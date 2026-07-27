تُقام كأس السوبر الأوروبي، المواجهة السنوية بين بطل دوري أبطال أوروبا وحامل لقب الدوري الأوروبي، في النمسا يوم 12 أغسطس.

قبل 12 شهرًا، امتدت مواجهة عملاق الدوري الفرنسي مع توتنهام إلى أقصى مدى في كأس السوبر. وسجل نونو مينديش ركلة الترجيح الحاسمة ليُشعل فرحة جماهير باريس سان جيرمان. وهذه المرة أيضًا سيكون منافس رجال لويس إنريكي إنجليزيًا، إذ يصل أستون فيلا إلى النمسا باحثًا عن البناء على فوزه المذهل 3-0 على فرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون معرفته عن تذاكر كأس السوبر الأوروبي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام مباراة كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

السوبر الأوروبي - النهائي 12 أغسطس 2026 - 15:00 ريد بول أرينا

كيفية شراء تذاكر كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

فُتحت رسميًا نافذة التقدم على تذاكر كأس السوبر الأوروبي للجمهور العام عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم 16 يونيو. واستمرت هذه المرحلة الأولى حتى 23 يونيو، مع تخصيص 9000 تذكرة للجماهير المحايدة عبر نظام القرعة.

أما على مستوى الناديين، فقد حصل كل منهما على 7000 تذكرة. وفُتحت نافذة التذاكر الحصرية لأستون فيلا يوم 25 يونيو، بينما تولى باريس سان جيرمان توزيع تذاكره وتنسيق بيعها داخليًا، خلال منتصف إلى أواخر يونيو أيضًا.

ورغم أن طلبات التذاكر الرسمية للجمهور العام ونوافذ البيع التي نسقها الناديان قد تكون أُغلقت الآن، فإنه لا يزال بالإمكان حجز مقاعد عبر منصة إعادة بيع التذاكر التابعة ليويفا أو الأسواق الثانوية المعتمدة، مثل Ticombo.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

تراوحت الأسعار الرسمية الاسمية لتذاكر كأس السوبر الأوروبي بين 30 يورو و150 يورو، وجاءت على النحو التالي:

Fans First (مخصصات الأندية): 30 يورو

الفئة 3: 50 يورو

الفئة 2: 90 يورو

الفئة 1: 150 يورو

تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة: 30 يورو، وتشمل مقعدًا مجانيًا لمرافق

تابعوا البوابات الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالناديين ويويفا مع اقتراب موعد المباراة، للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo للاطلاع على التوفر الحالي.

أين تُقام مباراة كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

ريد بول أرينا (سالزبورج)

ريد بول أرينا، المعروف أيضًا باسم Stadion Salzburg في مباريات مسابقات الأندية التابعة ليويفا، هو ملعب كرة قدم يقع في فالس-سيتسنهايم، وهي ضاحية تابعة لمدينة سالزبورج. وافتُتح رسميًا في عام 2003، ويُعد الملعب الرئيسي لفريق إف سي ريد بول سالزبورج، المنتمي إلى الدوري النمساوي.

ورغم أن السعة الرسمية لملعب ريد بول أرينا تبلغ 30188 متفرجًا، فإن إعدادات الملعب تختلف بحسب نوع المسابقة المقامة. ومن المقرر أن تبلغ سعته في كأس السوبر الأوروبي 2026 نحو 28500 متفرج.

قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها هذا الملعب نهائيًا كبيرًا للأندية تحت مظلة يويفا، لكنه استضاف مباريات اليونان الثلاث في دور المجموعات خلال يورو 2008. وكانت اليونان حينها حاملة لقب بطولة أوروبا.

من هم آخر الفائزين بكأس السوبر الأوروبي؟

العام الفائز الوصيف النتيجة 2025 باريس سان جيرمان توتنهام هوتسبير 4-3 (بركلات الترجيح) 2024 ريال مدريد أتالانتا 2-0 2023 مانشستر سيتي إشبيلية 5-4 (بركلات الترجيح) 2022 ريال مدريد آينتراخت فرانكفورت 2-0 2021 تشيلسي فياريال 6-5 (بركلات الترجيح) 2020 بايرن ميونخ إشبيلية 2-1 (بعد التمديد) 2019 ليفربول تشيلسي 5-4 (بركلات الترجيح) 2018 أتلتيكو مدريد ريال مدريد 4-2 (بعد التمديد) 2017 ريال مدريد مانشستر يونايتد 2-1 2016 ريال مدريد إشبيلية 3-2 (بعد التمديد)

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