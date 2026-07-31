كيفية الحصول على تذاكر كأس السوبر الأوروبي 2026: تذاكر باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا، وأسعار سالزبورغ في اللحظات الأخيرة والمزيد

تُقام كأس السوبر الأوروبي، المواجهة السنوية بين بطل دوري أبطال أوروبا وحامل لقب الدوري الأوروبي، في النمسا يوم 12 أغسطس.

قبل 12 شهرًا، امتدت مباراة عملاق الدوري الفرنسي أمام توتنهام إلى النهاية في كأس السوبر. وسدد نونو مينديش ركلة الجزاء الحاسمة بنجاح ليدفع جماهير باريس سان جيرمان إلى حالة من الجنون. وهذه المرة أيضًا، سيكون منافس رجال لويس إنريكي إنجليزيًا، إذ يصل أستون فيلا إلى النمسا ساعيًا للبناء على فوزه المذهل 3-0 على فرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي.

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متى تُقام مباراة كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

السوبر الأوروبي - النهائي 12 أغسطس 2026 - 15:00 ريد بول أرينا

كيفية شراء تذاكر كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

فُتحت رسميًا نافذة التقدم العام للحصول على تذاكر كأس السوبر الأوروبي عبر موقع يويفا يوم 16 يونيو. واستمرت هذه المرحلة الأولية حتى 23 يونيو، مع تخصيص 9000 تذكرة للجماهير المحايدة عبر نظام القرعة.

أما على صعيد الناديين، فقد خُصص لكل منهما 7000 تذكرة. وافتُتحت النافذة الحصرية لتذاكر أستون فيلا يوم 25 يونيو، بينما وزع باريس سان جيرمان تذاكره ونسق بيعها داخليًا خلال منتصف إلى أواخر يونيو أيضًا.

ورغم أن طلبات التذاكر الرسمية الخاصة بالجمهور العام ونوافذ البيع التي نسقتها الأندية ربما أُغلقت الآن، فلا يزال بالإمكان حجز مقاعد عبر منصة إعادة بيع تذاكر يويفا أو الأسواق الثانوية الموثقة، مثل Ticombo.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

تراوحت الأسعار الرسمية الاسمية لتذاكر كأس السوبر الأوروبي بين 30 و150 يورو، وجاء التقسيم على النحو التالي:

Fans First (مخصصات الأندية): 30 يورو

الفئة 3: 50 يورو

الفئة 2: 90 يورو

الفئة 1: 150 يورو

تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة: 30 يورو (تشمل مقعدًا مجانيًا للمرافق)

تابع بوابات التذاكر الرسمية الخاصة بالناديين ويويفا مع اقتراب موعد المباراة، لمزيد من المعلومات، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo للاطلاع على التوافر الحالي.

أين تُقام مباراة كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

ريد بول أرينا (سالزبورج)

ريد بول أرينا، المعروف أيضًا باسم ستاديون سالزبورج في مباريات الأندية التابعة ليويفا، هو ملعب كرة قدم يقع في فالس-سيتسنهايم، إحدى ضواحي سالزبورج. وافتُتح رسميًا في عام 2003، وهو الملعب الرئيسي لفريق إف سي ريد بول سالزبورج، المنتمي إلى الدوري النمساوي.

ورغم أن السعة الرسمية لملعب ريد بول أرينا تبلغ 30,188 متفرجًا، فإن إعدادات الملعب تختلف بحسب نوع البطولة المقامة. ومن المقرر أن تبلغ سعته في كأس السوبر الأوروبي 2026 نحو 28,500 متفرج.

قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها هذا الملعب نهائيًا كبيرًا لأندية يويفا، لكنه سبق أن استضاف مباريات اليونان الثلاث في دور المجموعات خلال يورو 2008. وكانت اليونان حاملة لقب بطولة أوروبا في ذلك الوقت.

من هم الفائزون بكأس السوبر الأوروبي في السنوات الأخيرة؟

العام الفائز الوصيف النتيجة 2025 باريس سان جيرمان توتنهام هوتسبير 4-3 (بركلات الترجيح) 2024 ريال مدريد أتالانتا 2-0 2023 مانشستر سيتي إشبيلية 5-4 (بركلات الترجيح) 2022 ريال مدريد آينتراخت فرانكفورت 2-0 2021 تشيلسي فياريال 6-5 (بركلات الترجيح) 2020 بايرن ميونخ إشبيلية 2-1 (بعد وقت إضافي) 2019 ليفربول تشيلسي 5-4 (بركلات الترجيح) 2018 أتلتيكو مدريد ريال مدريد 4-2 (بعد وقت إضافي) 2017 ريال مدريد مانشستر يونايتد 2-1 2016 ريال مدريد إشبيلية 3-2 (بعد وقت إضافي)

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