سان جيرمان

التشكيلة الأساسية

أستون فيلا

المدرب

  • لويس إنريكي
  • أوناي إيمري

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