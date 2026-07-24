كيفية الحصول على تذاكر كأس السوبر الأوروبي 2026: تذاكر مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا، وأسعار تذاكر سالزبورغ في اللحظة الأخيرة، والمزيد

تُقام مباراة كأس السوبر الأوروبي، وهي المواجهة السنوية بين بطل دوري أبطال أوروبا وحامل لقب الدوري الأوروبي، في النمسا يوم 12 أغسطس.

قبل اثني عشر شهراً، خاض عملاق الدوري الفرنسي مباراة صعبة أمام توتنهام في كأس السوبر. وسجل نونو مينديز ركلة الجزاء الحاسمة التي أثارت جنون جماهير باريس سان جيرمان. ويواجه رجال لويس إنريكي منافساً إنجليزياً مرة أخرى هذه المرة، حيث يصل أستون فيلا إلى النمسا ساعياً إلى مواصلة انطلاقته بعد فوزه المذهل 3-0 على فرايبورغ في نهائي الدوري الأوروبي.

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متى تقام مباراة كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

السوبر الأوروبي - النهائي ريد بول أرينا

كيفية شراء تذاكر كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

تم فتح باب التسجيل العام للحصول على تذاكر كأس السوبر الأوروبي رسميًا عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في 16 يونيو. واستمرت هذه المرحلة الأولية حتى 23 يونيو، حيث تم تخصيص 9,000 تذكرة للجماهير المحايدة عبر نظام القرعة.

أما بالنسبة للناديين أنفسهما، فقد تم تخصيص 7,000 تذكرة لكل منهما. وفتحت نافذة بيع التذاكر الحصرية الخاصة بنادي أستون فيلا في 25 يونيو، بينما قام باريس سان جيرمان بتوزيع تذاكره وتنسيق بيعها داخليًّا، وذلك أيضًا خلال الفترة من منتصف إلى أواخر يونيو.

ورغم أن فترة التقدم بطلبات الحصول على التذاكر الرسمية للجمهور العام وفترات البيع التي نسقها الناديان قد انتهت الآن، إلا أنه لا يزال من الممكن حجز المقاعد عبر منصة إعادة بيع تذاكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أو الأسواق الثانوية المعتمدة، مثل Ticombo.

كم تبلغ تكلفة تذاكر كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

تراوحت الأسعار الاسمية الرسمية لتذاكر كأس السوبر الأوروبي بين 30 و150 يورو، مع التوزيع التالي:

«المشجعون أولاً» (الحصص المخصصة للنادي): 30 يورو

الفئة 3: 50 يورو

الفئة 2: 90 يورو

الفئة 1: 150 يورو

تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة: 30 يورو (تشمل مقعدًا مجانيًا لمرافق)

تابعوا بوابات التذاكر الرسمية للأندية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) مع اقتراب موعد المباراة للحصول على مزيد من المعلومات، كما يمكنكم متابعة مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo لمعرفة التذاكر المتوفرة حاليًا.

أين ستُقام مباراة كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

ريد بول أرينا (سالزبورغ)

ريد بول أرينا (المعروفة أيضًا باسم ستاديون سالزبورغ في فعاليات كرة القدم للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم) هي ملعب كرة قدم يقع في فالس-سيزنهايم، إحدى ضواحي سالزبورغ. تم افتتاحه رسميًا في عام 2003، وهو الملعب الرئيسي لفريق ريد بول سالزبورغ الذي يلعب في الدوري النمساوي الممتاز.

على الرغم من أن السعة الرسمية لملعب ريد بول أرينا تبلغ 30,188 متفرجًا، إلا أن تكوين الملعب يختلف حسب نوع المنافسة التي تُقام فيه. ومن المقرر أن تبلغ السعة الاستيعابية لكأس السوبر الأوروبي 2026 حوالي 28,500 متفرج.

قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها الملعب نهائيًا كبيرًا للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، لكنه استضاف بالفعل جميع مباريات اليونان الثلاث في دور المجموعات خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية 2008. وكانت اليونان حاملة لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية في ذلك الوقت.

من هم الفائزون الأخيرون بكأس السوبر الأوروبي؟

السنة الفائزون الوصيف النتيجة 2025 باريس سان جيرمان توتنهام هوتسبير 4-3 (ركلات الترجيح) 2024 ريال مدريد أتالانتا 2-0 2023 مانشستر سيتي إشبيلية 5-4 (ركلات الترجيح) 2022 ريال مدريد اينتراخت فرانكفورت 2-0 2021 تشيلسي فياريال 6-5 (ركلات الترجيح) 2020 بايرن ميونيخ إشبيلية 2-1 (بعد الوقت الإضافي) 2019 ليفربول تشيلسي 5-4 (ركلات الترجيح) 2018 أتلتيكو مدريد ريال مدريد 4-2 (بعد الوقت الإضافي) 2017 ريال مدريد مانشستر يونايتد 2-1 2016 ريال مدريد إشبيلية 3-2 (بعد الوقت الإضافي)

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