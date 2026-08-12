تُقام مباراة كأس السوبر الأوروبي، وهي المواجهة السنوية بين بطل دوري أبطال أوروبا وحامل لقب الدوري الأوروبي، في النمسا يوم 12 أغسطس.

قبل 12 شهرًا، امتدت مواجهة باريس سان جيرمان أمام توتنهام في كأس السوبر الأوروبي إلى المسافة الكاملة. وسجل نونو مينديز ركلة الجزاء الحاسمة ليدخل الجماهير الفرنسية في حالة من الهستيريا. ومرة أخرى، سيكون منافس فريق لويس إنريكي إنجليزيًا هذه المرة، إذ يصل أستون فيلا إلى سالزبورج ساعيًا للبناء على فوزه المذهل 3-0 على فرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته عن تذاكر كأس السوبر الأوروبي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام مباراة كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

السوبر الأوروبي - النهائي 12 أغسطس 2026 - 15:00 ريد بول أرينا

كيفية شراء تذاكر كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

فُتحت رسميًا نافذة التقديم على تذاكر كأس السوبر الأوروبي للجمهور العام عبر موقع اليويفا يوم 16 يونيو. واستمرت هذه المرحلة الأولى حتى 23 يونيو، مع تخصيص 9,000 تذكرة للجماهير المحايدة عبر نظام القرعة.

أما على مستوى الناديين، فقد خُصص لكل منهما 7,000 تذكرة. وفُتحت نافذة التذاكر الحصرية الخاصة بأستون فيلا يوم 25 يونيو، بينما وزع باريس سان جيرمان تذاكره ونسق بيعها داخليًا أيضًا خلال منتصف إلى أواخر يونيو.

ورغم أن طلبات التذاكر الرسمية للجمهور العام ونوافذ البيع التي نسقها الناديان ربما أُغلقت الآن، فإنه لا يزال بالإمكان حجز مقاعد عبر منصة إعادة بيع التذاكر التابعة لليويفا أو عبر الأسواق الثانوية الموثقة، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

تراوحت أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية لكأس السوبر الأوروبي بين 30 € و150 €، وجاء التقسيم على النحو التالي:

Fans First (مخصصات الأندية): 30 €

الفئة 3: 50 €

الفئة 2: 90 €

الفئة 1: 150 €

تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة: 30 € (تشمل مقعدًا مجانيًا لمرافق)

تابعوا البوابات الرسمية للتذاكر الخاصة بالناديين واليويفا قبل الموعد بوقت أقرب للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo لمعرفة التوافر الحالي.

أين تُقام مباراة كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

ريد بول أرينا (سالزبورج)

ريد بول أرينا، المعروف أيضًا باسم ستاديون سالزبورج في مباريات الأندية التابعة لليويفا، هو ملعب كرة قدم يقع في فالس-سيتسنهايم، وهي ضاحية من ضواحي سالزبورج. وافتُتح رسميًا في عام 2003، وهو الملعب الرسمي لفريق إف سي ريد بول سالزبورج، أحد أندية الدوري النمساوي.

ورغم أن السعة الرسمية لملعب ريد بول أرينا تبلغ 30,188 متفرجًا، فإن تهيئة الملعب تختلف حسب نوع البطولة التي تُلعب. ومن المقرر أن تبلغ السعة الخاصة بكأس السوبر الأوروبي 2026 نحو 28,500 متفرج.

قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها الملعب نهائيًا كبيرًا للأندية تحت مظلة اليويفا، لكنه استضاف بالفعل مباريات اليونان الثلاث في دور المجموعات خلال يورو 2008. وكانت اليونان حاملة لقب بطولة أوروبا آنذاك.

من هم أحدث الفائزين بكأس السوبر الأوروبي؟

العام الفائز الوصيف النتيجة 2025 باريس سان جيرمان توتنهام هوتسبير 4-3 (بركلات الترجيح) 2024 ريال مدريد أتالانتا 2-0 2023 مانشستر سيتي إشبيلية 5-4 (بركلات الترجيح) 2022 ريال مدريد آينتراخت فرانكفورت 2-0 2021 تشيلسي فياريال 6-5 (بركلات الترجيح) 2020 بايرن ميونخ إشبيلية 2-1 (بعد التمديد) 2019 ليفربول تشيلسي 5-4 (بركلات الترجيح) 2018 أتلتيكو مدريد ريال مدريد 4-2 (بعد التمديد) 2017 ريال مدريد مانشستر يونايتد 2-1 2016 ريال مدريد إشبيلية 3-2 (بعد التمديد)

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