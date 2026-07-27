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السوبر الأوروبي
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ريد بول أرينا
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كيفية الحصول على تذاكر كأس السوبر الأوروبي 2026: تذاكر باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا، وأسعار سالزبورج في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
السوبر الأوروبي
باريس سان جيرمان
أستون فيلا
عثمان ديمبيلي

قد تكون في طريقك إلى النمسا لحضور إحدى أبرز محطات روزنامة كرة القدم الأوروبية

تُقام كأس السوبر الأوروبي، المواجهة السنوية بين بطل دوري أبطال أوروبا وحامل لقب الدوري الأوروبي، في النمسا يوم 12 أغسطس.

قبل 12 شهرًا، امتدت مواجهة عملاق الدوري الفرنسي مع توتنهام إلى أقصى مدى في كأس السوبر. وسجل نونو مينديش ركلة الترجيح الحاسمة ليُشعل فرحة جماهير باريس سان جيرمان. وهذه المرة أيضًا سيكون منافس رجال لويس إنريكي إنجليزيًا، إذ يصل أستون فيلا إلى النمسا باحثًا عن البناء على فوزه المذهل 3-0 على فرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون معرفته عن تذاكر كأس السوبر الأوروبي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام مباراة كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

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السوبر الأوروبي - النهائي
ريد بول أرينا

كيفية شراء تذاكر كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

فُتحت رسميًا نافذة التقدم على تذاكر كأس السوبر الأوروبي للجمهور العام عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم 16 يونيو. واستمرت هذه المرحلة الأولى حتى 23 يونيو، مع تخصيص 9000 تذكرة للجماهير المحايدة عبر نظام القرعة.

أما على مستوى الناديين، فقد حصل كل منهما على 7000 تذكرة. وفُتحت نافذة التذاكر الحصرية لأستون فيلا يوم 25 يونيو، بينما تولى باريس سان جيرمان توزيع تذاكره وتنسيق بيعها داخليًا، خلال منتصف إلى أواخر يونيو أيضًا.

ورغم أن طلبات التذاكر الرسمية للجمهور العام ونوافذ البيع التي نسقها الناديان قد تكون أُغلقت الآن، فإنه لا يزال بالإمكان حجز مقاعد عبر منصة إعادة بيع التذاكر التابعة ليويفا أو الأسواق الثانوية المعتمدة، مثل Ticombo.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

تراوحت الأسعار الرسمية الاسمية لتذاكر كأس السوبر الأوروبي بين 30 يورو و150 يورو، وجاءت على النحو التالي:

  • Fans First (مخصصات الأندية): 30 يورو
  • الفئة 3: 50 يورو
  • الفئة 2: 90 يورو
  • الفئة 1: 150 يورو
  • تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة: 30 يورو، وتشمل مقعدًا مجانيًا لمرافق

تابعوا البوابات الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالناديين ويويفا مع اقتراب موعد المباراة، للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo للاطلاع على التوفر الحالي.

أين تُقام مباراة كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

ريد بول أرينا (سالزبورج)

ريد بول أرينا، المعروف أيضًا باسم Stadion Salzburg في مباريات مسابقات الأندية التابعة ليويفا، هو ملعب كرة قدم يقع في فالس-سيتسنهايم، وهي ضاحية تابعة لمدينة سالزبورج. وافتُتح رسميًا في عام 2003، ويُعد الملعب الرئيسي لفريق إف سي ريد بول سالزبورج، المنتمي إلى الدوري النمساوي.

ورغم أن السعة الرسمية لملعب ريد بول أرينا تبلغ 30188 متفرجًا، فإن إعدادات الملعب تختلف بحسب نوع المسابقة المقامة. ومن المقرر أن تبلغ سعته في كأس السوبر الأوروبي 2026 نحو 28500 متفرج.

قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها هذا الملعب نهائيًا كبيرًا للأندية تحت مظلة يويفا، لكنه استضاف مباريات اليونان الثلاث في دور المجموعات خلال يورو 2008. وكانت اليونان حينها حاملة لقب بطولة أوروبا.

من هم آخر الفائزين بكأس السوبر الأوروبي؟

العام

الفائز

الوصيف

النتيجة

2025

باريس سان جيرمان

توتنهام هوتسبير

4-3 (بركلات الترجيح)

2024

ريال مدريد

أتالانتا

2-0

2023

مانشستر سيتي

إشبيلية

5-4 (بركلات الترجيح)

2022

ريال مدريد

آينتراخت فرانكفورت

2-0

2021

تشيلسي

فياريال

6-5 (بركلات الترجيح)

2020

بايرن ميونخ

إشبيلية

2-1 (بعد التمديد)

2019

ليفربول

تشيلسي

5-4 (بركلات الترجيح)

2018

أتلتيكو مدريد

ريال مدريد

4-2 (بعد التمديد)

2017

ريال مدريد

مانشستر يونايتد

2-1

2016

ريال مدريد

إشبيلية

3-2 (بعد التمديد)

كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة باريس سان جيرمان وأستون فيلا

بي إس جي

بي إس جي - المستوى

بايرن ميونخ
ت1-1
بريست
ف1-0
لانس
ف0-2
باريس
خ2-1
آرسنال
ف1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
أستون فيلا

أستون فيلا - المستوى

ليفربول
ف4-2
فرايبورج
ف0-3
مان سيتي
ف1-2
WAL
ف0-5
بورتو
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
15/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا: سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

باريس سان جيرمانتعادلأستون فيلا
1
0
1
دوري أبطال أوروبا
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
3
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
بي إس جي
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
بي إس جي
3
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
1
انتهت
5الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/2

باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا: أخبار الفريقين

التشكيلات المحتملة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي
التشكيل
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا

المدرب

  • لويس إنريكي


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